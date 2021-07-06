https://ria.ru/20210706/lgoty-1740141487.html

Луценко предлагает продлить налоговые льготы для бизнеса

Луценко предлагает продлить налоговые льготы для бизнеса - РИА Новости, 06.07.2021

Луценко предлагает продлить налоговые льготы для бизнеса

Продлить налоговые преференции бизнесу Вологодчины в целях поддержки предпринимателей в непростой период пандемии и антиковидных ограничений, предложил... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T17:40

2021-07-06T17:40

2021-07-06T17:40

вологодская область

андрей луценко

единая россия

вологодская область

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155192/81/1551928161_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_0fc5394c65b3f3c36250514315a2bdef.jpg

ВОЛОГДА, 6 июл - РИА Новости. Продлить налоговые преференции бизнесу Вологодчины в целях поддержки предпринимателей в непростой период пандемии и антиковидных ограничений, предложил председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко.Спикер областного парламента озвучил инициативу в ходе круглого стола фракции "Единая Россия" в рамках проекта "Локомотивы роста". Депутаты Заксобрания региона, представители правительства области и бизнес сообщества высказали несколько значимых для экономического блока региона инициатив.Спикер областного парламента подчеркнул, что такая возможность в этом году была предоставлена регионам благодаря поправкам в федеральный закон."В Вологодской области эта мера была распространена более чем на 300 объектов", - отметил Луценко.

https://ria.ru/20210622/vykhodnoy-1738111577.html

вологодская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей луценко, единая россия, вологодская область, экономика