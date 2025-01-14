Как работает патентная система налогообложения для ИП в 2026 году

бизнеса . По ней индивидуальный предприниматель освобождается от бухгалтерской отчетности и может уменьшить налоговую базу на сумму страховых взносов. О стоимости патента для ИП, особенностях оформления и разрешенных для него в 2026 году видах деятельности — в материале РИА Новости. Патентная система предоставляет определенные льготы на ведение. По ней индивидуальный предприниматель освобождается от бухгалтерской отчетности и может уменьшить налоговую базу на сумму страховых взносов. О стоимости патента для ИП, особенностях оформления и разрешенных для него в 2026 году видах деятельности — в материале РИА Новости.

Что такое патентная система налогообложения

На территории России индивидуальные предприниматели (ИП) могут вести бизнес по одной из шести схем:

общая система налогообложения (ОСН);

упрощенная система ("упрощенка", УСН);

автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН);

налог на профессиональный доход (НПД);

единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН);

патентная система налогообложения (ПСН).

Патент — это фиксированная денежная сумма, которая, по сути, заменяет собой налоги. Ее предприниматель перечисляет в бюджет за предоставление возможности заниматься одним или несколькими видами деятельности (за каждый бизнес нужно платить отдельно).

Смысл системы в том, что налог рассчитывается не с реального дохода, а с потенциально возможного – условной величины, которую устанавливает государство для каждого вида деятельности и региона. Предприниматель заранее знает, сколько заплатит, вне зависимости от того, сколько фактически заработает.

"Патент — это специальный налоговый режим, рассчитанный на определенный список видов деятельности, преимущественно в сфере услуг. Предприниматель приобретает патент на год, полгода, квартал или месяц и платит фиксированную стоимость. Под действие патента попадают только те виды деятельности, которые в нем прямо указаны", — объясняет Елена Ростова, кризисный налоговый консультант.

Важно! ПСН доступна только индивидуальным предпринимателям – организации применять этот режим не вправе.

Преимущества и особенности патентной системы

п. 10, п.11 статьи 346.43 Налогового кодекса РФ , ИП на патенте освобождается от уплаты: ПСН обеспечивает предпринимателя рядом льгот. Согласно, ИП на патенте освобождается от уплаты:

налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по доходам в рамках патентной деятельности;

налога на добавленную стоимость (НДС) по внутренним операциям;

налога на имущество физических лиц, используемого в патентной деятельности.

Помимо этого, ИП не обязан вести бухгалтерский учет и сдавать налоговую декларацию — достаточно фиксировать поступления в Книге учета доходов. Такой упрощенный учет значительно снижает административную нагрузку, особенно для тех, кто только начинает бизнес.

Исключения, при которых ИП платит налоги:

предпринимательская деятельность, связанная с импортом товаров — они облагаются НДС;

получение дохода вне работы по патентной системе. В такой ситуации необходимо заплатить НДФЛ.

Важно! Еще одна важная особенность ПСН — территориальная привязка. Патент действует только в том регионе, где он выдан. Предприниматель, получивший патент на оказание ветеринарных услуг в Воронеже, не вправе работать по нему в Москве или Казани — для каждого субъекта РФ нужен отдельный патент.

ст. 346.53 НК РФ ). Патент можно совмещать с другими режимами — например, с УСН или ОСН. . Налоговый учет при этом ведется раздельно, в соответствии с каждой системой ().

"Важно понимать: если ИП выполняет работы, не входящие в рамки патента, эти доходы облагаются по базовой системе налогообложения", – предупреждает Елена Ростова.

Какие виды деятельности доступны для патента

сайте Федеральной налоговой службы ( ФНС ), он периодически обновляется. Для работы по патенту подходят сферы, связанные преимущественно с оказанием населению услуг, производством товаров, общественным питанием и т.д. Полный список видов деятельности есть на официальномФедеральной налоговой службы (), он периодически обновляется.

