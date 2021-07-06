Православные встречают День Владимирской иконы Богоматери
Православные христиане встречают День Владимирской иконы Богоматери
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Русская православная церковь во вторник отметит памятный день одной из самых почитаемых русских икон - Владимирской Божией Матери.
"Прославившись многими чудотворениями, святая Владимирская икона Богоматери стяжала великую славу в России. С ней связано много исторических воспоминаний. Она была переносима из города в город, и эти перенесения отмечают главнейшие периоды в истории России: киевский, владимирский и московский. В продолжение нескольких веков перед этой святой иконой русский народ воссылал свои моления Заступнице рода христианского, и Пресвятая Богородица не раз во время опасности от вражеских нашествий являла Свою благодатную помощь. Перед этой святой иконой совершались многие важнейшие государственные акты России: присяга на верность Родине, молитвы перед военными походами, а при избрании русских митрополитов", - гласит сайт Русской церкви.
Празднование в ее честь проводится три раза в год: 3 июня, 6 июля и 8 сентября по новому стилю. 6 июля православные христиане вспоминают чудесное спасение Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году.
Тогда в ответ на отказ платить дань войска Орды не решились перейти реку Угра. Войска Иоанна III и хана Ахмата стояли на ее берегах друг напротив друга, но так и не вступили в битву. Позже реку стали называть "поясом Богородицы", веря, что именно она остановила разорение.
Владимирскую икону издревле почитали на Руси. По преданию, ее написал в I веке апостол и евангелист Лука, использовав доску от стола, за которым некогда восседали Богородица с Христом.
До середины V века она пребывала в Иерусалиме, а затем попала в Константинополь. В 1131 году ее прислал в подарок Юрию Долгорукому патриарх Константинопольский Лука Хрисоверг. В 1155 году святой князь Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого, взял икону с собой во Владимир, поэтому впоследствии она и получила имя Владимирской.
В Москву икону принесли в 1395 году, установив в новом Успенском соборе. Верующие связывают с Владимирской иконой множество чудес, произошедших прежде всего во времена войн и нашествий неприятеля. В последний раз икона покидала Москву в 1812 году: на несколько месяцев ее перенесли во Владимир и Муром, но вскоре после этого возвратили в Успенский собор.
В 1928 году икону поместили в Третьяковскую галерею, а в декабре 1999 года Владимирская икона Божьей Матери была окончательно передана Государственной Третьяковской галереей в находящийся при ней храм святителя Николая в Толмачах. С тех пор она постоянно находится в экспозиции храма-музея.