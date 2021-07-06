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https://ria.ru/20210706/ipoteka-1740064205.html
Глава Подмосковья вручил сертификаты социальной ипотеки 12 учителям
Глава Подмосковья вручил сертификаты социальной ипотеки 12 учителям - РИА Новости, 06.07.2021
Глава Подмосковья вручил сертификаты социальной ипотеки 12 учителям
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил сертификаты "Социальной ипотеки" работающим в регионе 12 учителям, сообщает пресс-служба подмосковного... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T11:36
2021-07-06T11:36
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил сертификаты "Социальной ипотеки" работающим в регионе 12 учителям, сообщает пресс-служба подмосковного правительства."Хочу сказать слова благодарности всем нашим педагогам, учителям, которые очень добросовестно давали детям знания весь этот непростой учебный год. Хочется, чтобы каждый следующий год ребята более успешно сдавали экзамены, поступали в самые лучшие вузы и все их самые смелые мечты сбылись. Наша льготная ипотека направлена на поддержку учителей, врачей, воспитателей - людей благородных профессий. Программа у нас действует уже много лет, она себя зарекомендовала, поэтому мы ее продолжаем. Я с большим удовольствием вручу вам сертификаты. Надеюсь, что вы подойдете обстоятельно к выбору квартиры, приобретете именно то, что вы хотите", - сказал глава региона на церемонии вручения сертификатов.Пресс-служба напоминает, что за годы действия программы более двух тысяч педагогов, ученых, врачей и тренеров, работающих в Московской области, уже получили сертификаты "Социальной ипотеки".
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РИА Новости
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Глава Подмосковья вручил сертификаты социальной ипотеки 12 учителям

11:36 06.07.2021
 
© Фото : пресс-служба правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев вручил сертификаты "Социальной ипотеки" учителям
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил сертификаты Социальной ипотеки учителям - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил сертификаты "Социальной ипотеки" работающим в регионе 12 учителям, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
"Хочу сказать слова благодарности всем нашим педагогам, учителям, которые очень добросовестно давали детям знания весь этот непростой учебный год. Хочется, чтобы каждый следующий год ребята более успешно сдавали экзамены, поступали в самые лучшие вузы и все их самые смелые мечты сбылись. Наша льготная ипотека направлена на поддержку учителей, врачей, воспитателей - людей благородных профессий. Программа у нас действует уже много лет, она себя зарекомендовала, поэтому мы ее продолжаем. Я с большим удовольствием вручу вам сертификаты. Надеюсь, что вы подойдете обстоятельно к выбору квартиры, приобретете именно то, что вы хотите", - сказал глава региона на церемонии вручения сертификатов.
© Фото : пресс-служба правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев вручил сертификаты "Социальной ипотеки" учителям
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил сертификаты Социальной ипотеки учителям - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил сертификаты "Социальной ипотеки" учителям
Пресс-служба напоминает, что за годы действия программы более двух тысяч педагогов, ученых, врачей и тренеров, работающих в Московской области, уже получили сертификаты "Социальной ипотеки".
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
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