В 2026 году на патенте разрешено, в частности:

оказывать косметические и парикмахерские услуги;

шить и чинить одежду, обувь;

ремонтировать мебель и бытовую технику;

сдавать квартиры и нежилые помещения — цеха, склады;

перевозить людей и грузы автомобильным и водным транспортом (с ограничениями);

ремонтировать и восстанавливать здания;

работать с домашними животными — брать на передержку, выгуливать;

вести частную ветеринарную практику;

присматривать за детьми и ухаживать за больными;

выполнять сварочные и электромонтажные работы;

заниматься ландшафтным дизайном;

оказывать услуги частного сыска;

организовывать свадьбы и похороны;

заниматься выпечкой и рядом других видов деятельности.

"Региональные законы могут расширять или сужать этот перечень: в одних субъектах доступны виды деятельности, которых нет в других. Перед оформлением патента нужно обязательно сверяться с законодательством конкретного региона", — отмечает Елена Ростова.

Важно! Если ИП выполняет несколько видов работ, под патент попадают только те, что в нем прямо указаны. Например, патент на отделочные работы не распространяется на установку окон или монтаж металлоконструкций — это уже другой вид деятельности, требующий отдельного патента или иного налогового режима.

Ограничения и условия применения патентной системы

Работать по патентной системе могут только ИП — компаниям и самозанятым этот режим недоступен. Кроме того, действует ряд обязательных ограничений.

По численности сотрудников. Штат ИП на патенте не может превышать 15 человек. При превышении этого порога право на применение ПСН утрачивается.

пп. 1 п. 6 ст. 346.45 НК РФ ). Если ИП совмещает ПСН с другими режимами, учитывается совокупный доход от всех видов деятельности. По доходам. В 2026 году лимит годового дохода составляет 20 млн рублей — это существенное снижение по сравнению с прежним порогом в 60 млн рублей. Причем учитываются доходы предыдущего года: применять патент в 2026 году вправе только те ИП, чья выручка по всем видам деятельности на ПСН за 2025 год не превысила 20 млн рублей (). Если ИП совмещает ПСН с другими режимами, учитывается совокупный доход от всех видов деятельности.

"На сегодняшний день действуют поэтапно снижающиеся лимиты: в 2026 году — до 20 млн рублей, в 2027 году — до 15 млн рублей, а в 2028 году — до 10 млн рублей, если законодательство не будет скорректировано. При этом предпринимателям необходимо внимательно следить за изменениями нормативной базы, поскольку требования продолжают дорабатываться", — подчеркивает Елена Ростова.

По площади помещений. Для заведений общепита площадь зала обслуживания не должна превышать 50 кв. м, для объектов стационарной розничной торговли — 120 кв. м на один объект. Для грузовых и пассажирских перевозок действует ограничение — не более 20 транспортных средств. В сфере аренды недвижимости ограничения могут зависеть от площади объектов и их количества, причем эти параметры регулируются уже региональным законодательством.

По видам деятельности. Запрещено применять ПСН при:

торговле маркированными товарами (лекарства, обувь, одежда из меха) и подакцизными товарами в розницу;

оптовой торговле и продажах по договорам поставки;

перевозках с автопарком более 20 транспортных средств;

обороте ценных бумаг и оказании кредитно-финансовых услуг;

добыче полезных ископаемых;

деятельности по договорам доверительного управления имуществом или простого товарищества.

запрет на применение ПСН для майнинга цифровой валюты. С 2026 года введенна применение ПСН для майнинга цифровой валюты.

Если предприниматель нарушил одно или несколько условий — например, превысил лимит дохода или численность сотрудников — он обязан в течение 10 дней уведомить об этом ФНС и перейти на другой налоговый режим. ИП снимают с учета по патенту, переводят на общую систему налогообложения и пересчитывают налоговую базу за весь период действия патента, в котором зафиксировано превышение.

Важно! С 2025 года действует новое правило: если лимит дохода был превышен в текущем году, предприниматель не сможет оформить патент на следующий год. Вернуться на ПСН можно будет только после того, как ошибки будут исправлены и пройдет календарный год.

