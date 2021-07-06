https://ria.ru/20210706/obse-1740175487.html

В России прокомментировали скандал на заседании ОБСЕ

В России прокомментировали скандал на заседании ОБСЕ - РИА Новости, 06.07.2021

В России прокомментировали скандал на заседании ОБСЕ

Российские парламентарии прокомментировали скандал на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ, с которого делегация страны ушла в знак протеста. Подробнее — в... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T21:33

2021-07-06T21:33

2021-07-06T22:12

россия

леонид слуцкий (политик)

обсе

парламентская ассамблея обсе

петр толстой

совет федерации рф

госдума рф

в мире

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российские парламентарии прокомментировали скандал на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ, с которого делегация страны ушла в знак протеста. Подробнее — в материале РИА Новости.Покинуть заседание в Вене делегатам пришлось из-за нарушения регламента при принятии решения о рассмотрении украинской резолюции по Крыму. Как подчеркнул глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, решения должны приниматься двумя третями голосов всех членов ассамблеи, а не только присутствующих на заседании. Он заметил, что Москва не хочет конфронтации и выступает за диалог, который, однако, невозможен в таких условиях. По словам Толстого, у российской делегации выдался "жаркий день". "Мы опять боролись с шулерами, бандеровцами и русофобским меньшинством — теми людьми, которые поддерживают неонацистские марши и устроили настоящую вакханалию в информационном пространстве в связи со смертью Владимира Меньшова", — написал он в Telegram-канале, подчеркнув, что России с такой компанией "не по пути". Толстой допустил, что Москва прекратит сотрудничать с организациями с антироссийскими настроениями.По словам сенатора Владимира Джабарова, на сегодняшнем заседании Парламентской ассамблеи внесли неконструктивные резолюции."Одна из них касалась Белоруссии, а другая, внесенная представителем украинской делегации, носила явно антироссийский характер", — пояснил он.Россия была против принятия этих документов — тем не менее голосование прошло с нарушение регламента, добавил он. Сенатор уточнил, что сами резолюции не обсуждались, а в последний момент отменили дебаты по актуальным вопросам международной повестки."Они явно боялись этих дискуссий. Большинством голосов в зале документы были приняты. Руководитель нашей делегации Петр Толстой вышел из зала в знак протеста", — продолжил он. Как уточнил Джабаров, вслед за Толстым от трансляции отключились остальные российские представители. В свою очередь, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что Россия готова отстаивать свои позиции на различных площадках, однако не будет мириться с нарушениями правил. Он назвал представленную на рассмотрение резолюцию "лживой и русофобской", подчеркнув, что антироссийские документы, предложенные Украиной, не в первый раз принимаются Парламентской ассамблеей с нарушением регламента."В очередной раз мы видим мошенничество и подтасовки. <...> Мы не собираемся сидеть за одним столом с шулерами и играть по их правилам", — написал Слуцкий в Telegram-канале.

https://ria.ru/20210705/otkaz-1739970264.html

https://ria.ru/20210705/vznosy-1739975781.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210705/obse-1739983111.html

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россия, леонид слуцкий (политик), обсе, парламентская ассамблея обсе, петр толстой, совет федерации рф, госдума рф, в мире