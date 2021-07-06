Роспотребнадзор изменил правила въезда из-за границы для россиян
17:17 06.07.2021 (обновлено: 18:20 06.07.2021)
Роспотребнадзор отменил тестирование для привитых от COVID-19 при возвращении в Россию
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор отменил двукратное тестирование россиян на COVID-19 по возвращении в страну. Теперь анализ нужно сдать только один раз, при этом привитым или переболевшим он не потребуется.
Соответствующее постановление подписала глава ведомства Анна Попова. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Теперь те, кто не болел COVID-19 или не сделал прививку, должны сдать один тест в течение трех дней после прибытия в страну. До получения результатов необходимо соблюдать режим изоляции.
"При наличии вакцинации против COVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании COVID-19 проведение лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР <...> не требуется", — говорится в тексте постановления.
Кроме того, с 10 июля граждане Таджикистана смогут въезжать в Россию с отрицательным ПЦР-тестом (результат должен отображаться в приложении "Путешествую без COVID"). Раньше эти условия действовали только для стран ЕАЭС. С 1 сентября такая возможность появится у граждан Азербайджана, Молдавии, Узбекистана и Туркмении.
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С 1 мая россияне, вернувшиеся из-за рубежа на любом виде транспорта, должны были сдавать два теста на коронавирус: первый — в течение 72 часов после возвращения, а второй — в срок до пяти дней с момента прибытия. До получения анализов необходимо соблюдать режим изоляции. Полученные результаты следует загрузить на сайт госуслуг.