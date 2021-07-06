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Число жертв наводнения в Краснодарском крае увеличилось до четырех
Число жертв наводнения в Краснодарском крае увеличилось до четырех - РИА Новости, 06.07.2021
Число жертв наводнения в Краснодарском крае увеличилось до четырех
В Краснодарском крае из-за паводка погибли четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, заявил глава региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T17:22
2021-07-06T18:28
вениамин кондратьев
анапа
подтопления на кубани
краснодарский край
происшествия
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В Краснодарском крае из-за паводка погибли четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, заявил глава региона Вениамин Кондратьев.Ранее прокуратура сообщала о трех жертвах в Туапсинском районе, информацию о еще двух проверяли."На данный момент известно о четырех погибших. Это 71-летний житель из села Горское. Мама с дочкой, которые не смогли выбраться из машины. Их автомобиль в селе Дефановка потоком воды с обочины смыло в канаву. Подтверждена гибель и еще одного несовершеннолетнего", — говорится в посте Кондратьева в Instagram.Губернатор выразил соболезнования родным погибших."Это страшная трагедия, и сложно даже представить, какое это горе для близких", — написал он.Накануне в селе Витязево в Анапе утонул ребенок и двое взрослых, пытавшихся его спасти.Из-за дождей в Сочи из берегов вышли реки Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота, что привело к локальным подтоплениям. В понедельник во второй половине дня стихия сместилась в сторону Туапсинского района. Туда из-за подъема уровня рек до неблагоприятных отметок направили аэромобильную группировку регионального главка МЧС.К утру в семи населенных пунктах Кубани подтопило 267 жилых домов и 395 приусадебных участков, эвакуировали 136 человек, из них 44 сняли с крыш домов, 64 разместили в пунктах временного размещения. В шести муниципалитетах ввели режим ЧС: Туапсинском, Славянском, Северском районах, Сочи, Горячем Ключе, в геленджикском поселке Архипо-Осиповка.
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вениамин кондратьев, анапа, подтопления на кубани , краснодарский край, происшествия
Число жертв наводнения в Краснодарском крае увеличилось до четырех
17:22 06.07.2021 (обновлено: 18:28 06.07.2021)
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПодтопленные из-за выхода из берегов реки Кепшы дворы в Сочи
Подтопленные из-за выхода из берегов реки Кепшы дворы в Сочи - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Глава Краснодарского края Кондратьев заявил о гибели четырех человек из-за наводнения в регионе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В Краснодарском крае из-за паводка погибли четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, заявил глава региона Вениамин Кондратьев.
Ранее прокуратура сообщала о трех жертвах в Туапсинском районе, информацию о еще двух проверяли.
"На данный момент известно о четырех погибших. Это 71-летний житель из села Горское. Мама с дочкой, которые не смогли выбраться из машины. Их автомобиль в селе Дефановка потоком воды с обочины смыло в канаву. Подтверждена гибель и еще одного несовершеннолетнего", — говорится в посте Кондратьева в Instagram.
Губернатор выразил соболезнования родным погибших.
"Это страшная трагедия, и сложно даже представить, какое это горе для близких", — написал он.
Накануне в селе Витязево в Анапе утонул ребенок и двое взрослых, пытавшихся его спасти.
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Из-за дождей в Сочи из берегов вышли реки Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота, что привело к локальным подтоплениям. В понедельник во второй половине дня стихия сместилась в сторону Туапсинского района. Туда из-за подъема уровня рек до неблагоприятных отметок направили аэромобильную группировку регионального главка МЧС.
К утру в семи населенных пунктах Кубани подтопило 267 жилых домов и 395 приусадебных участков, эвакуировали 136 человек, из них 44 сняли с крыш домов, 64 разместили в пунктах временного размещения. В шести муниципалитетах ввели режим ЧС: Туапсинском, Славянском, Северском районах, Сочи, Горячем Ключе, в геленджикском поселке Архипо-Осиповка.
Подтопленные дома и размытые дороги: последствия ливней в Сочи
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Сильный ливень с грозой, градом и ветром начался в Сочи четвертого июля и шел всю ночь.

Сотрудники коммунальных служб устраняют последствия подтопления магазина в микрорайоне Кудепста Хостинского района Сочи
1 из 12

Сильный ливень с грозой, градом и ветром начался в Сочи четвертого июля и шел всю ночь.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

На побережье Сочи выпала месячная норма осадков.

