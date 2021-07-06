https://ria.ru/20210706/oktava-1740122957.html
На заводе "Октава" рассказали, как их микрофон попал в ролик Chanel
На заводе "Октава" рассказали, как их микрофон попал в ролик Chanel - РИА Новости, 06.07.2021
На заводе "Октава" рассказали, как их микрофон попал в ролик Chanel
Микрофон тульского завода "Октава" был выбран для съемок в ролике Chanel по трем основным характеристикам: известности бренда, фотогеничности и высокой... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T16:28
2021-07-06T16:28
2021-07-06T17:08
россия
chanel
общество
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ВОРОНЕЖ, 6 июл - РИА Новости. Микрофон тульского завода "Октава" был выбран для съемок в ролике Chanel по трем основным характеристикам: известности бренда, фотогеничности и высокой чувствительности, сообщила РИА Новости директор по маркетингу и продажам завода "Октава" Любовь Стальнова.Ролик часов Chanel длительностью почти 5 минут появился в интернете весной, и за это время набрал свыше 250 тысяч просмотров во всем мире. В конце четвертой минуты ролика одна из героинь поворачивает на циферблате кольцо перед микрофоном. Передающий звук щелчка поворотного кольца микрофон - производства тульского электроакустического завода "Октава"."Участие микрофона "Октава" МКЛ-5000 в съемках ролика о легендарных часах J12 — самостоятельный выбор модного дома Chanel. Микрофон подходил для ролика по трем характеристикам: известность бренда; высокая чувствительность, которая позволяет вести запись ASMR; фотогеничность (дизайн микрофона позволяет ему хорошо выглядеть в кадре)", - рассказала Стальнова.По ее словам, съемка продукции "Октавы" в ролике Chanel является очередным доказательством как узнаваемости российских микрофонов за рубежом, так и свидетельством их качества."Октава" ведет свой отсчет еще с 1927 года. Именно через громкоговорители завода в годы Великой Отечественной войны страна слушала фронтовые сводки Юрия Левитана. Именно в микрофон "Октавы" в 1961 году первый космонавт Земли Юрий Гагарин сказал свое знаменитое: "Поехали!""Микрофоны "Октава" собирают полностью вручную. По оценкам экспертов, они считаются одними из лучших для музыкальной звукозаписи среди российских и зарубежных аналогов в своем сегменте", - отметила Стальнова.Поэтому, по ее словам, с микрофонами "Октавы" работали знаменитые U2, Iron Maiden, Radiohead, Мэрлин Мэнсон. В России в течение последнего года "Октаву" в своем творчестве использовали "Ленинград", Little Big, а также многие другие.
https://ria.ru/20210704/vkusvill-1739843451.html
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россия, chanel, общество
На заводе "Октава" рассказали, как их микрофон попал в ролик Chanel
16:28 06.07.2021 (обновлено: 17:08 06.07.2021)
На тульском заводе "Октава" рассказали, как их микрофон попал в ролик Chanel
ВОРОНЕЖ, 6 июл - РИА Новости.
Микрофон тульского завода "Октава"
был выбран для съемок в ролике Chanel
по трем основным характеристикам: известности бренда, фотогеничности и высокой чувствительности, сообщила РИА Новости директор по маркетингу и продажам завода "Октава" Любовь Стальнова.
Ролик часов Chanel длительностью почти 5 минут появился в интернете весной, и за это время набрал свыше 250 тысяч просмотров во всем мире. В конце четвертой минуты ролика одна из героинь поворачивает на циферблате кольцо перед микрофоном. Передающий звук щелчка поворотного кольца микрофон - производства тульского электроакустического завода "Октава".
"Участие микрофона "Октава" МКЛ-5000 в съемках ролика о легендарных часах J12 — самостоятельный выбор модного дома Chanel. Микрофон подходил для ролика по трем характеристикам: известность бренда; высокая чувствительность, которая позволяет вести запись ASMR; фотогеничность (дизайн микрофона позволяет ему хорошо выглядеть в кадре)", - рассказала Стальнова.
По ее словам, съемка продукции "Октавы" в ролике Chanel является очередным доказательством как узнаваемости российских микрофонов за рубежом, так и свидетельством их качества.
"Октава" ведет свой отсчет еще с 1927 года. Именно через громкоговорители завода в годы Великой Отечественной войны страна слушала фронтовые сводки Юрия Левитана
. Именно в микрофон "Октавы" в 1961 году первый космонавт Земли Юрий Гагарин
сказал свое знаменитое: "Поехали!"
"Микрофоны "Октава" собирают полностью вручную. По оценкам экспертов, они считаются одними из лучших для музыкальной звукозаписи среди российских и зарубежных аналогов в своем сегменте", - отметила Стальнова.
Поэтому, по ее словам, с микрофонами "Октавы" работали знаменитые U2
, Iron Maiden
, Radiohead
, Мэрлин Мэнсон. В России
в течение последнего года "Октаву" в своем творчестве использовали "Ленинград
", Little Big, а также многие другие.