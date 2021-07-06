https://ria.ru/20210706/natsproekt-1740102928.html

Депутаты Якутии предложили включить реку Лена в нацпроект "Экология"

Депутаты Якутии предложили включить реку Лена в нацпроект "Экология" - РИА Новости, 06.07.2021

Депутаты Якутии предложили включить реку Лена в нацпроект "Экология"

Парламентарии Якутии и Иркутской области предложили включить вопрос сохранения экосистемы реки Лена в нацпроект "Экология", сообщает пресс-служба Госсобрания... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T14:50

2021-07-06T14:50

2021-07-06T14:50

республика саха (якутия)

река лена

экология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/149771/81/1497718193_0:76:1500:920_1920x0_80_0_0_acd3aa6cfdac740a2328e95ab746cfe2.jpg

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Парламентарии Якутии и Иркутской области предложили включить вопрос сохранения экосистемы реки Лена в нацпроект "Экология", сообщает пресс-служба Госсобрания Якутии.Проект соответствующего решения с рекомендациями федеральным и региональным органам власти принят по итогам совместного заседания профильных комитетов Заксобрания Иркутской области и Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), которое прошло в режиме видеоконференции."Одна из величайших и полноводных рек нашей страны - река Лена – не включена в этот национальный проект. Ее притоки Витим, Олекма, Алдан, Вилюй являются реками, в бассейнах которых ведется промышленное освоение природных ресурсов. Согласно статистическим данным, вода реки Лена по техническим показателям оценивается как загрязненная, что вызывает серьезную обеспокоенность. Лена является главной транспортной артерией Якутии, связывающей ее с федеральной транспортной инфраструктурой. При этом имеются много сложных участков, вынуждающих ежегодно проводить дноуглубительные работы", - отметил на заседании глава постоянного комитета Ил Тумэна по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир Прокопьев.Как отмечалось на заседании, включение Лены и ее притоков в нацпроект позволит активизировать строительство и реконструкцию водоочистительных сооружений в прибрежных населенных пунктах, очистку акваторий от затонувших судов, проведение дноуглубительных работ. По мнению парламентариев, необходимо принять меры по объявлению моратория на сплошную вырубку лесов в верховьях реки Лена и ее притоков и усилить надзор за природопользователями, осуществляющими деятельность в бассейне реки Лена.

https://ria.ru/20210706/yakutiya-1740066594.html

река лена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

река лена, экология