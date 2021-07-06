https://ria.ru/20210706/estoniya-1740168100.html
МИД Эстонии отреагировал на задержание консула в Петербурге
МИД Эстонии отреагировал на задержание консула в Петербурге - РИА Новости, 07.07.2021
МИД Эстонии отреагировал на задержание консула в Петербурге
Задержание консула Эстонии в Петербурге Марта Лятте не будет способствовать конструктивным отношениям между Россией и Евросоюзом, сообщил глава... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-06T19:50
2021-07-06T19:50
2021-07-07T00:32
россия
евросоюз
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
эстония
в мире
мид эстонии
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730277391_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_32e985485bb5e58e5a944d649c491bc5.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 6 июл - РИА Новости. Задержание консула Эстонии в Петербурге Марта Лятте не будет способствовать конструктивным отношениям между Россией и Евросоюзом, сообщил глава коммуникационного отдела эстонского МИД Аари Леммик.Ранее ФСБ России сообщил, что Лятте был задержан 6 июля с поличным при получении материалов закрытого характера от российского гражданина. Отмечается, что данная деятельность несовместима со статусом дипработника и имеет явно враждебный характер по отношению к РФ, к дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права.По словам Леммика, Лятте находится на рабочей встрече в Санкт-Петербургском государственном политехническом институте. "Консул был задержан ФСБ на полтора часа, когда уходил с заседания. Его обвинили в присвоении материалов, имеющих важное значение", - сказал Леммик изданию Postimees.МИД Эстонии считает, что предъявленные Лятте обвинения безосновательны и этот случай ясно показывает, что Кремль избрал путь конфронтации вместо того, чтобы переломить негативную тенденцию в отношениях между Россией и Евросоюзом. "Это еще один пример того, что Россия не заинтересована в конструктивных отношениях с ЕС", - заявил Леммик.
https://ria.ru/20210704/estoniya-1739847892.html
https://ria.ru/20210604/estoniya-1735542902.html
россия
эстония
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730277391_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_eeeb06178748ca1ea0021e3f9faed8b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), эстония, в мире, мид эстонии, санкт-петербург
МИД Эстонии отреагировал на задержание консула в Петербурге
19:50 06.07.2021 (обновлено: 00:32 07.07.2021)
МИД Эстонии объяснил задержание консула в Петербурге "конфронтацией" России с ЕС