Помимо федеральных ограничений, регионы вправе устанавливать собственные требования, в том числе ограничивать перечень доступных видов деятельности.

Сколько стоит патент для ИП и от чего зависит цена

Стоимость патента — фиксированная сумма, на размер которой влияют два главных фактора:

период действия режима;

региональные нормативные акты, которые определяют цену в зависимости от вида деятельности, наличия и количества наемных работников и пр.

Обычно это 6 % от потенциальных годовых доходов объекта налогообложения. "При этом реальная прибыль предпринимателя на стоимость патента не влияет: заплатил фиксированную сумму — и все, независимо от того, заработал больше или меньше расчетной базы", — дополняет Елена Ростова.

Порядок расчета потенциального дохода зависит от вида деятельности. Для услуг — доход на одного сотрудника, для торговли — на 1 кв. м площади магазина, для перевозок — на один автомобиль.

Региональная составляющая существенно влияет на итоговую сумму. При одних и тех же условиях стоимость патента в разных субъектах РФ может отличаться в два-три раза. Например, патент на парикмахерские услуги в Москве может стоить примерно 118 000 рублей в год, тогда как в небольшом регионе при аналогичных условиях и отсутствии наемных сотрудников стоимость будет меньше.

Как рассчитать стоимость патента

сайте ФНС. Для расчета нужно указать налоговый период, регион, вид планируемой деятельности, значение и муниципальное образование. Помимо суммы, калькулятор также определит сроки оплаты. Вычислить стоимость патента удобнее всего с помощью калькулятора наФНС. Для расчета нужно указать налоговый период, регион, вид планируемой деятельности, значение и муниципальное образование. Помимо суммы, калькулятор также определит сроки оплаты.

Формула расчета:

Для патента на год: Стоимость патента = Потенциальный годовой доход × 6%

Для патента на срок менее года: Стоимость патента = (Потенциальный доход ÷ Количество дней в году) × Количество дней действия патента × 6%

Например, потенциальный доход для конкретного вида деятельности в регионе установлен в размере 500 000 рублей в год. При покупке патента на 6 месяцев (181 день) стоимость составит: (500 000 / 365) × 6% × 181 ≈ 14 900 рублей.

Важно! Стоимость патента не изменится, даже если реальный доход окажется меньше или больше прогнозируемого. Если ИП получил больше расчетной базы — доплачивать не нужно. Если меньше — разницу не вернут.

Страховые взносы ИП на патенте

Помимо стоимости самого патента, каждый ИП обязан платить страховые взносы за себя. В 2026 году фиксированная сумма составляет 57 390 рублей — она едина для всех предпринимателей вне зависимости от дохода.

Если годовой доход превышает 300 000 рублей, дополнительно уплачивается 1% от суммы превышения. Для ИП на патенте расчет этого взноса ведется по формуле:

1% × (Стоимость патента / 0,06 − 300 000)

Например, при стоимости патента 65 000 рублей предприниматель заплатит: 1% × (65 000 / 0,06 – 300 000) ≈ 7 800 рублей сверх фиксированного взноса. Максимальный размер дополнительного взноса ограничен: в 2026 году совокупный платеж не может превысить 321 818 рублей.

Сроки уплаты взносов за себя:

фиксированная часть — не позднее 28 декабря текущего года (можно перечислять частями или одной суммой);

дополнительный взнос 1% — не позднее 1 июля следующего года.

Важно! Если ИП закрылся до конца года, фиксированные взносы рассчитываются пропорционально отработанным дням и должны быть оплачены в течение 15 дней с даты снятия с налогового учета.

Хорошая новость: с 2021 года стоимость патента можно уменьшить на уплаченные страховые взносы и пособия:

до 50% от суммы патента — при наличии наемных сотрудников;

до 100% — если сотрудников нет.

Если ИП работает по нескольким патентам и страховые взносы превышают стоимость одного из них, остаток разрешается зачесть по другому патенту — при условии, что все операции приходятся на один календарный год.

