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МИД Эстонии отреагировал на задержание консула в Петербурге
МИД Эстонии отреагировал на задержание консула в Петербурге - РИА Новости, 07.07.2021
МИД Эстонии отреагировал на задержание консула в Петербурге
Задержание консула Эстонии в Петербурге Марта Лятте не будет способствовать конструктивным отношениям между Россией и Евросоюзом, сообщил глава... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-06T19:50
2021-07-07T00:32
россия
евросоюз
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
эстония
в мире
мид эстонии
санкт-петербург
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ХЕЛЬСИНКИ, 6 июл - РИА Новости. Задержание консула Эстонии в Петербурге Марта Лятте не будет способствовать конструктивным отношениям между Россией и Евросоюзом, сообщил глава коммуникационного отдела эстонского МИД Аари Леммик.Ранее ФСБ России сообщил, что Лятте был задержан 6 июля с поличным при получении материалов закрытого характера от российского гражданина. Отмечается, что данная деятельность несовместима со статусом дипработника и имеет явно враждебный характер по отношению к РФ, к дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права.По словам Леммика, Лятте находится на рабочей встрече в Санкт-Петербургском государственном политехническом институте. "Консул был задержан ФСБ на полтора часа, когда уходил с заседания. Его обвинили в присвоении материалов, имеющих важное значение", - сказал Леммик изданию Postimees.МИД Эстонии считает, что предъявленные Лятте обвинения безосновательны и этот случай ясно показывает, что Кремль избрал путь конфронтации вместо того, чтобы переломить негативную тенденцию в отношениях между Россией и Евросоюзом. "Это еще один пример того, что Россия не заинтересована в конструктивных отношениях с ЕС", - заявил Леммик.
https://ria.ru/20210704/estoniya-1739847892.html
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россия, евросоюз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), эстония, в мире, мид эстонии, санкт-петербург
МИД Эстонии отреагировал на задержание консула в Петербурге
19:50 06.07.2021 (обновлено: 00:32 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль посольства Эстонии в РФ у здания МИД России
Автомобиль посольства Эстонии в РФ у здания МИД России - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МИД Эстонии объяснил задержание консула в Петербурге "конфронтацией" России с ЕС

Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 6 июл - РИА Новости. Задержание консула Эстонии в Петербурге Марта Лятте не будет способствовать конструктивным отношениям между Россией и Евросоюзом, сообщил глава коммуникационного отдела эстонского МИД Аари Леммик.
Ранее ФСБ России сообщил, что Лятте был задержан 6 июля с поличным при получении материалов закрытого характера от российского гражданина. Отмечается, что данная деятельность несовместима со статусом дипработника и имеет явно враждебный характер по отношению к РФ, к дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права.
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По словам Леммика, Лятте находится на рабочей встрече в Санкт-Петербургском государственном политехническом институте. "Консул был задержан ФСБ на полтора часа, когда уходил с заседания. Его обвинили в присвоении материалов, имеющих важное значение", - сказал Леммик изданию Postimees.
МИД Эстонии считает, что предъявленные Лятте обвинения безосновательны и этот случай ясно показывает, что Кремль избрал путь конфронтации вместо того, чтобы переломить негативную тенденцию в отношениях между Россией и Евросоюзом. "Это еще один пример того, что Россия не заинтересована в конструктивных отношениях с ЕС", - заявил Леммик.
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