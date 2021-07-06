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https://ria.ru/20210706/shestun-1740116202.html
Супруга Шестуна заявила, что его избили в тюремной больнице
Супруга Шестуна заявила, что его избили в тюремной больнице - РИА Новости, 06.07.2021
Супруга Шестуна заявила, что его избили в тюремной больнице
Супруга бывшего главы Серпуховского района Александр Шестуна заявила РИА Новости, что ее мужа, осужденного за коррупцию к 15 годам колонии, избили в тюремной... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T15:49
2021-07-06T15:49
россия
александр шестун
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
московский областной суд
тверская область
московская область (подмосковье)
торжок
происшествия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Супруга бывшего главы Серпуховского района Александр Шестуна заявила РИА Новости, что ее мужа, осужденного за коррупцию к 15 годам колонии, избили в тюремной больнице в Торжке (Тверская область).Юлия Шестун накануне сообщила, что ее муж объявил сухую голодовку, протестуя против согласия медиков этапировать его в СИЗО Ногинска для допроса. До этого он почти два месяца держал голодовку с приемом жидкости из-за несогласия с постановкой на учет как склонного к побегу. По словам Юлии, состояние здоровья ее супруга резко ухудшилось и перевозки в автозаке за 300 километров по жаре он может просто не выдержать, что подтвердила осмотревшая Шестуна независимый врач."Выяснилось, что недавно Шестун был жестоко избит прямо в здании больницы. И сделали это на глазах свидетелей сразу три человека", - рассказала Юлия.Она предоставила агентству скан опроса Шестуна, который провел его адвокат Алексей Барановский 22 июня в ФКЛПУ "Областная больница УФСИН РФ по Тверской области" в Торжке. Шестун рассказывает, что 21 июня его вызвал к себе врио начальника медсанчасти Бордачев. Потом они вернулись к нему в палату, где пациент увидел, что его кровать заменили "на более худшую", а на вопрос, почему – его начали избивать. По утверждению Шестуна, Бордачев нанес удар в пах, помогали ему двое подчиненных, также его били о дверные косяки, дверь и решетку.На просьбу адвоката показать травмы Шестун продемонстрировал замазанные зеленкой ссадину на левом запястье, сильную припухлость левого предплечья, гематому на трицепсе, синяки и ссадины на левой ноге. К опросу приложено заключение о медосвидетельствовании, в котором указаны некоторые из этих травм.Шестун также заявил, что свидетелями избиения стали около 15 заключенных, а все травмы он зафиксировал на видеорегистратор.Защита направила жалобы в Следственный комитет, уполномоченному по правам человека и во ФСИН, сообщила Юлия Шестун.РИА Новости направило запрос в УФСИН по Тверской области, ответа к моменту выхода материала не поступило.Подольский городской суд Подмосковья в конце декабря 2020 года приговорил экс-главу района к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 миллионов рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом. Кроме того, суд обязал бывшего чиновника выплатить 64,5 миллиона рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района. Московский областной суд признал приговор законным.
https://ria.ru/20210705/shestun-1740004955.html
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россия, александр шестун, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), московский областной суд, тверская область, московская область (подмосковье), торжок, происшествия
Супруга Шестуна заявила, что его избили в тюремной больнице
15:49 06.07.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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Супруга бывшего главы Серпуховского района Шестуна заявила, что его избили в тюремной больнице

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Супруга бывшего главы Серпуховского района Александр Шестуна заявила РИА Новости, что ее мужа, осужденного за коррупцию к 15 годам колонии, избили в тюремной больнице в Торжке (Тверская область).
Юлия Шестун накануне сообщила, что ее муж объявил сухую голодовку, протестуя против согласия медиков этапировать его в СИЗО Ногинска для допроса. До этого он почти два месяца держал голодовку с приемом жидкости из-за несогласия с постановкой на учет как склонного к побегу. По словам Юлии, состояние здоровья ее супруга резко ухудшилось и перевозки в автозаке за 300 километров по жаре он может просто не выдержать, что подтвердила осмотревшая Шестуна независимый врач.
"Выяснилось, что недавно Шестун был жестоко избит прямо в здании больницы. И сделали это на глазах свидетелей сразу три человека", - рассказала Юлия.
Она предоставила агентству скан опроса Шестуна, который провел его адвокат Алексей Барановский 22 июня в ФКЛПУ "Областная больница УФСИН РФ по Тверской области" в Торжке. Шестун рассказывает, что 21 июня его вызвал к себе врио начальника медсанчасти Бордачев. Потом они вернулись к нему в палату, где пациент увидел, что его кровать заменили "на более худшую", а на вопрос, почему – его начали избивать. По утверждению Шестуна, Бордачев нанес удар в пах, помогали ему двое подчиненных, также его били о дверные косяки, дверь и решетку.
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 19:50
Экс-глава Серпуховского района Шестун объявил сухую голодовку
На просьбу адвоката показать травмы Шестун продемонстрировал замазанные зеленкой ссадину на левом запястье, сильную припухлость левого предплечья, гематому на трицепсе, синяки и ссадины на левой ноге. К опросу приложено заключение о медосвидетельствовании, в котором указаны некоторые из этих травм.
Шестун также заявил, что свидетелями избиения стали около 15 заключенных, а все травмы он зафиксировал на видеорегистратор.
Защита направила жалобы в Следственный комитет, уполномоченному по правам человека и во ФСИН, сообщила Юлия Шестун.
РИА Новости направило запрос в УФСИН по Тверской области, ответа к моменту выхода материала не поступило.
Подольский городской суд Подмосковья в конце декабря 2020 года приговорил экс-главу района к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 миллионов рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом. Кроме того, суд обязал бывшего чиновника выплатить 64,5 миллиона рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района. Московский областной суд признал приговор законным.
Супруга бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна Юлия в здании Басманного суда - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
1 июня, 16:10
Против жены экс-главы Серпуховского района Шестуна завели уголовное дело
 
РоссияАлександр ШестунФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Московский областной судТверская областьМосковская область (Подмосковье)ТоржокПроисшествия
 
 
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