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Регина Тодоренко сообщила о неизлечимой болезни
Регина Тодоренко сообщила о неизлечимой болезни
Телеведущая Регина Тодоренко рассказала в Instagram-stories, что страдает от неизлечимого заболевания – витилиго. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T03:43
2021-03-18T03:43
шоубиз
регина тодоренко
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Телеведущая Регина Тодоренко рассказала в Instagram-stories, что страдает от неизлечимого заболевания – витилиго.Телеведущая показала белое пятно на колене, назвав соответствующий диагноз.По словам Тодоренко, при помощи врачей она постарается устранить последствия данного заболевания.Также телеведущая обратилась к подписчикам с вопросом, сталкивались ли они с подобным недугом.Витилиго — нарушение пигментации, выражающееся в исчезновении пигмента меланина на отдельных участках кожи. Возникает на коже, предположительно, в результате действия некоторых лекарственных и химических веществ, нервно-трофических, нейроэндокринных и аутоиммунных факторов меланогенеза, а также после воспалительных и некротических процессов на коже. Природа заболевания до конца не изучена, в настоящее время надежные методы его лечения не найдены.
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регина тодоренко

Регина Тодоренко сообщила о неизлечимой болезни

03:43 18.03.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица и телеведущая Регина Тодоренко
Певица и телеведущая Регина Тодоренко - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Телеведущая Регина Тодоренко рассказала в Instagram-stories, что страдает от неизлечимого заболевания – витилиго.
Телеведущая показала белое пятно на колене, назвав соответствующий диагноз.
По словам Тодоренко, при помощи врачей она постарается устранить последствия данного заболевания.
Также телеведущая обратилась к подписчикам с вопросом, сталкивались ли они с подобным недугом.
Витилиго — нарушение пигментации, выражающееся в исчезновении пигмента меланина на отдельных участках кожи. Возникает на коже, предположительно, в результате действия некоторых лекарственных и химических веществ, нервно-трофических, нейроэндокринных и аутоиммунных факторов меланогенеза, а также после воспалительных и некротических процессов на коже.
Природа заболевания до конца не изучена, в настоящее время надежные методы его лечения не найдены.
Фотография, опубликованная в Инстаграме Алисы Казминой-Аршавиной - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
19 января, 17:04
Бывшая жена Аршавина впервые показала пораженное болезнью лицо
 
ШоубизРегина Тодоренко
 
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