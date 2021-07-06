https://ria.ru/20210706/prazdnik-1740022606.html

Православные встречают День Владимирской иконы Богоматери

Православные встречают День Владимирской иконы Богоматери - РИА Новости, 06.07.2021

Православные встречают День Владимирской иконы Богоматери

Русская православная церковь во вторник отметит памятный день одной из самых почитаемых русских икон - Владимирской Божией Матери. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T01:28

2021-07-06T01:28

2021-07-06T01:28

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Русская православная церковь во вторник отметит памятный день одной из самых почитаемых русских икон - Владимирской Божией Матери.Празднование в ее честь проводится три раза в год: 3 июня, 6 июля и 8 сентября по новому стилю. 6 июля православные христиане вспоминают чудесное спасение Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году.Тогда в ответ на отказ платить дань войска Орды не решились перейти реку Угра. Войска Иоанна III и хана Ахмата стояли на ее берегах друг напротив друга, но так и не вступили в битву. Позже реку стали называть "поясом Богородицы", веря, что именно она остановила разорение.Владимирскую икону издревле почитали на Руси. По преданию, ее написал в I веке апостол и евангелист Лука, использовав доску от стола, за которым некогда восседали Богородица с Христом.До середины V века она пребывала в Иерусалиме, а затем попала в Константинополь. В 1131 году ее прислал в подарок Юрию Долгорукому патриарх Константинопольский Лука Хрисоверг. В 1155 году святой князь Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого, взял икону с собой во Владимир, поэтому впоследствии она и получила имя Владимирской.В Москву икону принесли в 1395 году, установив в новом Успенском соборе. Верующие связывают с Владимирской иконой множество чудес, произошедших прежде всего во времена войн и нашествий неприятеля. В последний раз икона покидала Москву в 1812 году: на несколько месяцев ее перенесли во Владимир и Муром, но вскоре после этого возвратили в Успенский собор.В 1928 году икону поместили в Третьяковскую галерею, а в декабре 1999 года Владимирская икона Божьей Матери была окончательно передана Государственной Третьяковской галереей в находящийся при ней храм святителя Николая в Толмачах. С тех пор она постоянно находится в экспозиции храма-музея.

https://ria.ru/20210705/kupala-1739977333.html

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россия, русская православная церковь, москва, иерусалим, владимир, третьяковская галерея, общество