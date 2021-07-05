https://ria.ru/20210705/sochi-1739956581.html

Подтопленные дома и размытые дороги: последствия ливней в Сочи

Подтопленные дома и размытые дороги: последствия ливней в Сочи - РИА Новости, 05.07.2021

Подтопленные дома и размытые дороги: последствия ливней в Сочи

На Сочи обрушился ураган, вода в местных реках поднялась до критической отметки. Подтоплены улицы, дороги и жилые дома, повалены деревья. Последствия ливней — в РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T17:24

2021-07-05T17:24

2021-07-05T18:05

погода

сочи

фото

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На Сочи обрушился ураган, вода в местных реках поднялась до критической отметки. Подтоплены улицы, дороги и жилые дома, повалены деревья. Последствия ливней — в фотоленте Ria.ru.

сочи

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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