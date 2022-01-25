Как ИП перейти на патент: процедура, сколько стоит, какие есть льготы
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Патентная система предоставляет определенные льготы на ведение бизнеса. По ней индивидуальный предприниматель освобождается от бухгалтерской отчетности и может уменьшить налоговую базу на сумму страховых взносов. О стоимости патента для ИП, особенностях оформления и разрешенных для него в 2022 году видах деятельности — в материале РИА Новости.
Патент для ИП
На территории России индивидуальные предприниматели (ИП) могут вести бизнес по одной из четырех схем:
- —общая система налогообложения (ОСН);
- —упрощенная система ("упрощенка");
- —единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН);
- —патентная система налогообложения (ПСН).
Патент — это фиксированная денежная сумма, которая, по сути, заменяет собой налоги. Ее предприниматель перечисляет в бюджет за предоставление возможности заниматься одним или несколькими видами деятельности (за каждый бизнес нужно платить отдельно).
Особенности
ПСН обеспечивает предпринимателя следующими льготами: ИП освобождается от бухгалтерской отчетности (оборот денежных средств фиксируют только в Книге учета доходов), подачи декларации в налоговую службу, а в большинстве случаев — и от уплаты налогов следующих видов (п. 10, п.11 статьи 346.43 Налогового кодекса РФ):
- —на доходы физических лиц (НДФЛ), полученные в рамках работы по патенту;
- —на добавленную стоимость (НДС);
- —на имущество физлиц, которое предприниматель использует для ведения разрешенной патентом деятельности.
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Исключения, при которых ИП платит налоги:
- —предпринимательская деятельность, связанная с импортом товаров — они облагаются НДС;
- —получение дохода вне работы по патентной системе. В такой ситуации необходимо заплатить НДФЛ.
Патент можно совмещать с другими схемами: например, с "упрощенкой" или ОСН. Налоговый учет при этом ведется раздельно, в соответствии с каждой системой (ст. 346.53 НК РФ).
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРабота межрайонной налоговой инспекции N8 в Калининграде
Работа межрайонной налоговой инспекции N8 в Калининграде
Еще одна из особенностей ПСН — территориальная принадлежность, говорит бухгалтер Ирина Миронова: "Этот особый налоговый режим для ИП действует на территории того субъекта РФ, где было выдано разрешение на данный вид деятельности. Это значит, что предприниматель, получив патент, например, на оказание ветеринарных услуг в Воронеже, не сможет заниматься этим же бизнесом в Москве, Казани или любом другом регионе".
Виды деятельности
Для работы по патенту подходят сферы, связанные преимущественно с оказанием населению услуг, производством товаров, общественным питанием и т.д. Полный список видов деятельности есть на официальном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), он периодически обновляется, на момент публикации материала включает в себя 80 пунктов.
Что можно делать на патенте в 2022 году:
- —оказывать косметические и парикмахерские услуги;
- —шить и чинить одежду, обувь;
- —предоставлять услуги фотоателье, кинолабораторий;
- —ремонтировать мебель, бытовую технику;
- —сдавать квартиры и нежилые помещения — цеха, склады и пр.;
- —перевозить людей и грузы автомобильным и водным транспортом (с ограничениями);
- —ремонтировать и восстанавливать здания разного назначения;
- —стеклить балконы, заниматься нарезкой стекла;
- —работать с домашними животными (брать на передержку, выгуливать и т.д.);
- —вести частную ветеринарную практику;
- —ухаживать за больными;
- —присматривать за детьми;
- —выполнять сварочные и электромонтажные работы;
- —реставрировать ковры;
- —выполнять резку по камню;
- —заниматься ландшафтным дизайном;
- —устанавливать платные туалеты;
- —оказывать услуги частного сыска;
- —организовывать свадьбы и похороны;
- —заготавливать лес;
- —вскапывать огороды;
- —колоть дрова,
- —заниматься выпечкой и пр.
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Ограничения
Работать по патентной системе могут только ИП со штатом не более 15 человек.
Список недопустимых для ПСН видов деятельности меньше, чем разрешенных. Основной запрет касается торговли маркированными (лекарствами, обувью, одеждой из меха) и некоторыми подакцизными товарами. Также режим не доступен для видов деятельности, связанными с:
- —оборотом ценных бумаг, оказанием кредитных и финансовых услуг;
- —перевозкой людей и грузов при большом автопарке — более 20 транспортных средств;
- —торговлей оптом или по договорам поставки;
- —добычу полезных ископаемых.
