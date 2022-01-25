https://ria.ru/20220125/patent-1769500711.html

Как ИП перейти на патент: процедура, сколько стоит, какие есть льготы

Патент для ИП 2022: стоимость, получение и виды деятельности

Как ИП перейти на патент: процедура, сколько стоит, какие есть льготы

Патентная система предоставляет определенные льготы на ведение бизнеса. По ней индивидуальный предприниматель освобождается от бухгалтерской отчетности и может... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T20:55

2022-01-25T20:55

2022-01-25T20:55

бизнес

федеральная налоговая служба (фнс россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

малый бизнес

россия

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Патентная система предоставляет определенные льготы на ведение бизнеса. По ней индивидуальный предприниматель освобождается от бухгалтерской отчетности и может уменьшить налоговую базу на сумму страховых взносов. О стоимости патента для ИП, особенностях оформления и разрешенных для него в 2022 году видах деятельности — в материале РИА Новости.Патент для ИПНа территории России индивидуальные предприниматели (ИП) могут вести бизнес по одной из четырех схем:Патент — это фиксированная денежная сумма, которая, по сути, заменяет собой налоги. Ее предприниматель перечисляет в бюджет за предоставление возможности заниматься одним или несколькими видами деятельности (за каждый бизнес нужно платить отдельно).ОсобенностиПСН обеспечивает предпринимателя следующими льготами: ИП освобождается от бухгалтерской отчетности (оборот денежных средств фиксируют только в Книге учета доходов), подачи декларации в налоговую службу, а в большинстве случаев — и от уплаты налогов следующих видов (п. 10, п.11 статьи 346.43 Налогового кодекса РФ):Исключения, при которых ИП платит налоги:Патент можно совмещать с другими схемами: например, с "упрощенкой" или ОСН. Налоговый учет при этом ведется раздельно, в соответствии с каждой системой (ст. 346.53 НК РФ).Еще одна из особенностей ПСН — территориальная принадлежность, говорит бухгалтер Ирина Миронова: "Этот особый налоговый режим для ИП действует на территории того субъекта РФ, где было выдано разрешение на данный вид деятельности. Это значит, что предприниматель, получив патент, например, на оказание ветеринарных услуг в Воронеже, не сможет заниматься этим же бизнесом в Москве, Казани или любом другом регионе".Виды деятельностиДля работы по патенту подходят сферы, связанные преимущественно с оказанием населению услуг, производством товаров, общественным питанием и т.д. Полный список видов деятельности есть на официальном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), он периодически обновляется, на момент публикации материала включает в себя 80 пунктов.Что можно делать на патенте в 2022 году:ОграниченияРаботать по патентной системе могут только ИП со штатом не более 15 человек.Список недопустимых для ПСН видов деятельности меньше, чем разрешенных. Основной запрет касается торговли маркированными (лекарствами, обувью, одеждой из меха) и некоторыми подакцизными товарами. Также режим не доступен для видов деятельности, связанными с:Помимо этого, есть ограничения:Если бизнесмен не выполнил одно или несколько условий работы, он должен:ИП-нарушителя снимают с учета по патенту, переводят на общую систему налогообложения и пересчитывают налоговую базу.Вернуться на ПСН можно, но не раньше следующего календарного года и при условии, что допущенные ошибки исправлены.В отдельно взятом субъекте РФ могут действовать и другие ограничения, которые вправе установить местные власти.СтоимостьСтоимость патента — фиксированная сумма, на размер которой влияют два главных фактора:Обычно это 6 % от потенциальных годовых доходов объекта налогообложения, говорит эксперт Ирина Миронова: "При расчете стоимости патента учитываются не фактическая прибыль по итогам деятельности, а прогнозируемая. 6 % от этой величины и составляют размер патента. Следует учитывать, что стоимость не изменится, даже если реальный доход окажется меньше или больше прогнозируемого. То есть если ИП получил больше, чем планировалось, ему не придется доплачивать, но и разницу ему не вернут, даже если по итогам года прибыль будет значительно меньше, чем ожидалось".Как рассчитатьВычислить стоимость патента можно с помощью специального калькулятора на сайте ФНС. При расчетах важно указать налоговый период, территорию, вид планируемой деятельности и количество наемных работников (либо их отсутствие).При одних и тех же данных сумма может существенно отличаться для разных регионов. Например, годовой патент на пошив, покраску и ремонт обуви для ИП с пятью сотрудниками во Владимире составит 6000 рублей, а в Абакане – уже 21300 рублей.Помимо стоимости, калькулятор указывает сроки уплаты взноса. В случае с ремонтом обуви в Абакане разрешено внести треть суммы (7100 рублей) в течение первых трех месяцев (90 дней) действия патента, остаток — не позднее завершения срока (для данного примера это 31.12.2022).Страховые взносыСтраховые взносы предпринимателя за штат наемных сотрудников — дополнительная фиксированная статья расходов. В 2021 году ИП на патенте платили за это 40 874 рублей, из которых 32 448 рублей учитывались в счет пенсионного страхования, 8 426 — медицинского.В случаях, если совокупный размер годовых доходов превышает 300 тысяч рублей, предприниматель платит дополнительный пенсионный взнос в размере 1 %. Итоговая сумма зависит от стоимости патента и рассчитывается по формуле:1% × (Стоимость патента / 0,06 — 300000),где 0,06 — это 6 %, то есть налоговая ставка. Ее величина может меняться в зависимости от того, применяет ли субъект РФ дополнительные территориальные коэффициенты. Например, в Крыму и Севастополе ставка будет равна 4 %.