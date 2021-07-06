https://ria.ru/20210706/monument-1740120141.html

Путин возложил цветы к монументу "Память шахтерам Кузбасса"

Путин возложил цветы к монументу "Память шахтерам Кузбасса" - РИА Новости, 06.07.2021

Путин возложил цветы к монументу "Память шахтерам Кузбасса"

Президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу скульптора Эрнста Неизвестного "Память шахтерам Кузбасса" в Кемерово. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T16:12

2021-07-06T16:12

2021-07-06T16:12

эрнст неизвестный

владимир путин

кемерово

общество

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КЕМЕРОВО, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу скульптора Эрнста Неизвестного "Память шахтерам Кузбасса" в Кемерово.Президент во вторник прибыл с рабочим визитом в Кемерово, где примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 300-летию образования Кузбасса.Памятник, который является одним из символов региона, был установлен в Кемерово 28 августа 2003 года на территории музея "Красная Горка" - на месте, где в 1721 году были обнаружены залежи каменного угля. Та находка положила начало промышленному освоению Кузбасса, ставшего крупнейшим угольным бассейном страны.Двенадцатиметровый бронзовый монумент, сделанный в мастерской Эрнста Неизвестного в Нью-Йорке, откуда он был доставлен сначала в Санкт-Петербург, а затем в Кемерово, представляет собой торс шахтера со светящимся сердцем, опирающегося на отбойный молоток. Постамент памятника выполнен из черного гранита.Идея памятника, как рассказывал в 2003 году сам автор на встрече с горняками в Кемерово, родилась после высказывания губернатора Кузбасса, что в каждой горящей лампочке - капля крови шахтера. Художник был потрясен тем, что ежедневно шахтеры с риском для жизни в тяжелейших условиях добывают уголь, чтобы обеспечить людей теплом и светом.

https://ria.ru/20210706/kuzbass-1740120015.html

кемерово

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эрнст неизвестный, владимир путин, кемерово, общество