Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210706/lager-1740169216.html
В Петербурге детей-инвалидов отправили в санаторий с грязью и плесенью
В Петербурге детей-инвалидов отправили в санаторий с грязью и плесенью - РИА Новости, 07.07.2021
В Петербурге детей-инвалидов отправили в санаторий с грязью и плесенью
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о халатности при организации летнего отдыха детей-инвалидов, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-06T20:00
2021-07-07T00:01
россия
следственный комитет россии (ск рф)
анапа
красносельский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149640/12/1496401213_0:0:2300:1294_1920x0_80_0_0_b5903ad747864bc0800d28a9ccf402db.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о халатности при организации летнего отдыха детей-инвалидов, сообщается на сайте СК РФ."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.По данным следствия, работники администрации Красносельского района Санкт-Петербурга при заключении госконтракта на организацию стационарного отдыха, ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности по проверке условий проживания в пансионате "Полярные зори", расположенном в Анапе.Сообщается, что работники администрации района выдали детям-инвалидам и их сопровождающим 51 путевку в пансионат "Полярные зори". Первого июля 21 ребенок-инвалид и 30 сопровождающих заселились в пансионат, условия проживания в котором не соответствовали требованиям пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности, что повлекло нарушение прав граждан.Добавляется, что сейчас проводятся обыски, допрашиваются лица, имеющие отношение к организации летнего отдыха детей-инвалидов, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20210702/lager-1739583606.html
россия
анапа
красносельский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/149640/12/1496401213_0:0:1888:1416_1920x0_80_0_0_607736de184cd77faf85c7674ad3ce44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), анапа, красносельский район, происшествия
В Петербурге детей-инвалидов отправили в санаторий с грязью и плесенью
20:00 06.07.2021 (обновлено: 00:01 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов в Москве
Сотрудник правоохранительных органов в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

В Петербурге завели дело о халатности при организации летнего отдыха детей-инвалидов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о халатности при организации летнего отдыха детей-инвалидов, сообщается на сайте СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, работники администрации Красносельского района Санкт-Петербурга при заключении госконтракта на организацию стационарного отдыха, ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности по проверке условий проживания в пансионате "Полярные зори", расположенном в Анапе.
Сообщается, что работники администрации района выдали детям-инвалидам и их сопровождающим 51 путевку в пансионат "Полярные зори". Первого июля 21 ребенок-инвалид и 30 сопровождающих заселились в пансионат, условия проживания в котором не соответствовали требованиям пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности, что повлекло нарушение прав граждан.
Добавляется, что сейчас проводятся обыски, допрашиваются лица, имеющие отношение к организации летнего отдыха детей-инвалидов, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
2 июля, 13:39
На Алтае обнаружили нелегальный детский лагерь
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)АнапаКрасносельский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:14Губернатор Приамурья, переболевший COVID-19 в декабре, сделал прививку
08:08На Lada поставят турбодвигатель мощностью 150 лошадиных сил
08:07Ан-26 перед крушением на Камчатке не подавал аварийных сигналов
08:00"Будете сами ловить". Лукашенко устроил Прибалтике режим ЧП
08:00"Буксиры и десант с кукурузника". Чем Украина удивила НАТО
07:37В Крыму оценили попытки депутата Рады выдвигать условия по подаче воды
07:34Россия настаивает на непродлении механизма трансграничной помощи в Сирии
07:27Названы сроки газификации курильских островов Итуруп и Кунашир
07:24Новый план кибербезопасности Японии укажет на возможные "угрозы" от РФ
07:19Лавров: обязательства России в рамках ОДКБ по Афганистану остаются в силе
07:18Лаос благодарен России за помощь в борьбе с пандемией COVID-19
07:15Россия надеется, что на Западе пересмотрят позицию по Сирии
07:12Россия готова поставлять вакцины и медоборудование в КНДР
07:11Россия и Лаос завершают переговоры по поставкам вакцины "Спутник V"
07:09Лавров заявил о стремительном ухудшении ситуации в Афганистане
07:07Глава МИД России прокомментировал ситуацию на таджикско-афганской границе
07:04Названы качества, которые россияне больше всего ценят в коллегах
06:42 Датчанина шокировала российская атомная подлодка
06:41В Германии ученые обнаружили древнейшее украшение в мире
06:30На Камчатке начали извлекать тела погибших при крушении Ан-26
Лента новостейМолния