Срок действия патента

Патент можно купить на любой удобный срок, начиная с минимального в 30 дней и заканчивая максимальным в 12 месяцев. Главное — соблюдать рамки одного календарного года. То есть начать действие патента в ноябре и получить его на 12 месяцев не получится: патент будет действовать только до 31 декабря.

Если бизнес сезонный, удобно брать краткосрочные патенты на период с одного месяца до полугода. При постоянном деле удобнее годовой вариант, который переоформляют по истечении срока действия.

Срок действия патента влияет на сроки оплаты. Например, при продолжительности патента до 6 месяцев — оплата производится единовременно до окончания его действия (патент действует с 1 марта по 31 августа, оплатить нужно до 31 августа). Если на срок от 6 до 12 месяцев — треть суммы вносится в течение 90 дней с начала действия, оставшиеся две трети:

до окончания срока действия патента, если он не заканчивается 31 декабря;

если заканчивается 31 декабря, то до 28 декабря текущего года.

Пошаговая инструкция: как перейти на патентную систему

Переход на ПСН требует заблаговременной подготовки. Ниже приведена последовательность действий с временными ориентирами.

Шаг 1. Подготовка документов

Для подачи заявления на патент понадобятся:

Гражданин РФ Иностранный гражданин ИНН — из свидетельства о постановке физического лица на налоговый учет Паспорт с нотариально заверенным переводом на русский язык ОГРНИП — из свидетельства о регистрации ИП или листа записи ЕГРИП Миграционная карта с отметкой о въезде в РФ и указанием цели визита "работа" Код инспекции ФНС по месту ведения деятельности (можно уточнить на горячей линии ФНС) Цветная матовая фотография формата 3×4 см Код вида предпринимательской деятельности из Классификатора видов предпринимательской деятельности (КВПДП) — перед заполнением нужно проверить актуальность, так как документ периодически обновляется. Медицинская справка, подтверждающая отсутствие опасных заболеваний (ВИЧ, туберкулез и др.) Полис ДМС (добровольного медицинского страхования) на срок действия патента (лимит — не менее 100 000 рублей) Дактилоскопическая карта (результаты снятия отпечатков пальцев) Сертификат, подтверждающий владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ

тут . Заявление по форме № 26.5-1 состоит из пяти страниц: первые две заполняются всегда, остальные — по необходимости. Лист А — адрес места ведения бизнеса, лист Б — данные по перевозкам, лист В — сведения об объектах недвижимости. Актуальный бланк можно скачать

Для определенных видов деятельности могут запросить дополнительные документы:

документы на помещение (если патент оформляется на ведение деятельности с использованием помещения);

документы на транспортные средства (если патент оформляется на пассажирские или грузовые перевозки).

Если заявление подает представитель предпринимателя, нужно предоставить доверенность, заверенную нотариусом, и копию паспорта представителя.

Шаг 2. Подача заявления в ФНС

Заявление подается в налоговую инспекцию по месту ведения деятельности не позднее чем за 10 рабочих дней до планируемого начала работы на патенте. Способы подачи:

лично в отделение ФНС;

через МФЦ;

по почте заказным письмом;

в электронном виде — через личный кабинет налогоплательщика ;

; через представителя с нотариально заверенной доверенностью;

в отделении МВД по вопросам миграции (для иностранцев)

При регистрации ИП заявление на патент можно подать одновременно с документами на открытие бизнеса. Если не указать желаемый режим — ИП по умолчанию переводят на общую систему налогообложения.

Шаг 3. Получение патента

Налоговая служба обязана выдать патент или направить отказ в течение 5 рабочих дней с момента получения заявления. В патенте указываются вид деятельности, стоимость, срок действия и порядок оплаты.

Если в ходе работы изменились физические показатели — например, изменилась численность сотрудников или площадь торгового зала — с 2026 года ИП вправе подать заявление на новый патент взамен прежнего в течение 10 дней с момента таких изменений. "Сейчас это стало проще: достаточно заполнить необходимую информацию и подать заявление, и новые данные вносятся в действующий патент", — говорит Елена Ростова.

