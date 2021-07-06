https://ria.ru/20210706/ege-1740117322.html

В Рособрнадзоре заявили, что не будут отменять ЕГЭ по базовой математике

В Рособрнадзоре заявили, что не будут отменять ЕГЭ по базовой математике - РИА Новости, 06.07.2021

В Рособрнадзоре заявили, что не будут отменять ЕГЭ по базовой математике

Рособрнадзор не видит предпосылок к отмене экзамена по базовой математике, завил глава ведомства Анзор Музаев. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T15:56

2021-07-06T15:56

2021-07-06T15:57

социальный навигатор

сн_образование

единый государственный экзамен (егэ)

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

общество

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Рособрнадзор не видит предпосылок к отмене экзамена по базовой математике, завил глава ведомства Анзор Музаев."Это коллегиальное решение, базовая математика трудно входила в жизнь, мы слышали общественность... Сейчас мы не видим предпосылок, жалоб, предложений в пользу того, чтобы базовую математику отменили ", - сказал он на пресс-конференции.

https://ria.ru/20210607/ege-1736029689.html

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2021

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социальный навигатор, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество