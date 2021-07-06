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В Совфеде заявили о необходимости "глубокой модернизации" Росгидромета
В Совфеде заявили о необходимости "глубокой модернизации" Росгидромета - РИА Новости, 06.07.2021
В Совфеде заявили о необходимости "глубокой модернизации" Росгидромета
Наблюдательная сеть Росгидромета нуждается в расширении и глубокой модернизации, для этого необходимо создать полноценную систему экомониторинга в регионах,... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T16:34
2021-07-06T16:34
россия
арктика
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
совет федерации рф
арктический совет
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Наблюдательная сеть Росгидромета нуждается в расширении и глубокой модернизации, для этого необходимо создать полноценную систему экомониторинга в регионах, заявил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин."Речь идет о выходе на принципиально новый технологический уровень. Необходима целостная картина в масштабе всей страны. Предстоит решить задачу расширения и глубокой модернизации наблюдательной сети Росгидромета. Одних только гидрологических станций сегодня вдове меньше необходимого минимума, при этом лишь треть из них автоматизирована", - сказал он на заседании президиума Совета законодателей во вторник.Сенатор отметил, что создание полноценной системы экомониторинга в регионах является важнейшим условием экологической модернизации страны в интересах граждан. В частности, это предусматривает поручение президента РФ по осуществлению государственного экологического мониторинга в субъектах федерации.Как пояснил Яцкин, создание специализированной цифровой платформы позволит в режиме реального времени отслеживать состояние окружающей среды - воздуха, водных объектов, лесов, видеть риски, источники загрязнения, точно прогнозировать экологические процессы. Это позволит говорить о выходе на принципиально новый технологический уровень, подчеркнул он.В настоящее время, заявил вице-спикер, даже неполные данные, которые позволяет получить действующая наблюдательная сеть Росгидромета, показывают, насколько остро стоит проблема. "Важно в кратчайшие сроки запустить систему экомониторинга на полную мощность. Только в прошлом году зарегистрировано более 600 случаев экстремального загрязнения окружающей среды", - сказал Яцкин.По его словам, в этих условиях не могут "не вызывать удивление" низкие показатели кассового исполнения по федеральному проекту "Чистый воздух". По состоянию на середину мая этот показатель не достиг и шести процентов. "Совет Федерации возьмет этот вопрос под особый контроль", - пообещал он.Сенатор напомнил, что на последнем заседании Совфед одобрил закон, расширяющий действие проекта "Чистый воздух" на все города России, где остро стоит проблема качества воздуха. Кроме того, были одобрены законы, нацеленные на создание в нашей стране национальной системы мониторинга и утилизации климатически активных газов.Особое внимание при развертывании системы экологического мониторинга будет уделено Арктической зоне, подчеркнул Яцкин. "Запланирована масштабная модернизация пунктов наблюдений, лабораторной базы в Арктике. Будет усилен контроль над выбросами метана, сажи и углерода, создана государственная система мониторинга многолетней мерзлоты. В период председательства России в Арктическом совете мы сможем вывести на новый уровень систему мониторинга и заложить основу для устойчивого развития региона", - заявил парламентарий.Он сообщил, что при содействии верхней палаты прорабатывается инновационный пилотный проект "Цифровой Обь-Иртышский бассейн", который может быть интегрирован в новый федеральный проект "Комплексная система мониторинга качества окружающей среды" и заложить основу системы мониторинга и управления водными ресурсами по всей стране.
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россия, арктика, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), совет федерации рф, арктический совет
В Совфеде заявили о необходимости "глубокой модернизации" Росгидромета
16:34 06.07.2021
 
© Фото : ГУМЧС РФ по Камчатскому краюПредставители Камчатского "Росгидромета", берут пробы воды и воздуха в районе Халактырского пляжа для проведения анализа
Представители Камчатского Росгидромета, берут пробы воды и воздуха в районе Халактырского пляжа для проведения анализа - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© Фото : ГУМЧС РФ по Камчатскому краю

В Совфеде заявили о необходимости "глубокой модернизации" наблюдательной сети Росгидромета

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Наблюдательная сеть Росгидромета нуждается в расширении и глубокой модернизации, для этого необходимо создать полноценную систему экомониторинга в регионах, заявил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин.
"Речь идет о выходе на принципиально новый технологический уровень. Необходима целостная картина в масштабе всей страны. Предстоит решить задачу расширения и глубокой модернизации наблюдательной сети Росгидромета. Одних только гидрологических станций сегодня вдове меньше необходимого минимума, при этом лишь треть из них автоматизирована", - сказал он на заседании президиума Совета законодателей во вторник.
Сенатор отметил, что создание полноценной системы экомониторинга в регионах является важнейшим условием экологической модернизации страны в интересах граждан. В частности, это предусматривает поручение президента РФ по осуществлению государственного экологического мониторинга в субъектах федерации.
Как пояснил Яцкин, создание специализированной цифровой платформы позволит в режиме реального времени отслеживать состояние окружающей среды - воздуха, водных объектов, лесов, видеть риски, источники загрязнения, точно прогнозировать экологические процессы. Это позволит говорить о выходе на принципиально новый технологический уровень, подчеркнул он.
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В настоящее время, заявил вице-спикер, даже неполные данные, которые позволяет получить действующая наблюдательная сеть Росгидромета, показывают, насколько остро стоит проблема. "Важно в кратчайшие сроки запустить систему экомониторинга на полную мощность. Только в прошлом году зарегистрировано более 600 случаев экстремального загрязнения окружающей среды", - сказал Яцкин.
По его словам, в этих условиях не могут "не вызывать удивление" низкие показатели кассового исполнения по федеральному проекту "Чистый воздух". По состоянию на середину мая этот показатель не достиг и шести процентов. "Совет Федерации возьмет этот вопрос под особый контроль", - пообещал он.
Сенатор напомнил, что на последнем заседании Совфед одобрил закон, расширяющий действие проекта "Чистый воздух" на все города России, где остро стоит проблема качества воздуха. Кроме того, были одобрены законы, нацеленные на создание в нашей стране национальной системы мониторинга и утилизации климатически активных газов.
Особое внимание при развертывании системы экологического мониторинга будет уделено Арктической зоне, подчеркнул Яцкин. "Запланирована масштабная модернизация пунктов наблюдений, лабораторной базы в Арктике. Будет усилен контроль над выбросами метана, сажи и углерода, создана государственная система мониторинга многолетней мерзлоты. В период председательства России в Арктическом совете мы сможем вывести на новый уровень систему мониторинга и заложить основу для устойчивого развития региона", - заявил парламентарий.
Он сообщил, что при содействии верхней палаты прорабатывается инновационный пилотный проект "Цифровой Обь-Иртышский бассейн", который может быть интегрирован в новый федеральный проект "Комплексная система мониторинга качества окружающей среды" и заложить основу системы мониторинга и управления водными ресурсами по всей стране.
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РоссияАрктикаФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)Совет Федерации РФАрктический совет
 
 
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