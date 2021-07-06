https://ria.ru/20210706/dozhd-1740158633.html

На Кубани ожидают подъема уровня воды в реках

На Кубани ожидают подъема уровня воды в реках - РИА Новости, 06.07.2021

На Кубани ожидают подъема уровня воды в реках

В среду в Краснодарском крае снова ожидается дождь и подъемы воды на притоках Кубани и Черноморского побережья, сообщает Краснодарский центр по... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T18:53

2021-07-06T18:53

2021-07-06T18:53

подтопления на кубани

сочи

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 6 июл – РИА Новости. В среду в Краснодарском крае снова ожидается дождь и подъемы воды на притоках Кубани и Черноморского побережья, сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды."Завтра, 7 июля, местами в Краснодарском крае ожидается кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром местами туман. На малых реках и водотоках юго-западных притоков бассейна реки Кубань (МО Горячий Ключ, Северский район), и реках Черноморского побережья (МО Геленджик, Туапсинский район) ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением опасных отметок", - сообщил гидрометцентр в своем аккаунте в Instagram.Уточняется, что в отдельных районах Краснодарского края действует штормовое предупреждение по сильному дождю, ливням в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 метров в секунду.В результате ливней на территории Сочи в воскресенье, а также в ночь на понедельник поднялись уровни рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Произошли локальные подтопления, власти приготовились к эвакуации, которая в результате не понадобилась. Во второй половине дня понедельника ливни сместились от Сочи в сторону Туапсинского района Краснодарского края, как и прогнозировали синоптики.Из-за паводка, вызванного сильными ливнями, 325 дворов и 258 домовладений в трех населенных пунктах остаются подтопленными на Кубани, с подтопленных территорий были эвакуированы 354 человека, в том числе 125 детей. Власти ввели режим ЧС на территории шести муниципалитетов: Туапсинского, Славянского, Северского районов, Сочи, Горячего Ключа, в геленджикском поселке Архипо-Осиповка. По последним данным, при подтоплении на Кубани погибли четыре человека. До 8 июля в крае продолжает действовать штормовое предупреждение, все муниципалитеты находятся в режиме повышенной готовности.

https://ria.ru/20210706/podtoplenie-1740137141.html

сочи

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления на кубани , сочи, краснодарский край, происшествия