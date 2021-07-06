Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210706/rospotrebnadzor-1740135753.html
Роспотребнадзор изменил правила въезда из-за границы для россиян
Роспотребнадзор изменил правила въезда из-за границы для россиян - РИА Новости, 06.07.2021
Роспотребнадзор изменил правила въезда из-за границы для россиян
Роспотребнадзор отменил двукратное тестирование россиян на COVID-19 по возвращении в страну. Теперь анализ нужно сдать только один раз, при этом привитым или... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T17:17
2021-07-06T18:20
туризм
распространение коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730729530_0:139:2901:1771_1920x0_80_0_0_30ab7fe5bd5b71ace4f64cf7e65a069a.jpg
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор отменил двукратное тестирование россиян на COVID-19 по возвращении в страну. Теперь анализ нужно сдать только один раз, при этом привитым или переболевшим он не потребуется.Соответствующее постановление подписала глава ведомства Анна Попова. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.Теперь те, кто не болел COVID-19 или не сделал прививку, должны сдать один тест в течение трех дней после прибытия в страну. До получения результатов необходимо соблюдать режим изоляции.Кроме того, с 10 июля граждане Таджикистана смогут въезжать в Россию с отрицательным ПЦР-тестом (результат должен отображаться в приложении "Путешествую без COVID"). Раньше эти условия действовали только для стран ЕАЭС. С 1 сентября такая возможность появится у граждан Азербайджана, Молдавии, Узбекистана и Туркмении.С 1 мая россияне, вернувшиеся из-за рубежа на любом виде транспорта, должны были сдавать два теста на коронавирус: первый — в течение 72 часов после возвращения, а второй — в срок до пяти дней с момента прибытия. До получения анализов необходимо соблюдать режим изоляции. Полученные результаты следует загрузить на сайт госуслуг.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730729530_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e726b1bedd5df875958e7ed3cdf3a663.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Роспотребнадзор изменил правила въезда из-за границы для россиян
17:17 06.07.2021 (обновлено: 18:20 06.07.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖенщина в аэропорту Домодедово
Женщина в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк

Роспотребнадзор отменил тестирование для привитых от COVID-19 при возвращении в Россию

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор отменил двукратное тестирование россиян на COVID-19 по возвращении в страну. Теперь анализ нужно сдать только один раз, при этом привитым или переболевшим он не потребуется.
Соответствующее постановление подписала глава ведомства Анна Попова. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Теперь те, кто не болел COVID-19 или не сделал прививку, должны сдать один тест в течение трех дней после прибытия в страну. До получения результатов необходимо соблюдать режим изоляции.

"При наличии вакцинации против COVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании COVID-19 проведение лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР <...> не требуется", — говорится в тексте постановления.

Кроме того, с 10 июля граждане Таджикистана смогут въезжать в Россию с отрицательным ПЦР-тестом (результат должен отображаться в приложении "Путешествую без COVID"). Раньше эти условия действовали только для стран ЕАЭС. С 1 сентября такая возможность появится у граждан Азербайджана, Молдавии, Узбекистана и Туркмении.
Опрос
Вы привились от коронавируса?
Проголосовали:
18 июня, 12:41
С 1 мая россияне, вернувшиеся из-за рубежа на любом виде транспорта, должны были сдавать два теста на коронавирус: первый — в течение 72 часов после возвращения, а второй — в срок до пяти дней с момента прибытия. До получения анализов необходимо соблюдать режим изоляции. Полученные результаты следует загрузить на сайт госуслуг.
 
Распространение коронавирусаТуризмКоронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:30Минпромторг не обсуждает введение в московских магазинах QR-кодов
08:25Renault обсуждает возможность производства в России Logan CNG на газе
08:14Губернатор Приамурья, переболевший COVID-19 в декабре, сделал прививку
08:08На Lada поставят турбодвигатель мощностью 150 лошадиных сил
08:07Ан-26 перед крушением на Камчатке не подавал аварийных сигналов
08:00"Будете сами ловить". Лукашенко устроил Прибалтике режим ЧП
08:00"Буксиры и десант с кукурузника". Чем Украина удивила НАТО
07:37В Крыму оценили попытки депутата Рады выдвигать условия по подаче воды
07:34Россия настаивает на непродлении механизма трансграничной помощи в Сирии
07:27Названы сроки газификации курильских островов Итуруп и Кунашир
07:24Новый план кибербезопасности Японии укажет на возможные "угрозы" от РФ
07:19Лавров: обязательства России в рамках ОДКБ по Афганистану остаются в силе
07:18Лаос благодарен России за помощь в борьбе с пандемией COVID-19
07:15Россия надеется, что на Западе пересмотрят позицию по Сирии
07:12Россия готова поставлять вакцины и медоборудование в КНДР
07:11Россия и Лаос завершают переговоры по поставкам вакцины "Спутник V"
07:09Лавров заявил о стремительном ухудшении ситуации в Афганистане
07:07Глава МИД России прокомментировал ситуацию на таджикско-афганской границе
07:04Названы качества, которые россияне больше всего ценят в коллегах
06:42 Датчанина шокировала российская атомная подлодка
Лента новостейМолния