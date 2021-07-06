https://ria.ru/20210706/lenoblast-1740055629.html
В Ленобласти продлили режим тишины
В Ленобласти продлили режим тишины - РИА Новости, 06.07.2021
В Ленобласти продлили режим тишины
Губернатор Ленинградской области подписал изменения в закон об административных правонарушениях и содержании домашних животных, увеличив на три часа режим... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T11:02
2021-07-06T11:02
2021-07-06T11:03
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области подписал изменения в закон об административных правонарушениях и содержании домашних животных, увеличив на три часа режим тишины в регионе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, теперь в будние дни нельзя шуметь с 21:00 до 08:00. По предыдущей редакции закона это время было с 23:00 до 07:00. По-прежнему, нельзя нарушать покой людей в выходные и праздничные дни с 22:00 до 10:00 и ежедневно – с 13:00 до 15:00."Поправками также внесено требование обеспечения владельцами домашних животных тишины при содержании животных в жилых помещениях и выгуле. Теперь в будние дни нельзя шуметь с 21:00 до 08:00. По предыдущей редакции закона это время было с 23:00 до 07:00. По-прежнему, нельзя нарушать покой людей в выходные и праздничные дни с 22:00 до 10:00 и ежедневно – с 13:00 до 15:00", — сказал собеседник агентства.Он пояснил, что закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.Он добавил, что нарушение покоя граждан наказывается штрафом: для граждан - в размере от 500 рублей до одной тысячи рублей, для должностных лиц – от двух до пяти тысяч рублей, для юридических лиц – от 10 до 15 тысяч рублей. Повторное нарушение в течение года влечет штраф: для граждан от одной до двух тысяч рублей, для должностных лиц – от пяти до 10 тысяч рублей, для юридических лиц – от 20 до 30 тысяч рублей.
https://ria.ru/20210628/fedzakon-1738883700.html
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александр дрозденко, ленинградская область
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — РИА Новости
. Губернатор Ленинградской области
подписал изменения в закон об административных правонарушениях и содержании домашних животных, увеличив на три часа режим тишины в регионе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, теперь в будние дни нельзя шуметь с 21:00 до 08:00. По предыдущей редакции закона это время было с 23:00 до 07:00. По-прежнему, нельзя нарушать покой людей в выходные и праздничные дни с 22:00 до 10:00 и ежедневно – с 13:00 до 15:00.
"Поправками также внесено требование обеспечения владельцами домашних животных тишины при содержании животных в жилых помещениях и выгуле. Теперь в будние дни нельзя шуметь с 21:00 до 08:00. По предыдущей редакции закона это время было с 23:00 до 07:00. По-прежнему, нельзя нарушать покой людей в выходные и праздничные дни с 22:00 до 10:00 и ежедневно – с 13:00 до 15:00", — сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
"Контроль исполнения закона о тишине лежит на органах правопорядка и местного самоуправления: должностные лица органов внутренних дел осуществляют по вызову граждан выезд на место совершения административного правонарушения, оформляют материалы и направляют их в администрацию муниципального образования. Органы местного самоуправления, по результатам рассмотрения полученных материалов, принимают решение о составлении протокола об административном правонарушении", — сообщил представитель пресс-службы.
Он добавил, что нарушение покоя граждан наказывается штрафом: для граждан - в размере от 500 рублей до одной тысячи рублей, для должностных лиц – от двух до пяти тысяч рублей, для юридических лиц – от 10 до 15 тысяч рублей. Повторное нарушение в течение года влечет штраф: для граждан от одной до двух тысяч рублей, для должностных лиц – от пяти до 10 тысяч рублей, для юридических лиц – от 20 до 30 тысяч рублей.