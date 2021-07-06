https://ria.ru/20210706/ege-1740117322.html
В Рособрнадзоре заявили, что не будут отменять ЕГЭ по базовой математике
В Рособрнадзоре заявили, что не будут отменять ЕГЭ по базовой математике - РИА Новости, 06.07.2021
В Рособрнадзоре заявили, что не будут отменять ЕГЭ по базовой математике
Рособрнадзор не видит предпосылок к отмене экзамена по базовой математике, завил глава ведомства Анзор Музаев. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T15:56
2021-07-06T15:56
2021-07-06T15:57
социальный навигатор
сн_образование
единый государственный экзамен (егэ)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152734/65/1527346513_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_af74d295ee5204f4e83dc7d737955c3c.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Рособрнадзор не видит предпосылок к отмене экзамена по базовой математике, завил глава ведомства Анзор Музаев."Это коллегиальное решение, базовая математика трудно входила в жизнь, мы слышали общественность... Сейчас мы не видим предпосылок, жалоб, предложений в пользу того, чтобы базовую математику отменили ", - сказал он на пресс-конференции.
https://ria.ru/20210607/ege-1736029689.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152734/65/1527346513_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_f08939b42082d3e4bdee363c26fed36a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество
В Рособрнадзоре заявили, что не будут отменять ЕГЭ по базовой математике
15:56 06.07.2021 (обновлено: 15:57 06.07.2021)
В Рособрнадзоре заявили, что не видят предпосылок к отмене ЕГЭ по базовой математике