Девушка с документами в офисе
Помимо этого, есть ограничения:
- —для бизнеса, который ведется в рамках доверительного управления имуществом (как правило, это деятельность, связанная с недвижимостью и ценными бумагами), по договорам товарищества;
- —по метражу помещений — их площадь для общепита не должна превышать 50 квадратных метров, для стационарных сетей розничной торговли – 150 квадратных метров;
- —по доходам — патент перестает действовать, если суммарная прибыль предпринимателя превысила 60 миллионов рублей с начала календарного года. Если ИП совмещает ПСН с другими видами налоговой отчетности, то учитывается совокупный доход от всех видов деятельности.
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Если бизнесмен не выполнил одно или несколько условий работы, он должен:
- —в течение 10 дней уведомить об этом ФНС;
- —перейти на другой налоговый режим.
ИП-нарушителя снимают с учета по патенту, переводят на общую систему налогообложения и пересчитывают налоговую базу.
Вернуться на ПСН можно, но не раньше следующего календарного года и при условии, что допущенные ошибки исправлены.
В отдельно взятом субъекте РФ могут действовать и другие ограничения, которые вправе установить местные власти.
Стоимость
Стоимость патента — фиксированная сумма, на размер которой влияют два главных фактора:
- —период действия режима;
- —региональные нормативные акты, которые определяют цену в зависимости от вида деятельности, наличия и количества наемных работников и пр.
Обычно это 6 % от потенциальных годовых доходов объекта налогообложения, говорит эксперт Ирина Миронова: "При расчете стоимости патента учитываются не фактическая прибыль по итогам деятельности, а прогнозируемая. 6 % от этой величины и составляют размер патента. Следует учитывать, что стоимость не изменится, даже если реальный доход окажется меньше или больше прогнозируемого. То есть если ИП получил больше, чем планировалось, ему не придется доплачивать, но и разницу ему не вернут, даже если по итогам года прибыль будет значительно меньше, чем ожидалось".
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Как рассчитать
Вычислить стоимость патента можно с помощью специального калькулятора на сайте ФНС. При расчетах важно указать налоговый период, территорию, вид планируемой деятельности и количество наемных работников (либо их отсутствие).
При одних и тех же данных сумма может существенно отличаться для разных регионов. Например, годовой патент на пошив, покраску и ремонт обуви для ИП с пятью сотрудниками во Владимире составит 6000 рублей, а в Абакане – уже 21300 рублей.
Помимо стоимости, калькулятор указывает сроки уплаты взноса. В случае с ремонтом обуви в Абакане разрешено внести треть суммы (7100 рублей) в течение первых трех месяцев (90 дней) действия патента, остаток — не позднее завершения срока (для данного примера это 31.12.2022).
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Страховые взносы
Страховые взносы предпринимателя за штат наемных сотрудников — дополнительная фиксированная статья расходов. В 2021 году ИП на патенте платили за это 40 874 рублей, из которых 32 448 рублей учитывались в счет пенсионного страхования, 8 426 — медицинского.
В случаях, если совокупный размер годовых доходов превышает 300 тысяч рублей, предприниматель платит дополнительный пенсионный взнос в размере 1 %. Итоговая сумма зависит от стоимости патента и рассчитывается по формуле:
1% × (Стоимость патента / 0,06 — 300000),
где 0,06 — это 6 %, то есть налоговая ставка. Ее величина может меняться в зависимости от того, применяет ли субъект РФ дополнительные территориальные коэффициенты. Например, в Крыму и Севастополе ставка будет равна 4 %.
Если годовая прибыль не превышает 300 тысяч рублей, платить нужно не позднее 31 декабря текущего года, если доход выходит больше — по 1 июля следующего за отчетным года включительно.
Если запуск бизнеса и его закрытие не совпадают с началом или концом календарного года, размер взносов рассчитывается пропорционально отработанным дням по формуле:
Общая сумма взносов/число календарных дней*количество дней деятельности ИП.
Когда предприниматель прекращает деятельность, оплатить страховые взносы и пособия за наемных работников нужно в течение 15 дней с момента снятия с налогового учета.