Затопления в Сочи
2 из 12

На побережье Сочи выпала месячная норма осадков.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

В Адлерском и Хостинском районах Сочи поднялся уровень рек Мацеста, Хоста, Кудепста и Хорота.

Затопления в Сочи
3 из 12

В Адлерском и Хостинском районах Сочи поднялся уровень рек Мацеста, Хоста, Кудепста и Хорота.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Включены сирены для оповещения о возможных подтоплениях, на улицах дежурят спасатели.

Мужчина убирается во дворе своего подтопленного дома в Хостинском районе Сочи
4 из 12

Включены сирены для оповещения о возможных подтоплениях, на улицах дежурят спасатели.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Подтоплены некоторые отели, детские сады, больница. Потоком воды уносило машины.

Мужчина устраняет последствия подтопления на станции технического обслуживания автомобилей в Хостинском районе Сочи
5 из 12

Подтоплены некоторые отели, детские сады, больница. Потоком воды уносило машины.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

В городе повалены десятки деревьев, три человека пострадали, один из них скончался.

Поваленное во время дождя дерево на проезжей части в Хостинском районе Сочи
6 из 12

В городе повалены десятки деревьев, три человека пострадали, один из них скончался.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Жителей попросили подготовить документы и вещи первой необходимости на случай эвакуации.

Мужчина укладывает мешки с песком во дворе своего дома на одной из улиц Хостинского района Сочи
7 из 12

Жителей попросили подготовить документы и вещи первой необходимости на случай эвакуации.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

На Кубани поручили развернуть пункты временного размещения с трехдневным запасом питания.

Сотрудник коммунальной службы устраняет последствия подтопления магазина в микрорайоне Кудепста Хостинского района Сочи
8 из 12

На Кубани поручили развернуть пункты временного размещения с трехдневным запасом питания.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

В ликвидации последствий стихии задействованы более 500 человек и 170 единиц техники.

Мужчина на берегу реки Кудепста в Хостинском районе Сочи
9 из 12

В ликвидации последствий стихии задействованы более 500 человек и 170 единиц техники.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Техники и спасателей достаточно для быстрого устранения последствий ненастья, отмечают власти.

Женщина в своем номере в подтопленной гостинице неподалеку от реки Кудепста в Хостинском районе Сочи
10 из 12

Техники и спасателей достаточно для быстрого устранения последствий ненастья, отмечают власти.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Многие сочинские пляжи закрыты после разгула стихии, купаться здесь сейчас опасно.

Поврежденные ограждения возле моста через реку Кудепста в Хостинском районе Сочи
11 из 12

Многие сочинские пляжи закрыты после разгула стихии, купаться здесь сейчас опасно.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Автомобили одной из улиц Хостинского района Сочи.

Автомобили одной из улиц Хостинского района Сочи
12 из 12

Автомобили одной из улиц Хостинского района Сочи.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
1 из 12

Сильный ливень с грозой, градом и ветром начался в Сочи четвертого июля и шел всю ночь.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
2 из 12

На побережье Сочи выпала месячная норма осадков.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
3 из 12

В Адлерском и Хостинском районах Сочи поднялся уровень рек Мацеста, Хоста, Кудепста и Хорота.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
4 из 12

Включены сирены для оповещения о возможных подтоплениях, на улицах дежурят спасатели.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
5 из 12

Подтоплены некоторые отели, детские сады, больница. Потоком воды уносило машины.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
6 из 12

В городе повалены десятки деревьев, три человека пострадали, один из них скончался.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
7 из 12

Жителей попросили подготовить документы и вещи первой необходимости на случай эвакуации.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
8 из 12

На Кубани поручили развернуть пункты временного размещения с трехдневным запасом питания.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
9 из 12

В ликвидации последствий стихии задействованы более 500 человек и 170 единиц техники.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
10 из 12

Техники и спасателей достаточно для быстрого устранения последствий ненастья, отмечают власти.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
11 из 12

Многие сочинские пляжи закрыты после разгула стихии, купаться здесь сейчас опасно.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
12 из 12

Автомобили одной из улиц Хостинского района Сочи.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
 
Вениамин КондратьевАнапаПодтопления на КубаниКраснодарский крайПроисшествия
 
 
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