Почему могут отказать в выдаче патента:

вид деятельности не входит в региональный перечень;

неверно указан срок действия патента;

поля заявления заполнены с ошибками;

есть задолженность по оплате предыдущего патента;

предоставлены поддельные документы;

ИП подвергался выдворению из России в течение 5 лет до подачи заявления;

ИП привлекался больше одного раза за год к административной ответственности за нарушение режима пребывания в России.

При отказе в оформлении патента подать повторное заявление можно только через 1 год.

Типичные ошибки при переходе на патент

Переход на ПСН — процедура несложная, но требующая внимательности. Рассказываем о самых распространенных ошибках и что поможет избежать их:

Неверный код вида деятельности. Это самая распространенная причина отказа в выдаче патента. Коды КВПДП периодически обновляются, поэтому перед подачей заявления нужно проверить актуальную версию классификатора на сайте ФНС. Несоответствие деятельности коду. Патент охватывает строго определенные работы. Если предприниматель выполняет смежные виды деятельности, не входящие в патент, налоговая может доначислить налоги по основному режиму. "Сейчас патентную систему очень эффективно проверяют именно в части правомерности применения видов деятельности", — предупреждает Елена Ростова. Поздняя подача заявления. Заявление нужно подать минимум за 10 рабочих дней до начала работы. Если подать позже — патент начнет действовать не с нужной даты. Не учтен совокупный доход при совмещении режимов. При совмещении ПСН с УСН лимит в 20 млн рублей применяется к суммарному доходу по всем режимам, а не только по патенту. Например, по ПСН — 12 млн рублей, по УСН — 10 млн рублей. Несмотря на то что по каждому режиму лимит формально не превышен, совокупно — уже 22 млн рублей, что лишает права на патент. Неверно указан регион ведения деятельности. Патент действует только в субъекте РФ, для которого выдан. Указание не того региона — основание для отказа. Отсутствие документов о закупке товаров. "В фокусе внимания налоговых органов в 2026 году окажутся, прежде всего, недобросовестные поставщики, которые нелегально завозят товары и уклоняются от уплаты налогов. Поэтому предпринимателям не стоит удивляться, если при вызове на комиссию представители налоговой службы запросят договоры, первичные документы по закупке товаров или услуг и иные подтверждающие материалы. Налоговый орган вправе требовать такую информацию, а у бизнеса есть обязанность ее предоставить. При этом важно помнить: за непредоставление документов по запросу предусмотрены штрафные санкции (по п.1 ст. 126 НК РФ ) — 200 рублей за каждый отсутствующий документ. На практике это может вылиться в весьма существенные суммы", — объясняет Елена Ростова.

Когда патент невыгоден: сравнение с другими режимами

Патент — удобный инструмент, но не универсальный. Перед переходом на ПСН имеет смысл сравнить налоговую нагрузку с альтернативами.

Критерий Патент (ПСН) Общая система налогообложения (ОСНО) Упрощенная налоговая система (УСН) "Доходы" Самозанятость (НПД) Кто может применять Только ИП Все ИП и организации без специальных налоговых режимов ИП и юрлица ИП и физлица Лимит дохода (на 2026 год) 20 млн руб. в год –- Не более 490,5 млн руб. Не более 2,4 млн руб. в год Ставка налога 6% от потенц. дохода НДС: основной – 22%, льготная – 10%, при экспорте товаров – 0% Налог на прибыль – 25% НДФЛ: прогрессивная шкала от 13% до 22% (зависит от дохода) 6% от факт. дохода 4% – с доходов от физ.лиц 6% – с доходов от юр. лиц Сотрудники До 15 чел. — До 130 чел. Нельзя нанимать Декларация Не нужна Нужна, несколько видов Нужна Не нужна Учет доходов Книга доходов (КУД) Книга доходов и расходов Книга доходов и расходов Через приложение Особенности Ограничения по видам деятельности, срок действия Нет ограничений на количество сотрудников и доходы, можно не выбирать режим Есть формат "Доходы минус расходы", можно оплатить налог частями и по итогам года При получении дохода необходимо формировать чеки, при нарушении правил переводят на другой режим с повышенными ставками Можно ли совмещать с другими режимами Да Только с ПСН Только с ПСН Нет

Патент выгоден, когда доход стабильный и предсказуемый, а фактическая выручка заметно превышает расчетную базу ФНС. В этом случае предприниматель экономит: платит фиксированную сумму, а зарабатывает больше.

