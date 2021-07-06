https://ria.ru/20210706/shestun-1740144216.html
УФСИН опровергло заявления об избиении Шестуна
УФСИН опровергло заявления об избиении Шестуна - РИА Новости, 06.07.2021
УФСИН опровергло заявления об избиении Шестуна
УФСИН по Тверской области опровергло информацию об избиении бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, сообщается на сайте управления. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T17:51
2021-07-06T17:51
2021-07-06T17:56
александр шестун
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
московский областной суд
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происшествия
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РЯЗАНЬ, 6 июл - РИА Новости. УФСИН по Тверской области опровергло информацию об избиении бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, сообщается на сайте управления."В связи с распространением в ряде СМИ информации о якобы избиении сотрудниками осужденного А.В. Шестуна сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Физическая сила и специальные средства … не применялись, что подтверждается данными видеоархива", - значится в сообщении.Ранее супруга Шестуна заявила РИА Новости, что ее мужа, осужденного за коррупцию к 15 годам колонии, избили в тюремной больнице в Торжке (Тверская область). По ее утверждению, его били "на глазах свидетелей сразу три человека".Защита направила жалобы в Следственный комитет, уполномоченному по правам человека и во ФСИН.Подольский городской суд Подмосковья в конце декабря 2020 года приговорил экс-главу района к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 миллионов рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом.Кроме того, суд обязал бывшего чиновника выплатить 64,5 миллиона рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района. Московский областной суд признал приговор законным.
https://ria.ru/20210706/shestun-1740116202.html
https://ria.ru/20210705/shestun-1740004955.html
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александр шестун, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), московский областной суд, тверская область, московская область (подмосковье), торжок, происшествия
УФСИН опровергло заявления об избиении Шестуна
17:51 06.07.2021 (обновлено: 17:56 06.07.2021)
УФСИН по Тверской области опровергло информацию об избиении Александра Шестуна