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Умер вокалист группы Uriah Heep Джон Лоутон
Умер вокалист группы Uriah Heep Джон Лоутон - РИА Новости, 06.07.2021
Умер вокалист группы Uriah Heep Джон Лоутон
Вокалист британской рок-группы Uriah Heep Джон Лоутон скончался в возрасте 74 лет, говорится в заявлении коллектива. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T18:24
2021-07-06T18:24
2021-07-06T18:37
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ЛОНДОН, 6 июл - РИА Новости. Вокалист британской рок-группы Uriah Heep Джон Лоутон скончался в возрасте 74 лет, говорится в заявлении коллектива."С глубоким сожалением мы делимся тяжелой и печальной новостью о внезапной и совершенно неожиданной смерти Джона Лоутона 29 июня 2021 года. Джона будет очень не хватать", - говорится в заявлении группы в Twitter.Как отметили представители группы, по желанию Лоутона прощальная церемония будет закрытой.Британская рок-группа Uriah Heep возникла в 1969 году, мировую известность коллектив получил в 1970-х годах. Джон Лоутон занял место вокалиста группы в 1976 году, с ним Uriah Heep записала четыре альбома, пишет Billboard.
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Умер вокалист группы Uriah Heep Джон Лоутон
18:24 06.07.2021 (обновлено: 18:37 06.07.2021)
Вокалист группы Uriah Heep Джон Лоутон скончался на 75-м году жизни
ЛОНДОН, 6 июл - РИА Новости. Вокалист британской рок-группы Uriah Heep Джон Лоутон скончался в возрасте 74 лет, говорится в заявлении коллектива.
"С глубоким сожалением мы делимся тяжелой и печальной новостью о внезапной и совершенно неожиданной смерти Джона Лоутона 29 июня 2021 года. Джона будет очень не хватать", - говорится в заявлении группы в Twitter
.
Как отметили представители группы, по желанию Лоутона прощальная церемония будет закрытой.
Британская рок-группа Uriah Heep возникла в 1969 году, мировую известность коллектив получил в 1970-х годах. Джон Лоутон занял место вокалиста группы в 1976 году, с ним Uriah Heep записала четыре альбома, пишет Billboard.