https://ria.ru/20210706/sochi-1740019246.html

Погодная ситуация в Сочи стабилизировалась

Погодная ситуация в Сочи стабилизировалась - РИА Новости, 06.07.2021

Погодная ситуация в Сочи стабилизировалась

Ситуация в Сочи, подтопленном из-за сильных ливней, стабилизировалась, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T00:10

2021-07-06T00:10

2021-07-06T00:15

подтопления в крыму

россия

вениамин кондратьев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сочи

краснодарский край

происшествия

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Ситуация в Сочи, подтопленном из-за сильных ливней, стабилизировалась, сообщается в Telegram-канале МЧС России."В Сочи силы МЧС России по Краснодарскому краю черноморского и азовского побережья переведены в режим чрезвычайной ситуации. На данный момент ситуация в Сочи стабилизировалась ... Ситуация находится на особом контроле ГУ МЧС России по Краснодарскому краю", - говорится в сообщении.Добавляется, что для ликвидации последствий на территории Сочи привлечено 742 человека и 329 единиц техники.На территории Сочи из-за ливней поднялись уровни рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Местных жителей и туристов предупреждают о риске подтоплений и выхода рек из берегов и просят подготовить документы и вещи на случай эвакуации. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вместе с мэром Сочи Алексеем Копайгородским объехали зону подтопления, чтобы оценить ситуацию. Мэр объявил, что Сочи справился со стихийным бедствием и переходит в штатный режим работы, сообщив, что мониторинговые группы уже обошли все подтопленные дома и составили протоколы об ущербе.Кондратьев поручил подготовиться к эвакуации людей из возможных мест подтопления и подготовить пункты временного размещения, в том числе и в других районах края.

россия

сочи

краснодарский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления в крыму, россия, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, краснодарский край, происшествия