https://ria.ru/20210318/bolezn-1601742989.html
Регина Тодоренко сообщила о неизлечимой болезни
Регина Тодоренко сообщила о неизлечимой болезни
Телеведущая Регина Тодоренко рассказала в Instagram-stories, что страдает от неизлечимого заболевания – витилиго. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T03:43
2021-03-18T03:43
2021-03-18T03:43
шоубиз
регина тодоренко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570576053_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_885bdb92576f108e067aee5d37da5683.jpg
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Телеведущая Регина Тодоренко рассказала в Instagram-stories, что страдает от неизлечимого заболевания – витилиго.Телеведущая показала белое пятно на колене, назвав соответствующий диагноз.По словам Тодоренко, при помощи врачей она постарается устранить последствия данного заболевания.Также телеведущая обратилась к подписчикам с вопросом, сталкивались ли они с подобным недугом.Витилиго — нарушение пигментации, выражающееся в исчезновении пигмента меланина на отдельных участках кожи. Возникает на коже, предположительно, в результате действия некоторых лекарственных и химических веществ, нервно-трофических, нейроэндокринных и аутоиммунных факторов меланогенеза, а также после воспалительных и некротических процессов на коже. Природа заболевания до конца не изучена, в настоящее время надежные методы его лечения не найдены.
https://rsport.ria.ru/20210119/kazmina-1593711338.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570576053_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_7800b00e3fc356cfd343a3d52fbdae97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
регина тодоренко
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости.
Телеведущая Регина Тодоренко
рассказала в Instagram-stories
, что страдает от неизлечимого заболевания – витилиго.
Телеведущая показала белое пятно на колене, назвав соответствующий диагноз.
По словам Тодоренко, при помощи врачей она постарается устранить последствия данного заболевания.
Также телеведущая обратилась к подписчикам с вопросом, сталкивались ли они с подобным недугом.
Витилиго — нарушение пигментации, выражающееся в исчезновении пигмента меланина на отдельных участках кожи. Возникает на коже, предположительно, в результате действия некоторых лекарственных и химических веществ, нервно-трофических, нейроэндокринных и аутоиммунных факторов меланогенеза, а также после воспалительных и некротических процессов на коже.
Природа заболевания до конца не изучена, в настоящее время надежные методы его лечения не найдены.