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкБланк налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость
Бланк налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость
Уменьшение стоимости
С 2021 года работающие на ПСН вправе снизить размер налога на полный или частичный размер уплаченных страховых взносов и пособий:
- —не более чем на 50 % от общей суммы выплат при наличии сотрудников в штате;
- —на 100 %, если наемных работников нет.
В случае, если предприниматель ведет бизнес по нескольким патентам, сумма страховых выплат может превысить стоимость одного их них. Остаток разрешено засчитать по другому патенту при условии, что все операции приходятся на один и тот же календарный год.
Кроме того, бизнесмен на ПСН вправе вернуть часть налога за траты на покупку онлайн-кассы (письмо Минфина от 13.03.2018 № 03-11-09/15275). Важное условие — аппарат должен быть внесен в Реестр контрольно-кассовой техники (ККТ) и зарегистрирован в ФНС.
Срок действия
Патент можно купить на любой удобный срок, начиная с минимального в 30 дней и заканчивая максимальным в 12 месяцев. Главное — соблюдать рамки одного календарного года: например, режим не может начинать действовать в 2022-м, а заканчиваться в 2023 году.
Если бизнес сезонный, удобно брать краткосрочные патенты на период с одного месяца до полугода. При постоянном деле удобнее годовой вариант, который переоформляют по истечении срока действия.
Отчетность на патенте
ПСН хоть и считается льготной схемой, но все же подразумевает ведение минимальной отчетности.
"Важно понимать, что предприниматель, покупая патент, уже работает на определенном налоговом режиме. Это может быть общая или упрощенная система, являющаяся базовой. ПСН в данном случае выступает дополнением. Когда у предпринимателя появляется доход, не попадающий под патент, налоговая отчетность идет по базовой системе. Помимо этого, необходимо предоставлять данные за работников в налоговую инспекцию, Фонд социального страхования", — объясняет бухгалтер Ирина Миронова.
Книга учета доходов
Индивидуальные предприниматели на патенте могут не вести бухгалтерский учет, но обязаны отражать финансовые операции в книге учета доходов (КУД), этого требует налоговое законодательство (ст. 346.53 НК РФ).
"КУД отражает все поступления на счет. Данный документ позволяет отследить, не превышен ли финансовый лимит. Для 2022 года это показатель в 60 миллионов рублей. Если ИП вышел за установленные рамки, он автоматически окажется на базовой, то есть основной системе налогообложения. Самостоятельно сдавать книгу в налоговую службу не нужно, а вот по первому требованию необходимо предъявить, иначе грозят штрафы", — поясняет эксперт.
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкБланк налоговой декларации на доходы физических лиц (3-НДФЛ)
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц (3-НДФЛ)
За отсутствие КУД с предпринимателя могут взыскать:
- —10 тысяч рублей при нарушении, допущенном в одном налоговом периоде;
- —30 тысяч рублей, если нет записей за несколько периодов.
Физически книга доходов состоит из титульного листа и таблицы с информацией о поступлениях. Титульный лист обязательно включает в себя анкетные данные предпринимателя (Ф. И. О., ИНН, адрес регистрации, дату заполнения, год оформления документа), срок действия и регион распространения патента, расчетные банковские счета, присвоенные коды (ОКПО и ОКАТО).
Требования к книге учета доходов:
- —строгое соблюдение хронологического порядка;
- —ведение бумажной подшивки — допустим электронный вариант, но в конце налогового периода его нужно распечатать и прикрепить к остальным листам;
- —новая книга для каждого нового налогового периода.
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Как перейти на патентную систему
Перейти на патентную систему можно:
1. При смене режима налогообложения.
Заявление подают за 10 дней до желаемого перехода. Время зависит от вида деятельности и налоговой системы, действующей до патента:
- —в любое время — с общей или упрощенной системы при открытии нового вида бизнеса;
- —не раньше января года, следующего за годом перехода, при упрощенной системе и сохранении прежнего вида деятельности.
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2. При регистрации ИП.
Заявление на получение патента необходимо подавать вместе с документами на регистрацию индивидуального предпринимателя. Если не указать желаемый режим налогообложения, ИП по умолчанию переведут на общую систему.
Подать документы в ФНС можно любым удобным способом:
- —лично;
- —по почте;
- —в электронной форме;
- —через представителя с доверенностью.
