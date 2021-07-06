Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20210706/lenoblast-1740055629.html
В Ленобласти продлили режим тишины
В Ленобласти продлили режим тишины - РИА Новости, 06.07.2021
В Ленобласти продлили режим тишины
Губернатор Ленинградской области подписал изменения в закон об административных правонарушениях и содержании домашних животных, увеличив на три часа режим... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T11:02
2021-07-06T11:03
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155101/11/1551011121_0:142:3136:1906_1920x0_80_0_0_86d6196334e2132fbdda0e9dbe84cd56.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области подписал изменения в закон об административных правонарушениях и содержании домашних животных, увеличив на три часа режим тишины в регионе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, теперь в будние дни нельзя шуметь с 21:00 до 08:00. По предыдущей редакции закона это время было с 23:00 до 07:00. По-прежнему, нельзя нарушать покой людей в выходные и праздничные дни с 22:00 до 10:00 и ежедневно – с 13:00 до 15:00."Поправками также внесено требование обеспечения владельцами домашних животных тишины при содержании животных в жилых помещениях и выгуле. Теперь в будние дни нельзя шуметь с 21:00 до 08:00. По предыдущей редакции закона это время было с 23:00 до 07:00. По-прежнему, нельзя нарушать покой людей в выходные и праздничные дни с 22:00 до 10:00 и ежедневно – с 13:00 до 15:00", — сказал собеседник агентства.Он пояснил, что закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.Он добавил, что нарушение покоя граждан наказывается штрафом: для граждан - в размере от 500 рублей до одной тысячи рублей, для должностных лиц – от двух до пяти тысяч рублей, для юридических лиц – от 10 до 15 тысяч рублей. Повторное нарушение в течение года влечет штраф: для граждан от одной до двух тысяч рублей, для должностных лиц – от пяти до 10 тысяч рублей, для юридических лиц – от 20 до 30 тысяч рублей.
https://ria.ru/20210628/fedzakon-1738883700.html
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155101/11/1551011121_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_d80d14fd7b38df633b14dfd55413503b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр дрозденко, ленинградская область

В Ленобласти продлили режим тишины

11:02 06.07.2021 (обновлено: 11:03 06.07.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на стенде МИА "Россия Сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области подписал изменения в закон об административных правонарушениях и содержании домашних животных, увеличив на три часа режим тишины в регионе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, теперь в будние дни нельзя шуметь с 21:00 до 08:00. По предыдущей редакции закона это время было с 23:00 до 07:00. По-прежнему, нельзя нарушать покой людей в выходные и праздничные дни с 22:00 до 10:00 и ежедневно – с 13:00 до 15:00.
Депутаты на первом пленарном заседании весенней сессии Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
28 июня, 12:25Ленинградская область
Власти Ленобласти предлагают принять федзакон о работах на месте боев ВОВ
"Поправками также внесено требование обеспечения владельцами домашних животных тишины при содержании животных в жилых помещениях и выгуле. Теперь в будние дни нельзя шуметь с 21:00 до 08:00. По предыдущей редакции закона это время было с 23:00 до 07:00. По-прежнему, нельзя нарушать покой людей в выходные и праздничные дни с 22:00 до 10:00 и ежедневно – с 13:00 до 15:00", — сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
"Контроль исполнения закона о тишине лежит на органах правопорядка и местного самоуправления: должностные лица органов внутренних дел осуществляют по вызову граждан выезд на место совершения административного правонарушения, оформляют материалы и направляют их в администрацию муниципального образования. Органы местного самоуправления, по результатам рассмотрения полученных материалов, принимают решение о составлении протокола об административном правонарушении", — сообщил представитель пресс-службы.
Он добавил, что нарушение покоя граждан наказывается штрафом: для граждан - в размере от 500 рублей до одной тысячи рублей, для должностных лиц – от двух до пяти тысяч рублей, для юридических лиц – от 10 до 15 тысяч рублей. Повторное нарушение в течение года влечет штраф: для граждан от одной до двух тысяч рублей, для должностных лиц – от пяти до 10 тысяч рублей, для юридических лиц – от 20 до 30 тысяч рублей.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:14Губернатор Приамурья, переболевший COVID-19 в декабре, сделал прививку
08:08На Lada поставят турбодвигатель мощностью 150 лошадиных сил
08:07Ан-26 перед крушением на Камчатке не подавал аварийных сигналов
08:00"Будете сами ловить". Лукашенко устроил Прибалтике режим ЧП
08:00"Буксиры и десант с кукурузника". Чем Украина удивила НАТО
07:37В Крыму оценили попытки депутата Рады выдвигать условия по подаче воды
07:34Россия настаивает на непродлении механизма трансграничной помощи в Сирии
07:27Названы сроки газификации курильских островов Итуруп и Кунашир
07:24Новый план кибербезопасности Японии укажет на возможные "угрозы" от РФ
07:19Лавров: обязательства России в рамках ОДКБ по Афганистану остаются в силе
07:18Лаос благодарен России за помощь в борьбе с пандемией COVID-19
07:15Россия надеется, что на Западе пересмотрят позицию по Сирии
07:12Россия готова поставлять вакцины и медоборудование в КНДР
07:11Россия и Лаос завершают переговоры по поставкам вакцины "Спутник V"
07:09Лавров заявил о стремительном ухудшении ситуации в Афганистане
07:07Глава МИД России прокомментировал ситуацию на таджикско-афганской границе
07:04Названы качества, которые россияне больше всего ценят в коллегах
06:42 Датчанина шокировала российская атомная подлодка
06:41В Германии ученые обнаружили древнейшее украшение в мире
06:30На Камчатке начали извлекать тела погибших при крушении Ан-26
Лента новостейМолния