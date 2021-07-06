https://ria.ru/20210706/podtoplenie-1740137141.html

Число жертв наводнения в Краснодарском крае увеличилось до четырех

Число жертв наводнения в Краснодарском крае увеличилось до четырех - РИА Новости, 06.07.2021

Число жертв наводнения в Краснодарском крае увеличилось до четырех

В Краснодарском крае из-за паводка погибли четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, заявил глава региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T17:22

2021-07-06T17:22

2021-07-06T18:28

вениамин кондратьев

анапа

подтопления на кубани

краснодарский край

происшествия

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В Краснодарском крае из-за паводка погибли четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, заявил глава региона Вениамин Кондратьев.Ранее прокуратура сообщала о трех жертвах в Туапсинском районе, информацию о еще двух проверяли."На данный момент известно о четырех погибших. Это 71-летний житель из села Горское. Мама с дочкой, которые не смогли выбраться из машины. Их автомобиль в селе Дефановка потоком воды с обочины смыло в канаву. Подтверждена гибель и еще одного несовершеннолетнего", — говорится в посте Кондратьева в Instagram.Губернатор выразил соболезнования родным погибших."Это страшная трагедия, и сложно даже представить, какое это горе для близких", — написал он.Накануне в селе Витязево в Анапе утонул ребенок и двое взрослых, пытавшихся его спасти.Из-за дождей в Сочи из берегов вышли реки Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота, что привело к локальным подтоплениям. В понедельник во второй половине дня стихия сместилась в сторону Туапсинского района. Туда из-за подъема уровня рек до неблагоприятных отметок направили аэромобильную группировку регионального главка МЧС.К утру в семи населенных пунктах Кубани подтопило 267 жилых домов и 395 приусадебных участков, эвакуировали 136 человек, из них 44 сняли с крыш домов, 64 разместили в пунктах временного размещения. В шести муниципалитетах ввели режим ЧС: Туапсинском, Славянском, Северском районах, Сочи, Горячем Ключе, в геленджикском поселке Архипо-Осиповка.

https://ria.ru/20210706/trassa-1740036300.html

анапа

краснодарский край

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вениамин кондратьев, анапа, подтопления на кубани , краснодарский край, происшествия