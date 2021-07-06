https://ria.ru/20210706/putin-1740026619.html
Путин примет участие в праздновании 300-летия Кузбасса
Путин примет участие в праздновании 300-летия Кузбасса - РИА Новости, 06.07.2021
Путин примет участие в праздновании 300-летия Кузбасса
Президент России Владимир Путин во вторник посетит Кемерово с рабочим визитом, глава государства примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T05:00
2021-07-06T05:00
2021-07-06T08:11
москва
россия
государственный русский музей
эрнст неизвестный
московская государственная академия хореографии
мариинский театр
дмитрий песков
владимир путин
кемерово
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739449626_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_c8c3b1b01f7057334cdeb9a10f2bb8cd.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник посетит Кемерово с рабочим визитом, глава государства примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 300-летию образования Кузбасса.Как сообщили в пресс-службе Кремля, Путин посетит Кемеровское президентское кадетское училище и строящийся культурно-образовательный комплекс Сибирского кластера искусств. Он также возложит цветы к монументу Эрнста Неизвестного "Память шахтерам Кузбасса". Кроме этого, президент в рамках рабочей поездки в регион проведет двустороннюю встречу с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым.Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, все мероприятия пройдут с учетом санитарных требований по коронавирусу.Монумент "память шахтерам кузбасса"Памятник, который является одним из символов региона, был установлен в Кемерово 28 августа 2003 года на территории музея "Красная Горка" - на месте, где в 1721 году были обнаружены залежи каменного угля. Та находка положила начало промышленному освоению Кузбасса, ставшего крупнейшим угольным бассейном страны.Двенадцатиметровый бронзовый монумент, сделанный в мастерской Эрнста Неизвестного в Нью-Йорке, откуда он был доставлен сначала в Санкт-Петербург, а затем в Кемерово, представляет собой торс шахтера со светящимся сердцем, опирающегося на отбойный молоток. Постамент памятника выполнен из черного гранита.Идея памятника, как рассказывал в 2003-м сам автор на встрече с горняками в Кемерово, родилась после высказывания губернатора Кузбасса, что в каждой горящей лампочке - капля крови шахтера. Художник был потрясен тем, что ежедневно шахтеры с риском для жизни в тяжелейших условиях добывают уголь, чтобы обеспечить людей теплом и светом.Сибирский культурный кластерКемерово стал одним из четырех городов, в которых по поручению президента РФ строятся культурные кластеры. Проект культурно-образовательного и музейно-выставочного комплекса был презентован главе государства еще в 2018 году в рамках его рабочей поездки в регион.В Сибирский кластер искусств войдут филиал Государственного Русского музея, Театр оперы и балета (филиал Государственного академического Мариинского театра), Кузбасский центр искусств, фондохранилище с реставрационным центром, Высшая школа музыкального и театрального искусства (Сибирский кампус Российского государственного института сценических искусств), филиал Московской государственной академии хореографии в Кемерово, филиал Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского "Сибирский".Музейно-театральный и культурно-образовательный комплексы разместятся на Искитимской набережной Кемерово. Здесь будет создана единая парковая зона с пешеходными маршрутами, туристическими и культурными объектами, с единой инфраструктурой, адаптированная для людей с ограниченными возможностями здоровья.Образовательная часть кластера начнет работу уже в новом учебном году.Кадетское училищеСтроительство Кузбасского президентского кадетского училища было поддержано министром обороны РФ Сергеем Шойгу по ходатайству губернатора Цивилева. В июне 2018 года президент России Владимир Путин дал поручение Минобороны создать образовательное учреждение с учетом лучших традиций суворовских и нахимовских училищ страны.Новое учебное заведение рассчитано на 840 мест. В училище кадеты получают основное и среднее образование с 5 по 11 классы. Кроме стандартного курса школьной программы их готовят к военной и государственной службе.Первая очередь президентского кадетского училища открылась 1 сентября 2019 года: там начали обучение первые 360 кадетов. В эксплуатацию были переданы учебно-административный корпус, столовая на 900 мест, классы дополнительного образования, спальный корпус, медпункт, два КПП, крытый спорткомплекс с трибунами на 900 мест, 10 открытых площадок по волейболу, баскетболу, футболу, гандболу, настольному и большому теннису, русским городкам, а также для занятий по общей физической подготовке с полосой препятствий, плац. Объекты второй очереди училища ввели в эксплуатацию осенью 2020 года, что позволило разместить еще 480 воспитанников.