Решение налоговая служба принимает в течение пяти дней.
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Условия
Отказать в патенте могут, если не выполнены условия, необходимые для льготного налогового режима: малочисленный штат (не более 15 человек), лимит по годовому обороту, соответствия по установленному метражу, когда речь идет о кафе, ресторанах и магазинах.
Помимо этого, есть следующие требования:
- —планируемый вид деятельности должен входить в список разрешенных региональным нормативным актом;
- —полный расчет за прошлый патент (отсутствие долгов);
- —оформление в установленный налоговый период. Если ИП утратил право на патент, нельзя восстановить его в текущем календарном году;
- —все поля заявления, включая срок действия режима, необходимо заполнить правильно.
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Оформление
Заявление на патент можно оформить любым удобным способом: заполнив электронный бланк или бумажный. Типовая форма включает пять страниц, из них первые две обязательны, остальные потребуются по необходимости.
Что заполняют при оформлении патента:
- —титульный лист с данными ИП и периодом действия режима;
- —вторую страницу с информацией о планируемом виде деятельности;
- —лист А, куда вносят адресные данные места ведения бизнеса;
- —лист Б, если планируются перевозки;
- —лист В, если в деле задействованы объекты недвижимости.
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При оформлении заявления потребуется следующая информация:
- —код инспекции ФНС по месту деятельности. Его можно узнать, позвонив на горячую линию ведомства;
- —идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Данные есть в свидетельстве о постановке физического лица на учет в налоговом органе;
- —основной государственный номер зарегистрированного предпринимателя (ОГРНИП). Такую информацию содержит свидетельство о регистрации ИП или лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);
- —срок действия патента;
- —код вида предпринимательской деятельности. Они есть в едином документе — Классификаторе видов предпринимательской деятельности для патентной деятельности (КВПДП). КВПДП периодически обновляется, поэтому актуальность данных перед заполнением бланка необходимо проверить.
Примеры кодов
Примеры кодов
Вид деятельности
Субъект РФ
45001
Химическая чистка, крашение и услуги прачечных
Московская область
82801
Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий
Амурская область
435801
Ритуальные услуги
Пензенская область
309101
Услуги платных туалетов
Крым
511001
Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений
Республика Карелия
Обязательна ли онлайн-касса
Задача онлайн-кассы – оперативно передавать в налоговый орган информацию о совершенных финансовых операциях. Нужен аппарат и бизнесменам на патенте, несмотря на особый налоговый режим, наличие или отсутствие наемных сотрудников.
Исключение составляют ИП, занимающиеся остеклением балконов, передержкой и уходом за домашними животными, ремонтом спортинвентаря, помолом зерна, оказанием услуг дошкольникам и их родителям и пр. Полный список видов деятельности, не требующих обязательной установки ККТ, есть в Федеральном законе "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации" (п.2. ст.54).
"Индивидуальный предприниматель может работать без онлайн-кассы, если это разрешено законодательно, но обязан предоставлять клиентам товарный чек — документ, подтверждающий денежный расчет за оказанную услугу. В нем должны быть прописаны порядковый номер и реквизиты", — отмечает бухгалтер Ирина Миронова.
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Как вернуть деньги за неиспользованный патент
Переплата возможна, если предприниматель досрочно завершил работу на патенте. Для этого может быть две основные причины:
- —нарушение условий льготного режима;
- —закрытие бизнеса по патенту.
При любом из вариантов налоговым периодом считается временной промежуток от начала и до конца действия ПСН.
"Переплата может образоваться при действующем патенте или с истекшим сроком. Размер компенсации рассчитывается исходя из фактического периода деятельности ИП. Представитель бизнеса, руководствуясь статьей 78 Налогового кодекса РФ, может подать заявление на возврат средств или зачет их в качестве других сборов в течение трех лет с момента уплаты налогов", — поясняет Ирина Миронова.
Чтобы вернуть деньги за патент, индивидуальный предприниматель должен заполнить заявление:
- —по форме КНД 1150058 — на возврат средств на расчетный счет;
- —по форме КНД 1150057 — в счет будущих платежей.
Заявление на возврат подают так же, как и на патент:
- —лично;
- —в электронном виде;
- —по почте;
- —через доверенное лицо.
На возврат денег отводится один календарный месяц.
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