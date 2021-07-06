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Умер один из первооткрывателей гравитационных волн академик Пустовойт
Умер один из первооткрывателей гравитационных волн академик Пустовойт - РИА Новости, 06.07.2021
Умер один из первооткрывателей гравитационных волн академик Пустовойт
Российский ученый Владислав Пустовойт скончался в понедельник на 85-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Научно-технологического центра уникального... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T10:58
2021-07-06T12:00
россия
российская академия наук
общество
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российский ученый Владислав Пустовойт скончался в понедельник на 85-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Научно-технологического центра уникального приборостроения РАН.В 2018 году группу ученых, в которую входил Пустовойт, наградили Госпремией за "инструментальные решения и фундаментальные идеи, которые позволили впервые экспериментально обнаружить гравитационные волны". Всего таких наград у него пять.В 1962 году он вместе с Михаилом Герценштейном предложил использовать для обнаружения гравитационных волн интерферометр Майкельсона. Эта физическая идея легла в основу проектов в США (LIGO), Японии (TAMA 300), Франции, Италии (Virgo), Германии и Великобритании (GEO 600).В 2018 году ученым, работавшим на американской установке LIGO по схеме Пустовойта — Герценштейна, присудили Нобелевскую премию.
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россия, российская академия наук, общество
Умер один из первооткрывателей гравитационных волн академик Пустовойт
10:58 06.07.2021 (обновлено: 12:00 06.07.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Bogdanov-62 / Советский и российский ученый-физик, академик РАН, доктор физико-математических наук Владислав Пустовойт
Советский и российский ученый-физик, академик РАН, доктор физико-математических наук Владислав Пустовойт - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
CC BY-SA 4.0 / Bogdanov-62 /

Умер один из первооткрывателей гравитационных волн академик Владислав Пустовойт

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российский ученый Владислав Пустовойт скончался в понедельник на 85-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Научно-технологического центра уникального приборостроения РАН.
В 2018 году группу ученых, в которую входил Пустовойт, наградили Госпремией за "инструментальные решения и фундаментальные идеи, которые позволили впервые экспериментально обнаружить гравитационные волны". Всего таких наград у него пять.
В 1962 году он вместе с Михаилом Герценштейном предложил использовать для обнаружения гравитационных волн интерферометр Майкельсона. Эта физическая идея легла в основу проектов в США (LIGO), Японии (TAMA 300), Франции, Италии (Virgo), Германии и Великобритании (GEO 600).
В 2018 году ученым, работавшим на американской установке LIGO по схеме Пустовойта — Герценштейна, присудили Нобелевскую премию.
 
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