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Роспотребнадзор изменил правила въезда из-за границы для россиян

Роспотребнадзор изменил правила въезда из-за границы для россиян - РИА Новости, 06.07.2021

Роспотребнадзор изменил правила въезда из-за границы для россиян

Роспотребнадзор отменил двукратное тестирование россиян на COVID-19 по возвращении в страну. Теперь анализ нужно сдать только один раз, при этом привитым или... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T17:17

2021-07-06T17:17

2021-07-06T18:20

туризм

распространение коронавируса

коронавирус в россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор отменил двукратное тестирование россиян на COVID-19 по возвращении в страну. Теперь анализ нужно сдать только один раз, при этом привитым или переболевшим он не потребуется.Соответствующее постановление подписала глава ведомства Анна Попова. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.Теперь те, кто не болел COVID-19 или не сделал прививку, должны сдать один тест в течение трех дней после прибытия в страну. До получения результатов необходимо соблюдать режим изоляции.Кроме того, с 10 июля граждане Таджикистана смогут въезжать в Россию с отрицательным ПЦР-тестом (результат должен отображаться в приложении "Путешествую без COVID"). Раньше эти условия действовали только для стран ЕАЭС. С 1 сентября такая возможность появится у граждан Азербайджана, Молдавии, Узбекистана и Туркмении.С 1 мая россияне, вернувшиеся из-за рубежа на любом виде транспорта, должны были сдавать два теста на коронавирус: первый — в течение 72 часов после возвращения, а второй — в срок до пяти дней с момента прибытия. До получения анализов необходимо соблюдать режим изоляции. Полученные результаты следует загрузить на сайт госуслуг.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)