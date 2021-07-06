https://ria.ru/20210706/ipoteka-1740064205.html

Глава Подмосковья вручил сертификаты социальной ипотеки 12 учителям

Глава Подмосковья вручил сертификаты социальной ипотеки 12 учителям - РИА Новости, 06.07.2021

Глава Подмосковья вручил сертификаты социальной ипотеки 12 учителям

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил сертификаты "Социальной ипотеки" работающим в регионе 12 учителям, сообщает пресс-служба подмосковного... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T11:36

2021-07-06T11:36

2021-07-06T11:36

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил сертификаты "Социальной ипотеки" работающим в регионе 12 учителям, сообщает пресс-служба подмосковного правительства."Хочу сказать слова благодарности всем нашим педагогам, учителям, которые очень добросовестно давали детям знания весь этот непростой учебный год. Хочется, чтобы каждый следующий год ребята более успешно сдавали экзамены, поступали в самые лучшие вузы и все их самые смелые мечты сбылись. Наша льготная ипотека направлена на поддержку учителей, врачей, воспитателей - людей благородных профессий. Программа у нас действует уже много лет, она себя зарекомендовала, поэтому мы ее продолжаем. Я с большим удовольствием вручу вам сертификаты. Надеюсь, что вы подойдете обстоятельно к выбору квартиры, приобретете именно то, что вы хотите", - сказал глава региона на церемонии вручения сертификатов.Пресс-служба напоминает, что за годы действия программы более двух тысяч педагогов, ученых, врачей и тренеров, работающих в Московской области, уже получили сертификаты "Социальной ипотеки".

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье)