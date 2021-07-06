https://ria.ru/20210706/kitay-1740148284.html

Си Цзиньпин призвал противостоять политике силы и односторонних действий

Си Цзиньпин призвал противостоять политике силы и односторонних действий - РИА Новости, 06.07.2021

Си Цзиньпин призвал противостоять политике силы и односторонних действий

Председатель КНР Си Цзиньпин на открытии саммита Компартии Китая и мировых политических партий заявил о необходимости противостоять политике силы и... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T18:06

2021-07-06T18:06

2021-07-06T18:06

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ПЕКИН, 6 июл – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на открытии саммита Компартии Китая и мировых политических партий заявил о необходимости противостоять политике силы и односторонних действий.Компартия Китая, которая является самой многочисленной партией в мире, 1 июля отметила 100-летие со дня основания."Международные правила должны признаваться всеми странами мира и не должны формулироваться меньшинством... Во имя мультилатерализма необходимо сообща противостоять политике односторонних действий, бороться с гегемонизмом и политикой силы", - заявил китайский лидер в ходе саммита, который проходит в формате видеоконференции.Он подчеркнул, что Китай продолжит твердо поддерживать цели и принципы Устава ООН, выступать за то, чтобы международные дела решались путем консультаций, способствовать развитию международного порядка и системы международных отношений в более справедливом и рациональном направлении."Китай никогда не будет стремиться к гегемонии, экспансии или расширению сфер влияния. Коммунистическая партия Китая будет работать с политическими партиями разных стран для содействия межгосударственной координации и сотрудничеству", - добавил он.

https://ria.ru/20210701/kitay-1739339344.html

https://ria.ru/20210701/noak-1739340448.html

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си цзиньпин, китай, оон, в мире