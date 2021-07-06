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В Петербурге детей-инвалидов отправили в санаторий с грязью и плесенью
В Петербурге детей-инвалидов отправили в санаторий с грязью и плесенью - РИА Новости, 07.07.2021
В Петербурге детей-инвалидов отправили в санаторий с грязью и плесенью
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о халатности при организации летнего отдыха детей-инвалидов, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-06T20:00
2021-07-06T20:00
2021-07-07T00:01
россия
следственный комитет россии (ск рф)
анапа
красносельский район
происшествия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о халатности при организации летнего отдыха детей-инвалидов, сообщается на сайте СК РФ."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.По данным следствия, работники администрации Красносельского района Санкт-Петербурга при заключении госконтракта на организацию стационарного отдыха, ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности по проверке условий проживания в пансионате "Полярные зори", расположенном в Анапе.Сообщается, что работники администрации района выдали детям-инвалидам и их сопровождающим 51 путевку в пансионат "Полярные зори". Первого июля 21 ребенок-инвалид и 30 сопровождающих заселились в пансионат, условия проживания в котором не соответствовали требованиям пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности, что повлекло нарушение прав граждан.Добавляется, что сейчас проводятся обыски, допрашиваются лица, имеющие отношение к организации летнего отдыха детей-инвалидов, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20210702/lager-1739583606.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), анапа, красносельский район, происшествия
В Петербурге детей-инвалидов отправили в санаторий с грязью и плесенью
20:00 06.07.2021 (обновлено: 00:01 07.07.2021)
В Петербурге завели дело о халатности при организации летнего отдыха детей-инвалидов