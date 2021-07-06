https://ria.ru/20210706/oktava-1740122957.html

На заводе "Октава" рассказали, как их микрофон попал в ролик Chanel

На заводе "Октава" рассказали, как их микрофон попал в ролик Chanel - РИА Новости, 06.07.2021

На заводе "Октава" рассказали, как их микрофон попал в ролик Chanel

Микрофон тульского завода "Октава" был выбран для съемок в ролике Chanel по трем основным характеристикам: известности бренда, фотогеничности и высокой... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T16:28

2021-07-06T16:28

2021-07-06T17:08

россия

chanel

общество

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ВОРОНЕЖ, 6 июл - РИА Новости. Микрофон тульского завода "Октава" был выбран для съемок в ролике Chanel по трем основным характеристикам: известности бренда, фотогеничности и высокой чувствительности, сообщила РИА Новости директор по маркетингу и продажам завода "Октава" Любовь Стальнова.Ролик часов Chanel длительностью почти 5 минут появился в интернете весной, и за это время набрал свыше 250 тысяч просмотров во всем мире. В конце четвертой минуты ролика одна из героинь поворачивает на циферблате кольцо перед микрофоном. Передающий звук щелчка поворотного кольца микрофон - производства тульского электроакустического завода "Октава"."Участие микрофона "Октава" МКЛ-5000 в съемках ролика о легендарных часах J12 — самостоятельный выбор модного дома Chanel. Микрофон подходил для ролика по трем характеристикам: известность бренда; высокая чувствительность, которая позволяет вести запись ASMR; фотогеничность (дизайн микрофона позволяет ему хорошо выглядеть в кадре)", - рассказала Стальнова.По ее словам, съемка продукции "Октавы" в ролике Chanel является очередным доказательством как узнаваемости российских микрофонов за рубежом, так и свидетельством их качества."Октава" ведет свой отсчет еще с 1927 года. Именно через громкоговорители завода в годы Великой Отечественной войны страна слушала фронтовые сводки Юрия Левитана. Именно в микрофон "Октавы" в 1961 году первый космонавт Земли Юрий Гагарин сказал свое знаменитое: "Поехали!""Микрофоны "Октава" собирают полностью вручную. По оценкам экспертов, они считаются одними из лучших для музыкальной звукозаписи среди российских и зарубежных аналогов в своем сегменте", - отметила Стальнова.Поэтому, по ее словам, с микрофонами "Октавы" работали знаменитые U2, Iron Maiden, Radiohead, Мэрлин Мэнсон. В России в течение последнего года "Октаву" в своем творчестве использовали "Ленинград", Little Big, а также многие другие.

https://ria.ru/20210704/vkusvill-1739843451.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, chanel, общество