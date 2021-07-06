Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210706/oktava-1740122957.html
На заводе "Октава" рассказали, как их микрофон попал в ролик Chanel
На заводе "Октава" рассказали, как их микрофон попал в ролик Chanel - РИА Новости, 06.07.2021
На заводе "Октава" рассказали, как их микрофон попал в ролик Chanel
Микрофон тульского завода "Октава" был выбран для съемок в ролике Chanel по трем основным характеристикам: известности бренда, фотогеничности и высокой... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T16:28
2021-07-06T17:08
россия
chanel
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740133504_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_d24a328856176eac37cea07e0305604e.jpg
ВОРОНЕЖ, 6 июл - РИА Новости. Микрофон тульского завода "Октава" был выбран для съемок в ролике Chanel по трем основным характеристикам: известности бренда, фотогеничности и высокой чувствительности, сообщила РИА Новости директор по маркетингу и продажам завода "Октава" Любовь Стальнова.Ролик часов Chanel длительностью почти 5 минут появился в интернете весной, и за это время набрал свыше 250 тысяч просмотров во всем мире. В конце четвертой минуты ролика одна из героинь поворачивает на циферблате кольцо перед микрофоном. Передающий звук щелчка поворотного кольца микрофон - производства тульского электроакустического завода "Октава"."Участие микрофона "Октава" МКЛ-5000 в съемках ролика о легендарных часах J12 — самостоятельный выбор модного дома Chanel. Микрофон подходил для ролика по трем характеристикам: известность бренда; высокая чувствительность, которая позволяет вести запись ASMR; фотогеничность (дизайн микрофона позволяет ему хорошо выглядеть в кадре)", - рассказала Стальнова.По ее словам, съемка продукции "Октавы" в ролике Chanel является очередным доказательством как узнаваемости российских микрофонов за рубежом, так и свидетельством их качества."Октава" ведет свой отсчет еще с 1927 года. Именно через громкоговорители завода в годы Великой Отечественной войны страна слушала фронтовые сводки Юрия Левитана. Именно в микрофон "Октавы" в 1961 году первый космонавт Земли Юрий Гагарин сказал свое знаменитое: "Поехали!""Микрофоны "Октава" собирают полностью вручную. По оценкам экспертов, они считаются одними из лучших для музыкальной звукозаписи среди российских и зарубежных аналогов в своем сегменте", - отметила Стальнова.Поэтому, по ее словам, с микрофонами "Октавы" работали знаменитые U2, Iron Maiden, Radiohead, Мэрлин Мэнсон. В России в течение последнего года "Октаву" в своем творчестве использовали "Ленинград", Little Big, а также многие другие.
https://ria.ru/20210704/vkusvill-1739843451.html
https://ria.ru/20210414/pensionerka-1728265951.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740133504_265:0:1617:1014_1920x0_80_0_0_3823812c0d39f9c8132e756a87d5db24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, chanel, общество
На заводе "Октава" рассказали, как их микрофон попал в ролик Chanel
16:28 06.07.2021 (обновлено: 17:08 06.07.2021)
 
© ChanelКадр из рекламного ролика Chanel
Кадр из рекламного ролика Chanel
© Chanel

На тульском заводе "Октава" рассказали, как их микрофон попал в ролик Chanel

Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 6 июл - РИА Новости. Микрофон тульского завода "Октава" был выбран для съемок в ролике Chanel по трем основным характеристикам: известности бренда, фотогеничности и высокой чувствительности, сообщила РИА Новости директор по маркетингу и продажам завода "Октава" Любовь Стальнова.
Ролик часов Chanel длительностью почти 5 минут появился в интернете весной, и за это время набрал свыше 250 тысяч просмотров во всем мире. В конце четвертой минуты ролика одна из героинь поворачивает на циферблате кольцо перед микрофоном. Передающий звук щелчка поворотного кольца микрофон - производства тульского электроакустического завода "Октава".
Разметка для соблюдения дистанции одном из магазинов в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
4 июля, 20:34
"ВкусВилл" извинился за рекламу с однополой парой
"Участие микрофона "Октава" МКЛ-5000 в съемках ролика о легендарных часах J12 — самостоятельный выбор модного дома Chanel. Микрофон подходил для ролика по трем характеристикам: известность бренда; высокая чувствительность, которая позволяет вести запись ASMR; фотогеничность (дизайн микрофона позволяет ему хорошо выглядеть в кадре)", - рассказала Стальнова.
По ее словам, съемка продукции "Октавы" в ролике Chanel является очередным доказательством как узнаваемости российских микрофонов за рубежом, так и свидетельством их качества.
"Октава" ведет свой отсчет еще с 1927 года. Именно через громкоговорители завода в годы Великой Отечественной войны страна слушала фронтовые сводки Юрия Левитана. Именно в микрофон "Октавы" в 1961 году первый космонавт Земли Юрий Гагарин сказал свое знаменитое: "Поехали!"
"Микрофоны "Октава" собирают полностью вручную. По оценкам экспертов, они считаются одними из лучших для музыкальной звукозаписи среди российских и зарубежных аналогов в своем сегменте", - отметила Стальнова.
Поэтому, по ее словам, с микрофонами "Октавы" работали знаменитые U2, Iron Maiden, Radiohead, Мэрлин Мэнсон. В России в течение последнего года "Октаву" в своем творчестве использовали "Ленинград", Little Big, а также многие другие.
Модель Валентина Ясень - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 16:16Хорошие новости
Российская пенсионерка снялась в рекламе модного иностранного бренда
 
РоссияChanelОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:14Губернатор Приамурья, переболевший COVID-19 в декабре, сделал прививку
08:08На Lada поставят турбодвигатель мощностью 150 лошадиных сил
08:07Ан-26 перед крушением на Камчатке не подавал аварийных сигналов
08:00"Будете сами ловить". Лукашенко устроил Прибалтике режим ЧП
08:00"Буксиры и десант с кукурузника". Чем Украина удивила НАТО
07:37В Крыму оценили попытки депутата Рады выдвигать условия по подаче воды
07:34Россия настаивает на непродлении механизма трансграничной помощи в Сирии
07:27Названы сроки газификации курильских островов Итуруп и Кунашир
07:24Новый план кибербезопасности Японии укажет на возможные "угрозы" от РФ
07:19Лавров: обязательства России в рамках ОДКБ по Афганистану остаются в силе
07:18Лаос благодарен России за помощь в борьбе с пандемией COVID-19
07:15Россия надеется, что на Западе пересмотрят позицию по Сирии
07:12Россия готова поставлять вакцины и медоборудование в КНДР
07:11Россия и Лаос завершают переговоры по поставкам вакцины "Спутник V"
07:09Лавров заявил о стремительном ухудшении ситуации в Афганистане
07:07Глава МИД России прокомментировал ситуацию на таджикско-афганской границе
07:04Названы качества, которые россияне больше всего ценят в коллегах
06:42 Датчанина шокировала российская атомная подлодка
06:41В Германии ученые обнаружили древнейшее украшение в мире
06:30На Камчатке начали извлекать тела погибших при крушении Ан-26
Лента новостейМолния