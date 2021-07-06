Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20210706/natsproekt-1740102928.html
Депутаты Якутии предложили включить реку Лена в нацпроект "Экология"
Депутаты Якутии предложили включить реку Лена в нацпроект "Экология" - РИА Новости, 06.07.2021
Депутаты Якутии предложили включить реку Лена в нацпроект "Экология"
Парламентарии Якутии и Иркутской области предложили включить вопрос сохранения экосистемы реки Лена в нацпроект "Экология", сообщает пресс-служба Госсобрания... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T14:50
2021-07-06T14:50
республика саха (якутия)
река лена
экология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149771/81/1497718193_0:76:1500:920_1920x0_80_0_0_acd3aa6cfdac740a2328e95ab746cfe2.jpg
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Парламентарии Якутии и Иркутской области предложили включить вопрос сохранения экосистемы реки Лена в нацпроект "Экология", сообщает пресс-служба Госсобрания Якутии.Проект соответствующего решения с рекомендациями федеральным и региональным органам власти принят по итогам совместного заседания профильных комитетов Заксобрания Иркутской области и Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), которое прошло в режиме видеоконференции."Одна из величайших и полноводных рек нашей страны - река Лена – не включена в этот национальный проект. Ее притоки Витим, Олекма, Алдан, Вилюй являются реками, в бассейнах которых ведется промышленное освоение природных ресурсов. Согласно статистическим данным, вода реки Лена по техническим показателям оценивается как загрязненная, что вызывает серьезную обеспокоенность. Лена является главной транспортной артерией Якутии, связывающей ее с федеральной транспортной инфраструктурой. При этом имеются много сложных участков, вынуждающих ежегодно проводить дноуглубительные работы", - отметил на заседании глава постоянного комитета Ил Тумэна по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир Прокопьев.Как отмечалось на заседании, включение Лены и ее притоков в нацпроект позволит активизировать строительство и реконструкцию водоочистительных сооружений в прибрежных населенных пунктах, очистку акваторий от затонувших судов, проведение дноуглубительных работ. По мнению парламентариев, необходимо принять меры по объявлению моратория на сплошную вырубку лесов в верховьях реки Лена и ее притоков и усилить надзор за природопользователями, осуществляющими деятельность в бассейне реки Лена.
https://ria.ru/20210706/yakutiya-1740066594.html
река лена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/149771/81/1497718193_87:0:1414:995_1920x0_80_0_0_57a1199ae1689aaf5d5777f5d0675ca6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
река лена, экология

Депутаты Якутии предложили включить реку Лена в нацпроект "Экология"

14:50 06.07.2021
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок2 июля в Якутии отметили День реки Лены
2 июля в Якутии отметили День реки Лены - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Парламентарии Якутии и Иркутской области предложили включить вопрос сохранения экосистемы реки Лена в нацпроект "Экология", сообщает пресс-служба Госсобрания Якутии.
Проект соответствующего решения с рекомендациями федеральным и региональным органам власти принят по итогам совместного заседания профильных комитетов Заксобрания Иркутской области и Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), которое прошло в режиме видеоконференции.
Якутск - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
Вчера, 11:48Республика Саха (Якутия)
Почти сто тысяч тонн металлолома вывезут из арктических районов Якутии
"Одна из величайших и полноводных рек нашей страны - река Лена – не включена в этот национальный проект. Ее притоки Витим, Олекма, Алдан, Вилюй являются реками, в бассейнах которых ведется промышленное освоение природных ресурсов. Согласно статистическим данным, вода реки Лена по техническим показателям оценивается как загрязненная, что вызывает серьезную обеспокоенность. Лена является главной транспортной артерией Якутии, связывающей ее с федеральной транспортной инфраструктурой. При этом имеются много сложных участков, вынуждающих ежегодно проводить дноуглубительные работы", - отметил на заседании глава постоянного комитета Ил Тумэна по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир Прокопьев.
Как отмечалось на заседании, включение Лены и ее притоков в нацпроект позволит активизировать строительство и реконструкцию водоочистительных сооружений в прибрежных населенных пунктах, очистку акваторий от затонувших судов, проведение дноуглубительных работ. По мнению парламентариев, необходимо принять меры по объявлению моратория на сплошную вырубку лесов в верховьях реки Лена и ее притоков и усилить надзор за природопользователями, осуществляющими деятельность в бассейне реки Лена.
 
Республика Саха (Якутия)Река ЛенаЭкология
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:14Губернатор Приамурья, переболевший COVID-19 в декабре, сделал прививку
08:08На Lada поставят турбодвигатель мощностью 150 лошадиных сил
08:07Ан-26 перед крушением на Камчатке не подавал аварийных сигналов
08:00"Будете сами ловить". Лукашенко устроил Прибалтике режим ЧП
08:00"Буксиры и десант с кукурузника". Чем Украина удивила НАТО
07:37В Крыму оценили попытки депутата Рады выдвигать условия по подаче воды
07:34Россия настаивает на непродлении механизма трансграничной помощи в Сирии
07:27Названы сроки газификации курильских островов Итуруп и Кунашир
07:24Новый план кибербезопасности Японии укажет на возможные "угрозы" от РФ
07:19Лавров: обязательства России в рамках ОДКБ по Афганистану остаются в силе
07:18Лаос благодарен России за помощь в борьбе с пандемией COVID-19
07:15Россия надеется, что на Западе пересмотрят позицию по Сирии
07:12Россия готова поставлять вакцины и медоборудование в КНДР
07:11Россия и Лаос завершают переговоры по поставкам вакцины "Спутник V"
07:09Лавров заявил о стремительном ухудшении ситуации в Афганистане
07:07Глава МИД России прокомментировал ситуацию на таджикско-афганской границе
07:04Названы качества, которые россияне больше всего ценят в коллегах
06:42 Датчанина шокировала российская атомная подлодка
06:41В Германии ученые обнаружили древнейшее украшение в мире
06:30На Камчатке начали извлекать тела погибших при крушении Ан-26
Лента новостейМолния