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Вологодская область
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Луценко предлагает продлить налоговые льготы для бизнеса
Луценко предлагает продлить налоговые льготы для бизнеса - РИА Новости, 06.07.2021
Луценко предлагает продлить налоговые льготы для бизнеса
Продлить налоговые преференции бизнесу Вологодчины в целях поддержки предпринимателей в непростой период пандемии и антиковидных ограничений, предложил... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T17:40
2021-07-06T17:40
вологодская область
андрей луценко
единая россия
вологодская область
экономика
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ВОЛОГДА, 6 июл - РИА Новости. Продлить налоговые преференции бизнесу Вологодчины в целях поддержки предпринимателей в непростой период пандемии и антиковидных ограничений, предложил председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко.Спикер областного парламента озвучил инициативу в ходе круглого стола фракции "Единая Россия" в рамках проекта "Локомотивы роста". Депутаты Заксобрания региона, представители правительства области и бизнес сообщества высказали несколько значимых для экономического блока региона инициатив.Спикер областного парламента подчеркнул, что такая возможность в этом году была предоставлена регионам благодаря поправкам в федеральный закон."В Вологодской области эта мера была распространена более чем на 300 объектов", - отметил Луценко.
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андрей луценко, единая россия, вологодская область, экономика

Луценко предлагает продлить налоговые льготы для бизнеса

17:40 06.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРубли
Рубли - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОЛОГДА, 6 июл - РИА Новости. Продлить налоговые преференции бизнесу Вологодчины в целях поддержки предпринимателей в непростой период пандемии и антиковидных ограничений, предложил председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко.
Спикер областного парламента озвучил инициативу в ходе круглого стола фракции "Единая Россия" в рамках проекта "Локомотивы роста". Депутаты Заксобрания региона, представители правительства области и бизнес сообщества высказали несколько значимых для экономического блока региона инициатив.
"Во-первых, предлагаю продлить действие нулевой ставки по патентной системе налогообложения для впервые зарегистрированных предпринимателей на 2022 и последующие годы. Во-вторых, считаю возможным рассмотреть вопрос об уменьшении арендной платы за пользование имуществом, находящимся в областной и муниципальной собственности",- сказал Луценко.
Спикер областного парламента подчеркнул, что такая возможность в этом году была предоставлена регионам благодаря поправкам в федеральный закон.
Вологодской области эта мера была распространена более чем на 300 объектов", - отметил Луценко.
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Вологодская областьАндрей ЛуценкоЕдиная РоссияВологодская областьЭкономика
 
 
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