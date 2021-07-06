https://ria.ru/20210706/petitsiya-1740089688.html

В интернете появилась петиция с призывом вернуть выборность ректора ВШЭ

В интернете появилась петиция с призывом вернуть выборность ректора ВШЭ - РИА Новости, 06.07.2021

В интернете появилась петиция с призывом вернуть выборность ректора ВШЭ

Петиция с призывом вернуть в устав Высшей школы экономики выборность ректора, а также провести избрание нового главы вуза голосованием студентов и... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T13:42

2021-07-06T13:42

2021-07-06T13:42

никита анисимов

россия

ярослав кузьминов

высшая школа экономики (вшэ)

евгений ясин

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Петиция с призывом вернуть в устав Высшей школы экономики выборность ректора, а также провести избрание нового главы вуза голосованием студентов и преподавателей размещена на сайте change.org.В качестве адресатов петиции указаны премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель Наблюдательного совета НИУ ВШЭ, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко."Мы, студенты, преподаватели и выпускники НИУ ВШЭ, требуем провести выборы нового ректора Высшей школы экономики путем голосования делегатов Конференции научно-педагогических сотрудников, представителей других категорий работников и студентов университета", - говорится в петиции, которую пока подписали чуть более 200 человек.Отмечается, что авторы заявления приветствуют идею сменяемости ректоров вузов, одна считают, что она должна происходить на принципах автономии образовательных организаций. На данный момент ректор ВШЭ назначается правительством РФ."Мы считаем, что действующая редакция Устава НИУ ВШЭ противоречит принципам автономии и демократического управления университетов, определенных федеральным законодательством... Назначение внешнего управленца может поставить под угрозу само существование университета. Вышка была, остается и должна остаться оплотом свободы и диалога. Университет не примет случайного человека, назначенного вами, чья судьба не была связана с Высшей школой экономикой", - добавляют авторы петиции.В заявлении высказаны три призыва - возвращения Устава НИУ ВШЭ в редакции 2011 года, в которой предполагались выборы ректора делегатами Конференции преподавателей и студентов; созыва университетской Конференции и проведения выборов ректора, а также организации публичных дебатов кандидатов в ректоры с обсуждением альтернативных программ развития университета и соответствия этих программ ценностям НИУ ВШЭ.Также к петиции прикреплена ссылка на голосование со списком возможных кандидатов в ректоры ВШЭ, среди которых проректоры и сотрудники вуза - Вадим Радаев, Валерий Катькало, Михаил Бойцов, Валерия Касамара, Леонид Гохберг, Сергей Рощин, Мария Юдкевич и другие.В четверг, 1 июля, сообщалось, что Ярослав Кузьминов покинул пост ректора ВШЭ и стал новым научным руководителем вуза, сменив Евгения Ясина, получившего должность почетного научного руководителя. В пятницу, 2 июля, глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков объявил, что и.о. ректора ВШЭ назначен ректор Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов.

https://ria.ru/20210702/kuzminov-1739678733.html

https://ria.ru/20210702/orden-1739623819.html

https://ria.ru/20210628/sertifikat-1738939878.html

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никита анисимов, россия, ярослав кузьминов, высшая школа экономики (вшэ), евгений ясин