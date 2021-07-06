https://ria.ru/20210706/smert-1740054559.html
Умер один из первооткрывателей гравитационных волн академик Пустовойт
Умер один из первооткрывателей гравитационных волн академик Пустовойт - РИА Новости, 06.07.2021
Умер один из первооткрывателей гравитационных волн академик Пустовойт
Российский ученый Владислав Пустовойт скончался в понедельник на 85-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Научно-технологического центра уникального... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T10:58
2021-07-06T10:58
2021-07-06T12:00
россия
российская академия наук
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740053960_0:301:2048:1453_1920x0_80_0_0_48f56d25077a0f6bf382b4ee23fdd019.jpg
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российский ученый Владислав Пустовойт скончался в понедельник на 85-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Научно-технологического центра уникального приборостроения РАН.В 2018 году группу ученых, в которую входил Пустовойт, наградили Госпремией за "инструментальные решения и фундаментальные идеи, которые позволили впервые экспериментально обнаружить гравитационные волны". Всего таких наград у него пять.В 1962 году он вместе с Михаилом Герценштейном предложил использовать для обнаружения гравитационных волн интерферометр Майкельсона. Эта физическая идея легла в основу проектов в США (LIGO), Японии (TAMA 300), Франции, Италии (Virgo), Германии и Великобритании (GEO 600).В 2018 году ученым, работавшим на американской установке LIGO по схеме Пустовойта — Герценштейна, присудили Нобелевскую премию.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740053960_0:198:2048:1734_1920x0_80_0_0_b390c08230772b59673e9f9bcd9ee945.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, российская академия наук, общество
Умер один из первооткрывателей гравитационных волн академик Пустовойт
10:58 06.07.2021 (обновлено: 12:00 06.07.2021)
Умер один из первооткрывателей гравитационных волн академик Владислав Пустовойт