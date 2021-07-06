https://ria.ru/20210706/lagerya-1740049956.html

"Оставьте своих детей в покое". О детских лагерях и "полезном" отдыхе

"Оставьте своих детей в покое". О детских лагерях и "полезном" отдыхе - РИА Новости, 06.07.2021

"Оставьте своих детей в покое". О детских лагерях и "полезном" отдыхе

Кемпинг с изучением английского языка или обычный детский лагерь? Выездные курсы по физике или поездка к бабушке? Как выбрать подходящий вариант? А если ребёнок отказывается ехать в лагерь, стоит ли его заставлять (сам потом будет благодарить)? Что, если не готов сам родитель? Каким должно быть соотношение пользы и отдыха в идеальном лагере?

2021-07-06T11:00

2021-07-06T11:00

2021-07-06T11:12

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"Оставьте своих детей в покое". О детских лагерях и "полезном" отдыхе Кемпинг с изучением английского языка или обычный детский лагерь? Выездные курсы по физике или поездка к бабушке? Как выбрать подходящий вариант? А если ребёнок отказывается ехать в лагерь, стоит ли его заставлять (сам потом будет благодарить)? Что, если не готов сам родитель? Каким должно быть соотношение пользы и отдыха в идеальном лагере? audio/mpeg

"Оставьте своих детей в покое". О детских лагерях и "полезном" отдыхе Кемпинг с изучением английского языка или обычный детский лагерь? Выездные курсы по физике или поездка к бабушке? Как выбрать подходящий вариант? А если ребёнок отказывается ехать в лагерь, стоит ли его заставлять (сам потом будет благодарить)? Что, если не готов сам родитель? Каким должно быть соотношение пользы и отдыха в идеальном лагере? audio/mpeg

Куда отправить ребенка летом? Почему важно, чтобы иногда ребенок просто отдыхал и при этом не чувствовал себя преступником? Рассказывают генеральный директор государственного туристического агентства "МОСГОРТУР" Инна Голубева и психолог Александр Колмановский. 03:25 Какие есть варианты полезного летнего отдыха?08:05 Как развивается неуверенность ребенка в себе09:30 Стоит ли отправлять ребенка к бабушке10:05 Что делать, если ребенок просит забрать его из лагеря14:25 Польза или отдых?17:25 Гиперопека или Оставьте детей в покое21:40 Как родителям подготовиться к расставанию с ребенком?23:10 Как не чувствовать себя преступником, просто отдыхая?25:05 О балансе между отдыхом и учебойЭпизоды этого подкаста обычно выходят по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых, аудио, летние лагеря, воспитание детей, отцы и дети, психология, дети, общество