Супруга Шестуна заявила, что его избили в тюремной больнице
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
Супруга бывшего главы Серпуховского района Шестуна заявила, что его избили в тюремной больнице
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Супруга бывшего главы Серпуховского района Александр Шестуна заявила РИА Новости, что ее мужа, осужденного за коррупцию к 15 годам колонии, избили в тюремной больнице в Торжке (Тверская область).
Юлия Шестун накануне сообщила, что ее муж объявил сухую голодовку, протестуя против согласия медиков этапировать его в СИЗО Ногинска для допроса. До этого он почти два месяца держал голодовку с приемом жидкости из-за несогласия с постановкой на учет как склонного к побегу. По словам Юлии, состояние здоровья ее супруга резко ухудшилось и перевозки в автозаке за 300 километров по жаре он может просто не выдержать, что подтвердила осмотревшая Шестуна независимый врач.
"Выяснилось, что недавно Шестун был жестоко избит прямо в здании больницы. И сделали это на глазах свидетелей сразу три человека", - рассказала Юлия.
Она предоставила агентству скан опроса Шестуна, который провел его адвокат Алексей Барановский 22 июня в ФКЛПУ "Областная больница УФСИН РФ по Тверской области" в Торжке. Шестун рассказывает, что 21 июня его вызвал к себе врио начальника медсанчасти Бордачев. Потом они вернулись к нему в палату, где пациент увидел, что его кровать заменили "на более худшую", а на вопрос, почему – его начали избивать. По утверждению Шестуна, Бордачев нанес удар в пах, помогали ему двое подчиненных, также его били о дверные косяки, дверь и решетку.
На просьбу адвоката показать травмы Шестун продемонстрировал замазанные зеленкой ссадину на левом запястье, сильную припухлость левого предплечья, гематому на трицепсе, синяки и ссадины на левой ноге. К опросу приложено заключение о медосвидетельствовании, в котором указаны некоторые из этих травм.
Шестун также заявил, что свидетелями избиения стали около 15 заключенных, а все травмы он зафиксировал на видеорегистратор.
Защита направила жалобы в Следственный комитет, уполномоченному по правам человека и во ФСИН, сообщила Юлия Шестун.
РИА Новости направило запрос в УФСИН по Тверской области, ответа к моменту выхода материала не поступило.
Подольский городской суд Подмосковья в конце декабря 2020 года приговорил экс-главу района к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 миллионов рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом. Кроме того, суд обязал бывшего чиновника выплатить 64,5 миллиона рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района. Московский областной суд признал приговор законным.