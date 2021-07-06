https://ria.ru/20210706/estoniya-1740168100.html

МИД Эстонии отреагировал на задержание консула в Петербурге

МИД Эстонии отреагировал на задержание консула в Петербурге - РИА Новости, 07.07.2021

МИД Эстонии отреагировал на задержание консула в Петербурге

Задержание консула Эстонии в Петербурге Марта Лятте не будет способствовать конструктивным отношениям между Россией и Евросоюзом, сообщил глава... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-06T19:50

2021-07-06T19:50

2021-07-07T00:32

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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мид эстонии

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ХЕЛЬСИНКИ, 6 июл - РИА Новости. Задержание консула Эстонии в Петербурге Марта Лятте не будет способствовать конструктивным отношениям между Россией и Евросоюзом, сообщил глава коммуникационного отдела эстонского МИД Аари Леммик.Ранее ФСБ России сообщил, что Лятте был задержан 6 июля с поличным при получении материалов закрытого характера от российского гражданина. Отмечается, что данная деятельность несовместима со статусом дипработника и имеет явно враждебный характер по отношению к РФ, к дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права.По словам Леммика, Лятте находится на рабочей встрече в Санкт-Петербургском государственном политехническом институте. "Консул был задержан ФСБ на полтора часа, когда уходил с заседания. Его обвинили в присвоении материалов, имеющих важное значение", - сказал Леммик изданию Postimees.МИД Эстонии считает, что предъявленные Лятте обвинения безосновательны и этот случай ясно показывает, что Кремль избрал путь конфронтации вместо того, чтобы переломить негативную тенденцию в отношениях между Россией и Евросоюзом. "Это еще один пример того, что Россия не заинтересована в конструктивных отношениях с ЕС", - заявил Леммик.

https://ria.ru/20210704/estoniya-1739847892.html

https://ria.ru/20210604/estoniya-1735542902.html

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россия, евросоюз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), эстония, в мире, мид эстонии, санкт-петербург