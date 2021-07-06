https://ria.ru/20210706/kuban-1740071843.html

Три человека погибли из-за подтоплений на Кубани

Три человека погибли из-за подтоплений на Кубани - РИА Новости, 06.07.2021

Три человека погибли из-за подтоплений на Кубани

В Туапсинском районе Кубани из-за урагана погибли три человека, в том числе ребенок. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T12:17

2021-07-06T12:17

2021-07-06T14:55

подтопления на кубани

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

северский район

туапсе

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 6 июл — РИА Новости. В Туапсинском районе Кубани из-за урагана погибли три человека, в том числе ребенок."В селе Горском в своем доме погиб 71-летний житель, который не мог самостоятельно передвигаться. Также в селе Дефановка поток воды с обочины смыл в канаву автомобиль, где находилась семья, в результате <…> ребенок 2007 года рождения и его мать 1984 года рождения погибли, предварительно, от асфиксии, глава семейства находится в больнице с обморожением (холодная вода)", — сообщила прокуратура Краснодарского края.Ведомство проверяет информацию о еще двух жертвах — взрослом и ребенке. На место происшествия вылетел исполняющий обязанности прокурора края Павел Гвоздев.Из-за дождей в Сочи из берегов вышли реки Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота, что привело к локальным подтоплениям. В понедельник во второй половине дня стихия сместилась в сторону Туапсинского района. Туда из-за подъема уровня рек до неблагоприятных отметок направили аэромобильную группировку регионального главка МЧС.К утру в семи населенных пунктах Кубани подтопило 267 жилых домов и 395 приусадебных участков, эвакуировали 136 человек, из них 44 сняли с крыш домов, 64 разместили в пунктах временного размещения. В шести муниципалитетах ввели режим ЧС: Туапсинском, Славянском, Северском районах, Сочи, Горячем Ключе, в геленджикском поселке Архипо-Осиповка.

https://ria.ru/20210706/trassa-1740036300.html

россия

северский район

туапсе

краснодарский край

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подтопления на кубани , россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), северский район, туапсе, краснодарский край, происшествия