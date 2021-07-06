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Умер один из первооткрывателей гравитационных волн академик Пустовойт

Умер один из первооткрывателей гравитационных волн академик Пустовойт - РИА Новости, 06.07.2021

Умер один из первооткрывателей гравитационных волн академик Пустовойт

Российский ученый Владислав Пустовойт скончался в понедельник на 85-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Научно-технологического центра уникального... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T10:58

2021-07-06T10:58

2021-07-06T12:00

россия

российская академия наук

общество

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российский ученый Владислав Пустовойт скончался в понедельник на 85-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Научно-технологического центра уникального приборостроения РАН.В 2018 году группу ученых, в которую входил Пустовойт, наградили Госпремией за "инструментальные решения и фундаментальные идеи, которые позволили впервые экспериментально обнаружить гравитационные волны". Всего таких наград у него пять.В 1962 году он вместе с Михаилом Герценштейном предложил использовать для обнаружения гравитационных волн интерферометр Майкельсона. Эта физическая идея легла в основу проектов в США (LIGO), Японии (TAMA 300), Франции, Италии (Virgo), Германии и Великобритании (GEO 600).В 2018 году ученым, работавшим на американской установке LIGO по схеме Пустовойта — Герценштейна, присудили Нобелевскую премию.

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2021

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