УСН удобнее при нестабильных доходах или если бизнес только стартует и неясно, насколько активным он будет. Самозанятость подходит для небольших услуг без сотрудников с доходом до 2,4 млн рублей в год.

Когда патент невыгоден:

если фактический доход значительно ниже потенциального, установленного ФНС для данного региона и вида деятельности — переплата неизбежна;

если бизнес нерегулярный или сезонный и невозможно спрогнозировать выручку;

если вид деятельности требует нескольких патентов — суммарная стоимость может оказаться выше налога по УСН;

для розничной торговли с относительно небольшой площадью — в ряде регионов нагрузка по УСН оказывается ниже.

"Для маленьких ниш — например, бьюти-мастеров, дизайнеров — стоимость патента на старте приемлема и патент выгоден. Но для розничной торговли не всегда применение патента оптимально", — уточняет Елена Ростова.

Часто задаваемые вопросы

Ответы на часто задаваемые вопросы.

Обязательна ли онлайн-касса для ИП на патенте

Несмотря на общее требование по применению контрольно-кассовой техники (ККТ), для ряда видов деятельности на патентной системе налогообложения законодательством предусмотрены исключения. Часть ИП может работать без кассы — при условии выдачи клиентам документа, подтверждающего оплату (квитанции или бланка строгой отчетности). К таким видам деятельности относятся, в частности:

сдача в аренду собственного жилья;

ремонт обуви для населения;

изготовление ключей;

ремонт мебели и предметов домашнего обихода;

уход за детьми;

услуги в сфере фотографии;

реставрация ковровых изделий и ряд других бытовых услуг.

"Кроме того, освобождение от применения кассовой техники действует для ИП, работающих в отдаленных и труднодоступных местностях, где отсутствует стабильный интернет и невозможна передача данных через операторов фискальных данных. Перечень таких населенных пунктов утверждается официально, и предприниматели вправе воспользоваться данным послаблением. Однако даже в этих случаях обязанность фиксировать выручку сохраняется", — отмечает Елена Ростова.

п. 2 ст. 2 Федерального закона "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации". Полный перечень видов деятельности, освобожденных от применения ККТ, содержится в"О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации".

При этом предприниматель обязан выдавать клиенту документ строгой отчетности — как в бумажном, так и в электронном виде. Такой документ должен содержать все обязательные реквизиты:

наименование документа;

номер, дату и место расчета;

сведения о предпринимателе;

ИНН;

применяемую систему налогообложения;

информацию о характере операции — приходе, возврате или расходе денежных средств.

"Бланки строгой отчетности необходимо хранить и учитывать в установленном порядке. Налоговые органы вправе проверять такие документы и сопоставлять их с объемами поступившей выручки. Отсутствие корешков БСО или нарушение порядка их ведения может быть расценено как нарушение кассовой дисциплины и повлечь ответственность для предпринимателя", — предупреждает Елена Ростова.

Книга учета доходов на патенте: правила ведения и штрафы

ст. 346.53 НК РФ должен отражать все финансовые поступления в книге учета доходов (КУД). Документ позволяет отслеживать, не превышен ли установленный лимит. ИП на патенте не обязан вести бухгалтерский учет, но по требованиюдолжен отражать все финансовые поступления в книге учета доходов (КУД). Документ позволяет отслеживать, не превышен ли установленный лимит.

"КУД отражает все поступления на счет. Именно по этому документу контролируется, не превышен ли финансовый лимит. Самостоятельно сдавать книгу в налоговую не нужно, но по первому требованию ее необходимо предъявить — иначе грозят штрафы", — говорит Елена Ростова.

