https://ria.ru/20210706/lagerya-1740049956.html
"Оставьте своих детей в покое". О детских лагерях и "полезном" отдыхе
"Оставьте своих детей в покое". О детских лагерях и "полезном" отдыхе - РИА Новости, 06.07.2021
"Оставьте своих детей в покое". О детских лагерях и "полезном" отдыхе
Кемпинг с изучением английского языка или обычный детский лагерь? Выездные курсы по физике или поездка к бабушке? Как выбрать подходящий вариант? А если ребёнок отказывается ехать в лагерь, стоит ли его заставлять (сам потом будет благодарить)? Что, если не готов сам родитель? Каким должно быть соотношение пользы и отдыха в идеальном лагере?
2021-07-06T11:00
2021-07-06T11:00
2021-07-06T11:12
социальный навигатор
детские вопросы
детский отдых
это надолго
летние лагеря
воспитание детей
отцы и дети
психология
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"Оставьте своих детей в покое". О детских лагерях и "полезном" отдыхе
Кемпинг с изучением английского языка или обычный детский лагерь? Выездные курсы по физике или поездка к бабушке? Как выбрать подходящий вариант? А если ребёнок отказывается ехать в лагерь, стоит ли его заставлять (сам потом будет благодарить)? Что, если не готов сам родитель? Каким должно быть соотношение пользы и отдыха в идеальном лагере?
audio/mpeg
"Оставьте своих детей в покое". О детских лагерях и "полезном" отдыхе
Кемпинг с изучением английского языка или обычный детский лагерь? Выездные курсы по физике или поездка к бабушке? Как выбрать подходящий вариант? А если ребёнок отказывается ехать в лагерь, стоит ли его заставлять (сам потом будет благодарить)? Что, если не готов сам родитель? Каким должно быть соотношение пользы и отдыха в идеальном лагере?
audio/mpeg
Куда отправить ребенка летом? Почему важно, чтобы иногда ребенок просто отдыхал и при этом не чувствовал себя преступником? Рассказывают генеральный директор государственного туристического агентства "МОСГОРТУР" Инна Голубева и психолог Александр Колмановский. 03:25 Какие есть варианты полезного летнего отдыха?08:05 Как развивается неуверенность ребенка в себе09:30 Стоит ли отправлять ребенка к бабушке10:05 Что делать, если ребенок просит забрать его из лагеря14:25 Польза или отдых?17:25 Гиперопека или Оставьте детей в покое21:40 Как родителям подготовиться к расставанию с ребенком?23:10 Как не чувствовать себя преступником, просто отдыхая?25:05 О балансе между отдыхом и учебойЭпизоды этого подкаста обычно выходят по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых, аудио, летние лагеря, воспитание детей, отцы и дети, психология, дети, общество
"Оставьте своих детей в покое". О детских лагерях и "полезном" отдыхе
11:00 06.07.2021 (обновлено: 11:12 06.07.2021)
Кемпинг с изучением английского языка или обычный детский лагерь? Выездные курсы по физике или поездка к бабушке? Как выбрать подходящий вариант? А если ребёнок отказывается ехать в лагерь, стоит ли его заставлять (сам потом будет благодарить)? Что, если не готов сам родитель? Каким должно быть соотношение пользы и отдыха в идеальном лагере?
Куда отправить ребенка летом? Почему важно, чтобы иногда ребенок просто отдыхал и при этом не чувствовал себя преступником? Рассказывают генеральный директор государственного туристического агентства "МОСГОРТУР" Инна Голубева и психолог Александр Колмановский.
03:25 Какие есть варианты полезного летнего отдыха?
08:05 Как развивается неуверенность ребенка в себе
09:30 Стоит ли отправлять ребенка к бабушке
10:05 Что делать, если ребенок просит забрать его из лагеря
17:25 Гиперопека или Оставьте детей в покое
21:40 Как родителям подготовиться к расставанию с ребенком?
23:10 Как не чувствовать себя преступником, просто отдыхая?
25:05 О балансе между отдыхом и учебой
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по вторникам.
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Ведущие: Андрей Терешко, Юлия Мирей
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