Если годовая прибыль не превышает 300 тысяч рублей, платить нужно не позднее 31 декабря текущего года, если доход выходит больше — по 1 июля следующего за отчетным года включительно.Если запуск бизнеса и его закрытие не совпадают с началом или концом календарного года, размер взносов рассчитывается пропорционально отработанным дням по формуле:Общая сумма взносов/число календарных дней*количество дней деятельности ИП.Когда предприниматель прекращает деятельность, оплатить страховые взносы и пособия за наемных работников нужно в течение 15 дней с момента снятия с налогового учета.Уменьшение стоимостиС 2021 года работающие на ПСН вправе снизить размер налога на полный или частичный размер уплаченных страховых взносов и пособий:В случае, если предприниматель ведет бизнес по нескольким патентам, сумма страховых выплат может превысить стоимость одного их них. Остаток разрешено засчитать по другому патенту при условии, что все операции приходятся на один и тот же календарный год.Кроме того, бизнесмен на ПСН вправе вернуть часть налога за траты на покупку онлайн-кассы (письмо Минфина от 13.03.2018 № 03-11-09/15275). Важное условие — аппарат должен быть внесен в Реестр контрольно-кассовой техники (ККТ) и зарегистрирован в ФНС.Срок действияПатент можно купить на любой удобный срок, начиная с минимального в 30 дней и заканчивая максимальным в 12 месяцев. Главное — соблюдать рамки одного календарного года: например, режим не может начинать действовать в 2022-м, а заканчиваться в 2023 году.Если бизнес сезонный, удобно брать краткосрочные патенты на период с одного месяца до полугода. При постоянном деле удобнее годовой вариант, который переоформляют по истечении срока действия.Отчетность на патентеПСН хоть и считается льготной схемой, но все же подразумевает ведение минимальной отчетности.Книга учета доходовИндивидуальные предприниматели на патенте могут не вести бухгалтерский учет, но обязаны отражать финансовые операции в книге учета доходов (КУД), этого требует налоговое законодательство (ст. 346.53 НК РФ)."КУД отражает все поступления на счет. Данный документ позволяет отследить, не превышен ли финансовый лимит. Для 2022 года это показатель в 60 миллионов рублей. Если ИП вышел за установленные рамки, он автоматически окажется на базовой, то есть основной системе налогообложения. Самостоятельно сдавать книгу в налоговую службу не нужно, а вот по первому требованию необходимо предъявить, иначе грозят штрафы", — поясняет эксперт.За отсутствие КУД с предпринимателя могут взыскать:Физически книга доходов состоит из титульного листа и таблицы с информацией о поступлениях. Титульный лист обязательно включает в себя анкетные данные предпринимателя (Ф. И. О., ИНН, адрес регистрации, дату заполнения, год оформления документа), срок действия и регион распространения патента, расчетные банковские счета, присвоенные коды (ОКПО и ОКАТО).Требования к книге учета доходов:Как перейти на патентную системуПерейти на патентную систему можно:1. При смене режима налогообложения.Заявление подают за 10 дней до желаемого перехода. Время зависит от вида деятельности и налоговой системы, действующей до патента:2. При регистрации ИП.Заявление на получение патента необходимо подавать вместе с документами на регистрацию индивидуального предпринимателя. Если не указать желаемый режим налогообложения, ИП по умолчанию переведут на общую систему.Подать документы в ФНС можно любым удобным способом:Решение налоговая служба принимает в течение пяти дней.УсловияОтказать в патенте могут, если не выполнены условия, необходимые для льготного налогового режима: малочисленный штат (не более 15 человек), лимит по годовому обороту, соответствия по установленному метражу, когда речь идет о кафе, ресторанах и магазинах.Помимо этого, есть следующие требования:ОформлениеЗаявление на патент можно оформить любым удобным способом: заполнив электронный бланк или бумажный. Типовая форма включает пять страниц, из них первые две обязательны, остальные потребуются по необходимости.Что заполняют при оформлении патента:При оформлении заявления потребуется следующая информация:Обязательна ли онлайн-кассаЗадача онлайн-кассы – оперативно передавать в налоговый орган информацию о совершенных финансовых операциях. Нужен аппарат и бизнесменам на патенте, несмотря на особый налоговый режим, наличие или отсутствие наемных сотрудников.Исключение составляют ИП, занимающиеся остеклением балконов, передержкой и уходом за домашними животными, ремонтом спортинвентаря, помолом зерна, оказанием услуг дошкольникам и их родителям и пр. Полный список видов деятельности, не требующих обязательной установки ККТ, есть в Федеральном законе "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации" (п.2. ст.54).Как вернуть деньги за неиспользованный патентПереплата возможна, если предприниматель досрочно завершил работу на патенте. Для этого может быть две основные причины:При любом из вариантов налоговым периодом считается временной промежуток от начала и до конца действия ПСН.Чтобы вернуть деньги за патент, индивидуальный предприниматель должен заполнить заявление:Заявление на возврат подают так же, как и на патент:На возврат денег отводится один календарный месяц.

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бизнес, федеральная налоговая служба (фнс россии), министерство финансов рф (минфин россии), малый бизнес, россия