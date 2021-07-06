https://ria.ru/20210706/belorussiya-1740075468.html
В Белоруссии запретили вещание двух украинских телеканалов
В Белоруссии запретили вещание двух украинских телеканалов - РИА Новости, 06.07.2021
В Белоруссии запретили вещание двух украинских телеканалов
Министерство информации Белоруссии сообщило, что аннулированы разрешения на вещание в республике украинских телепрограмм UA и KVARTAL TV из-за нарушений в... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T12:37
2021-07-06T12:37
2021-07-06T13:16
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белоруссия
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МИНСК, 6 июл – РИА Новости. Министерство информации Белоруссии сообщило, что аннулированы разрешения на вещание в республике украинских телепрограмм UA и KVARTAL TV из-за нарушений в области рекламы."Решением министерства информации Республики Беларусь от 5 июля 2021 года аннулированы разрешения на распространение на территории Республики Беларусь двух иностранных телепрограмм UA и KVARTAL TV", - говорится в сообщении на сайте министерства.Отмечается, что "основанием для принятия решения стало нарушение действующего законодательства в части, касающейся специализаций иностранных СМИ". "В эфире украинских телепрограмм выявлена реклама, не заявленная при получении разрешений на вещание", - пояснили в ведомстве.Развлекательный юмористический канал "Квартал ТВ" создан в 2016 году, является совместным проектом Студии "Квартал 95", среди основателей которой – действующий президент Украины Владимир Зеленский, и "1+1 Медиа".UATV - украинский телеканал иновещания, начал вещание 1 октября 2015 года. Его разрешили транслировать в Белоруссии в январе 2019 года. В декабре 2014 года президент Белоруссии Александр Лукашенко и на тот момент президент Украины Петр Порошенко лично договорились о трансляции в Белоруссии одного из информационных украинских телеканалов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210512/evrokomissiya-1732029784.html
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украина, в мире, белоруссия
В Белоруссии запретили вещание двух украинских телеканалов
12:37 06.07.2021 (обновлено: 13:16 06.07.2021)
В Белоруссии запретили вещание двух украинских телеканалов из-за нарушений при показе рекламы