https://ria.ru/20210318/bolezn-1601742989.html

Регина Тодоренко сообщила о неизлечимой болезни

Регина Тодоренко сообщила о неизлечимой болезни

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала в Instagram-stories, что страдает от неизлечимого заболевания – витилиго. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T03:43

2021-03-18T03:43

2021-03-18T03:43

шоубиз

регина тодоренко

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Телеведущая Регина Тодоренко рассказала в Instagram-stories, что страдает от неизлечимого заболевания – витилиго.Телеведущая показала белое пятно на колене, назвав соответствующий диагноз.По словам Тодоренко, при помощи врачей она постарается устранить последствия данного заболевания.Также телеведущая обратилась к подписчикам с вопросом, сталкивались ли они с подобным недугом.Витилиго — нарушение пигментации, выражающееся в исчезновении пигмента меланина на отдельных участках кожи. Возникает на коже, предположительно, в результате действия некоторых лекарственных и химических веществ, нервно-трофических, нейроэндокринных и аутоиммунных факторов меланогенеза, а также после воспалительных и некротических процессов на коже. Природа заболевания до конца не изучена, в настоящее время надежные методы его лечения не найдены.

https://rsport.ria.ru/20210119/kazmina-1593711338.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

регина тодоренко