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Си Цзиньпин призвал противостоять политике силы и односторонних действий
Си Цзиньпин призвал противостоять политике силы и односторонних действий - РИА Новости, 06.07.2021
Си Цзиньпин призвал противостоять политике силы и односторонних действий
Председатель КНР Си Цзиньпин на открытии саммита Компартии Китая и мировых политических партий заявил о необходимости противостоять политике силы и... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T18:06
2021-07-06T18:06
си цзиньпин
китай
оон
в мире
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ПЕКИН, 6 июл – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на открытии саммита Компартии Китая и мировых политических партий заявил о необходимости противостоять политике силы и односторонних действий.Компартия Китая, которая является самой многочисленной партией в мире, 1 июля отметила 100-летие со дня основания."Международные правила должны признаваться всеми странами мира и не должны формулироваться меньшинством... Во имя мультилатерализма необходимо сообща противостоять политике односторонних действий, бороться с гегемонизмом и политикой силы", - заявил китайский лидер в ходе саммита, который проходит в формате видеоконференции.Он подчеркнул, что Китай продолжит твердо поддерживать цели и принципы Устава ООН, выступать за то, чтобы международные дела решались путем консультаций, способствовать развитию международного порядка и системы международных отношений в более справедливом и рациональном направлении."Китай никогда не будет стремиться к гегемонии, экспансии или расширению сфер влияния. Коммунистическая партия Китая будет работать с политическими партиями разных стран для содействия межгосударственной координации и сотрудничеству", - добавил он.
https://ria.ru/20210701/kitay-1739339344.html
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си цзиньпин, китай, оон, в мире
Си Цзиньпин призвал противостоять политике силы и односторонних действий
18:06 06.07.2021
 
© AP Photo / Roman Pilipey/PoolПредседатель КНР Си Цзиньпин во время заседания Всекитайского собрания народных представителей в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин во время заседания Всекитайского собрания народных представителей в Пекине - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© AP Photo / Roman Pilipey/Pool

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал противостоять политике силы и односторонних действий

Читать ria.ru в
ПЕКИН, 6 июл – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на открытии саммита Компартии Китая и мировых политических партий заявил о необходимости противостоять политике силы и односторонних действий.
Компартия Китая, которая является самой многочисленной партией в мире, 1 июля отметила 100-летие со дня основания.
Трансляция выступления председателя КНР Си Цзиньпина на площади Тяньаньмэнь во время мероприятия, посвященного 100-летию Коммунистической партии Китая, на экране на здании торгового центра - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
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"Международные правила должны признаваться всеми странами мира и не должны формулироваться меньшинством... Во имя мультилатерализма необходимо сообща противостоять политике односторонних действий, бороться с гегемонизмом и политикой силы", - заявил китайский лидер в ходе саммита, который проходит в формате видеоконференции.
Он подчеркнул, что Китай продолжит твердо поддерживать цели и принципы Устава ООН, выступать за то, чтобы международные дела решались путем консультаций, способствовать развитию международного порядка и системы международных отношений в более справедливом и рациональном направлении.
"Китай никогда не будет стремиться к гегемонии, экспансии или расширению сфер влияния. Коммунистическая партия Китая будет работать с политическими партиями разных стран для содействия межгосударственной координации и сотрудничеству", - добавил он.
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