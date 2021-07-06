https://ria.ru/20210706/salsk-1740035296.html

Поисковики обнаружили захоронение жертв нацистов в Сальске

Поисковики обнаружили захоронение жертв нацистов в Сальске - РИА Новости, 06.07.2021

Поисковики обнаружили захоронение жертв нацистов в Сальске

Активисты Поискового движения России в рамках проекта "Без срока давности" обнаружили в оккупированном в годы Великой Отечественной войны городе Сальске... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T09:04

2021-07-06T09:04

2021-07-06T11:10

без срока давности

северный кавказ

великая отечественная война (1941-1945)

еврокомиссия

сальск

ссср

общество

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САЛЬСК (Ростовская область), 6 июл - РИА Новости. Активисты Поискового движения России в рамках проекта "Без срока давности" обнаружили в оккупированном в годы Великой Отечественной войны городе Сальске Ростовской области захоронение зверски убитых мирных жителей, передает корреспондент РИА Новости.По словам участников экспедиции, среди останков - женщина с двумя малолетними детьми и маленькая девочка, рядом с черепом которой лежали очки. Женщина, по оценке опытных поисковиков, скорее всего, была убита прикладом. В целом уже найдены останки более 30 человек со следами переломов и огнестрельных ранений.Кроме того, люди массово умирали из-за тяжелой работы на местной кирпичном заводе №1, где их заставляли работать на оккупантов, сообщает информационный центр "Без срока давности"."Люди, желтые и опухшие от систематического недоедания, они должны были ежедневно с утра и до ночи выполнять тяжелые и опасные работы. В ледяные зимние месяцы люди проводили ночи под холодными каменными сводами. Многие умерли от холода, недоедания, болезней. На глазах у всех немцы убивали военнопленных, которые от истощения не были в состоянии двигаться", - цитируется в релизе один из архивных материалов.Зафиксированы случаи групповых изнасилований местных жительниц. Как отмечает информационный центр, в одном случае нацисты ворвались в квартиру, набросили на голову хозяина мешок и надругались над его женой, в другом изнасиловали девочку-подростка, в третьем - силой взяли женщину и ее невестку.Один из палачей впоследствии рассказал на допросе, что вещи расстрелянных отвозились на склад Службы безопасности и затем раздавались личному составу."Из этих вещей мне было дано пальто женское, костюм и туфли женские, часы, платье. Эти вещи я подарил своей сожительнице-парикмахерше Наде, фамилию ее не помню", - цитируется предатель в релизе.Ранее областное УФСБ рассекретило материалы, свидетельствующие о массовых убийствах в этом месте гитлеровскими карателями советских граждан, в том числе стариков, женщин и детей.В числе документов, с которыми ознакомилось РИА Новости, копия акта о злодеяниях гитлеровцев в Сальске, составленного специальной комиссией спустя считанные дни после освобождения города в конце января 1943 года. Как отмечала комиссия, в Сальске, находившемся под оккупантами с 31 июля 1942 года по 21 января 1943 года, "проводились систематически массовые расстрелы гражданского населения".Карьеры упомянутого кирпичного завода были местом, где совершались эти злодеяния. Нацисты ежедневно привозили сюда на машинах группы граждан, нередко доходившие до более чем 100 человек, здесь их расстреливали и сбрасывали в котлован.Таких котлованов, наполненных телами расстрелянных, насчитывается до 30, указывалось в одном из документов. Схема кирпичного завода с указанием мест захоронений убитых, составленная на основе показаний свидетелей в КГБ СССР в 1963 году, тоже рассекречена сейчас.Кроме карьеров у кирпичного завода, трупы расстрелянных были обнаружены в четырех силосных ямах в колхозе "Веселый". Всего в Сальске было расстреляно свыше 3 тысяч человек, отмечалось в акте."Пройдет машина, битком набитая людьми, выставляется оцепление и начинается стрельба. Все это делалось среди белого дня", - вспоминали свидетели.По данным информационного центра "Без срока давности", местные жители вспоминали, что набитые людьми машины приезжали на карьер почти ежедневно.Казнями советских граждан в Сальске занималась гитлеровская карательная команда ЕК-12 СД, прибывшая в Сальск в августе 1942 года.О том, как работала этот "конвейер смерти", в 1970-х годах рассказывал на допросах в КГБ бывший участник ЕК-12 СД, предатель Иван Гвоздецкий, который был участником массовых расстрелов в Сальске.Карательная команда (айнзатцкоманда) ЕК-12 была подразделением гитлеровской айнзатцгруппы D, жестоко убивавшей советских граждан на оккупированных территориях – в Крыму и на Северном Кавказе. Причем, как следует из рассекреченных сейчас материалов, каратели массово умерщвляли мирных граждан в машинах-"душегубках".

https://ria.ru/20210705/salsk-1739854945.html

https://ria.ru/20210621/genotsid-1737853915.html

https://ria.ru/20210622/voyna-1738087209.html

северный кавказ

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Активисты Поискового движения обнаружили захоронение жертв нацистов в Сальске Активисты Поискового движения России в рамках проекта "Без срока давности" обнаружили в оккупированном в годы Великой Отечественной войны городе Сальске Ростовской области захоронение зверски убитых мирных жителей. 2021-07-06T09:04 true PT1M01S

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без срока давности, северный кавказ, великая отечественная война (1941-1945), еврокомиссия, сальск, ссср, общество