https://ria.ru/20210701/kuzbass-1739431682.html
https://ria.ru/20210630/shkola-1739264051.html
https://ria.ru/20210616/vaktsinatsiya-1737281590.html
москва
россия
кемерово
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739449626_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_f7246ba7b8e2d5e874cf1941f0fae697.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, государственный русский музей, эрнст неизвестный, московская государственная академия хореографии, мариинский театр, дмитрий песков, владимир путин, кемерово, санкт-петербург, общество
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
во вторник посетит Кемерово
с рабочим визитом, глава государства примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 300-летию образования Кузбасса.
Как сообщили в пресс-службе Кремля, Путин посетит Кемеровское президентское кадетское училище и строящийся культурно-образовательный комплекс Сибирского кластера искусств. Он также возложит цветы к монументу Эрнста Неизвестного
"Память шахтерам Кузбасса". Кроме этого, президент в рамках рабочей поездки в регион проведет двустороннюю встречу с губернатором Кемеровской области
Сергеем Цивилевым.
Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
, все мероприятия пройдут с учетом санитарных требований по коронавирусу.
Монумент "память шахтерам кузбасса"
Памятник, который является одним из символов региона, был установлен в Кемерово 28 августа 2003 года на территории музея "Красная Горка" - на месте, где в 1721 году были обнаружены залежи каменного угля. Та находка положила начало промышленному освоению Кузбасса, ставшего крупнейшим угольным бассейном страны.
Двенадцатиметровый бронзовый монумент, сделанный в мастерской Эрнста Неизвестного в Нью-Йорке
, откуда он был доставлен сначала в Санкт-Петербург
, а затем в Кемерово, представляет собой торс шахтера со светящимся сердцем, опирающегося на отбойный молоток. Постамент памятника выполнен из черного гранита.
Идея памятника, как рассказывал в 2003-м сам автор на встрече с горняками в Кемерово, родилась после высказывания губернатора Кузбасса, что в каждой горящей лампочке - капля крови шахтера. Художник был потрясен тем, что ежедневно шахтеры с риском для жизни в тяжелейших условиях добывают уголь, чтобы обеспечить людей теплом и светом.
Сибирский культурный кластер
Кемерово стал одним из четырех городов, в которых по поручению президента РФ
строятся культурные кластеры. Проект культурно-образовательного и музейно-выставочного комплекса был презентован главе государства еще в 2018 году в рамках его рабочей поездки в регион.
В Сибирский кластер искусств войдут филиал Государственного Русского музея
, Театр оперы и балета (филиал Государственного академического Мариинского театра), Кузбасский центр искусств, фондохранилище с реставрационным центром, Высшая школа музыкального и театрального искусства (Сибирский кампус Российского государственного института сценических искусств), филиал Московской государственной академии хореографии
в Кемерово, филиал Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского "Сибирский".
Музейно-театральный и культурно-образовательный комплексы разместятся на Искитимской набережной Кемерово. Здесь будет создана единая парковая зона с пешеходными маршрутами, туристическими и культурными объектами, с единой инфраструктурой, адаптированная для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Образовательная часть кластера начнет работу уже в новом учебном году.
Кадетское училище
Строительство Кузбасского президентского кадетского училища было поддержано министром обороны РФ Сергеем Шойгу по ходатайству губернатора Цивилева. В июне 2018 года президент России Владимир Путин дал поручение Минобороны создать образовательное учреждение с учетом лучших традиций суворовских и нахимовских училищ страны.
Новое учебное заведение рассчитано на 840 мест. В училище кадеты получают основное и среднее образование с 5 по 11 классы. Кроме стандартного курса школьной программы их готовят к военной и государственной службе.
Первая очередь президентского кадетского училища открылась 1 сентября 2019 года: там начали обучение первые 360 кадетов. В эксплуатацию были переданы учебно-административный корпус, столовая на 900 мест, классы дополнительного образования, спальный корпус, медпункт, два КПП, крытый спорткомплекс с трибунами на 900 мест, 10 открытых площадок по волейболу, баскетболу, футболу, гандболу, настольному и большому теннису, русским городкам, а также для занятий по общей физической подготовке с полосой препятствий, плац. Объекты второй очереди училища ввели в эксплуатацию осенью 2020 года, что позволило разместить еще 480 воспитанников.