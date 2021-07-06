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Ростовская область
https://ria.ru/20210706/salsk-1740092711.html
Раскопки в Сальске займут не один год, заявили поисковики
Раскопки в Сальске займут не один год, заявили поисковики - РИА Новости, 06.07.2021
Раскопки в Сальске займут не один год, заявили поисковики
Площадь захоронения мирных жителей, расстрелянных оккупантами в годы Великой Отечественной войны в городе Сальске Ростовской области, может составить более 3... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T13:58
2021-07-06T14:07
ростовская область
без срока давности
великая отечественная война (1941-1945)
еврокомиссия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сальск
ростовская область
общество
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САЛЬСК (Ростовская область), 6 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Площадь захоронения мирных жителей, расстрелянных оккупантами в годы Великой Отечественной войны в городе Сальске Ростовской области, может составить более 3 гектаров, раскопки займут не один год, сообщил РИА Новости руководитель поискового объединения Ростовской области Владимир Щербанов.В понедельник ФСБ рассекретила материалы о массовом убийстве нацистами жителей Сальска, оккупированного с 31 июля 1942 года по 21 января 1943 года. Согласно документам, оккупанты ежедневно привозили на территорию кирпичного завода №1 группы жителей, где их расстреливали и сбрасывали в котлованы и силосные ямы. На самом заводе они устроили концентрационный лагерь, где держали около 700 советских военнопленных. Всего, по данным ФСБ, гитлеровская карательная команда ЕК-12 СД расстреляла в Сальске свыше 3 тысяч человек.По данным поисковиков, исследование местности они начали еще в апреле. Рассекреченные силовиками данные позволили сузить территорию поиска. "По предварительным оценкам, карьер представляет территорию до 3 с лишним гектаров. Здесь находилось до 30 расстрельных ям", - сказал Щербанов. Он добавил, что поисковики уже обнаружили в двух ямах останки нескольких десятков человек, часть из них - зверски убитые женщины и дети."Например, здесь были расстреляны два цыганских табора", - добавил он. Согласно документам, зимой 1943 года на территорию завода пригнали около 100 цыган, в основном женщин и детей. Они сутки сидели на холодной земле и смотрели, как для них копают ямы. Большинство погибли от пуль, некоторых закололи ножами. Глубина залегания уже обнаруженных останков - около 3,5 метра, общая глубина расстрельных ям может составить до 5 метров, считает Щербанов. Он добавил, что в нынешнем году раскопки в Сальске закончить вряд ли удастся.Как сообщил журналистам замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов, раскопки в Сальске идут в рамках федерального проекта "Без срока давности", который стартовал в регионе в конце 2019 года. Только в минувшем году эксперты-архивисты изучили более 300 тысяч документов, что позволило определить как минимум 45 точек в 33 муниципальных образованиях, где, по словам очевидцев, были массовые захоронения мирного населения. По примерным подсчетам, во время оккупации там были замучены и погибли более 182 тысяч человек."Сколько еще свидетельств зверств фашистов будет обнаружено на донской земле - не знает никто. Но все участники проекта единодушны во мнении: память о преступлениях немецко-фашистских захватчиков и об их жертвах не должна исчезнуть", - сказал Артемов.
https://ria.ru/20210706/salsk-1740035296.html
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без срока давности, великая отечественная война (1941-1945), еврокомиссия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сальск, ростовская область, общество
Раскопки в Сальске займут не один год, заявили поисковики
13:58 06.07.2021 (обновлено: 14:07 06.07.2021)
 
© Фото : СК РФСледственные действия на месте захоронения уничтоженных нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны мирных жителей в Калужской области
Следственные действия на месте захоронения уничтоженных нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны мирных жителей в Калужской области - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© Фото : СК РФ

Площадь захоронения жертв нацистов в Сальске может составить более трех гектаров

Читать ria.ru в
САЛЬСК (Ростовская область), 6 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Площадь захоронения мирных жителей, расстрелянных оккупантами в годы Великой Отечественной войны в городе Сальске Ростовской области, может составить более 3 гектаров, раскопки займут не один год, сообщил РИА Новости руководитель поискового объединения Ростовской области Владимир Щербанов.
В понедельник ФСБ рассекретила материалы о массовом убийстве нацистами жителей Сальска, оккупированного с 31 июля 1942 года по 21 января 1943 года. Согласно документам, оккупанты ежедневно привозили на территорию кирпичного завода №1 группы жителей, где их расстреливали и сбрасывали в котлованы и силосные ямы. На самом заводе они устроили концентрационный лагерь, где держали около 700 советских военнопленных. Всего, по данным ФСБ, гитлеровская карательная команда ЕК-12 СД расстреляла в Сальске свыше 3 тысяч человек.
Активисты Поискового движения обнаружили захоронение жертв нацистов в Сальске - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
Вчера, 09:04
Поисковики обнаружили захоронение жертв нацистов в Сальске
По данным поисковиков, исследование местности они начали еще в апреле. Рассекреченные силовиками данные позволили сузить территорию поиска. "По предварительным оценкам, карьер представляет территорию до 3 с лишним гектаров. Здесь находилось до 30 расстрельных ям", - сказал Щербанов. Он добавил, что поисковики уже обнаружили в двух ямах останки нескольких десятков человек, часть из них - зверски убитые женщины и дети.
"Например, здесь были расстреляны два цыганских табора", - добавил он. Согласно документам, зимой 1943 года на территорию завода пригнали около 100 цыган, в основном женщин и детей. Они сутки сидели на холодной земле и смотрели, как для них копают ямы. Большинство погибли от пуль, некоторых закололи ножами. Глубина залегания уже обнаруженных останков - около 3,5 метра, общая глубина расстрельных ям может составить до 5 метров, считает Щербанов. Он добавил, что в нынешнем году раскопки в Сальске закончить вряд ли удастся.
Как сообщил журналистам замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов, раскопки в Сальске идут в рамках федерального проекта "Без срока давности", который стартовал в регионе в конце 2019 года. Только в минувшем году эксперты-архивисты изучили более 300 тысяч документов, что позволило определить как минимум 45 точек в 33 муниципальных образованиях, где, по словам очевидцев, были массовые захоронения мирного населения. По примерным подсчетам, во время оккупации там были замучены и погибли более 182 тысяч человек.
"Сколько еще свидетельств зверств фашистов будет обнаружено на донской земле - не знает никто. Но все участники проекта единодушны во мнении: память о преступлениях немецко-фашистских захватчиков и об их жертвах не должна исчезнуть", - сказал Артемов.
Великая Отечественная война. Оборона Севастополя и битва за Крым (сентябрь 1941 - июль 1942 гг.). Разрушенные немецкими бомбардировками здания на улице Ленина в Севастополе. - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
22 июня, 14:52
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