Требования к ведению КУД:

строгое соблюдение хронологического порядка записей;

допускается электронный вариант, но по окончании налогового периода его нужно распечатать и подшить;

на каждый новый налоговый период — новая книга.

КУД включает титульный лист с данными ИП (ФИО, ИНН, адрес, дата заполнения, год), сведения о сроке и регионе патента, расчетные счета, коды ОКПО и ОКАТО, а также таблицу с информацией о поступлениях: номер и дата документа, содержание операции, сумма.

ст. 120 НК РФ ): За отсутствие книги учета доходов предусмотрены штрафы ():

10 000 рублей — при нарушении в одном налоговом периоде;

30 000 рублей — если записи отсутствуют за несколько периодов.

Важно! В 2026 году ФНС активизировала проверки ИП на ПСН: налоговая запрашивает документы, подтверждающие закупку товаров для реализации. Предпринимателям рекомендуется хранить договоры и первичную документацию по поставкам — это позволит избежать лишних вопросов при проверке.

Как вернуть деньги за неиспользованный патент

Пока патент не начал действовать, отказаться от него можно в любой момент — достаточно направить уведомление в налоговую инспекцию в свободной форме.

После начала действия патента досрочно прекратить его можно только в двух случаях:

ИП утратил право на применение ПСН — например, превысил лимит доходов в 20 млн рублей. Предприниматель прекратил деятельность, в отношении которой применялся патент.

При досрочном завершении "патентной" деятельности предприниматель обязан в течение 10 дней подать в налоговую заявление по форме № 26.5-3 или № 26.5-4. После этого стоимость патента пересчитывается — оплата производится только за фактически отработанные дни.

Формула пересчета:

Сумма к оплате = Стоимость патента / Количество оформленных дней × Количество использованных дней

Например, предприниматель оформил патент стоимостью 40 000 рублей на 200 дней, но проработал только 50. Сумма к оплате составит 10 000 рублей (40 000 / 200 × 50), а разница в 30 000 рублей будет возвращена.

По прекращенному виду деятельности вернуться на патент можно только со следующего календарного года.

Изменения в патентной системе налогообложения в 2026 году

Главное нововведение 2026-го года — снижение лимита годового дохода для применения патента с 60 до 20 млн рублей. Это означает, что часть ИП, применявших ПСН раньше, утратила право на этот режим. В дальнейшем снижение продолжится: в 2027 году планируется установить лимит на уровне 15 млн рублей, в 2028-м — 10 млн рублей.

При утрате права на ПСН предприниматель обязан пересчитать налоги по УСН или ОСН за весь период с начала патента, в котором зафиксировано превышение. Если при переходе на УСН доход превысил 60 млн рублей, ИП автоматически становится плательщиком НДС.

Также:

С 1 января 2026 года в Москве ПСН можно применять только для деятельности легкового такси и аренды легковых автомобилей с водителем — без привлечения наемных работников. Льгота для вновь зарегистрированных ИП, работающих в производственной, социальной или научной сфере, а также оказывающих бытовые услуги, продлена до 2026 года включительно. Такие предприниматели могут в течение первых двух налоговых периодов работать по ставке 0% (п. 3 ст. 346.50 НК РФ).

При этом начиная с 2026 года, если в ходе деятельности уменьшилось количество физических показателей (площадь зала, число сотрудников, количество транспортных средств), ИП вправе подать заявление на новый патент взамен прежнего в течение 10 дней с момента изменений.

Главное

Патентная система налогообложения — удобный режим для малого бизнеса в сфере услуг. Что важно знать:

лимит годового дохода — 20 млн рублей (снизился с 60 млн);

максимальный штат сотрудников — 15 человек;

базовая ставка налога — 6% от потенциального дохода;

фиксированные страховые взносы за себя — 57 390 рублей;

дополнительный взнос — 1% от дохода свыше 300 000 рублей;

срок действия патента — от 1 до 12 месяцев в рамках одного календарного года;

заявление в ФНС подается не позднее чем за 10 рабочих дней до начала деятельности;

решение налоговой — в течение 5 рабочих дней.