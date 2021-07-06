https://ria.ru/20210706/belorussiya-1740075468.html

В Белоруссии запретили вещание двух украинских телеканалов

В Белоруссии запретили вещание двух украинских телеканалов - РИА Новости, 06.07.2021

В Белоруссии запретили вещание двух украинских телеканалов

Министерство информации Белоруссии сообщило, что аннулированы разрешения на вещание в республике украинских телепрограмм UA и KVARTAL TV из-за нарушений в... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T12:37

2021-07-06T12:37

2021-07-06T13:16

украина

в мире

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/49711/56/497115688_0:86:720:491_1920x0_80_0_0_12a166ec238bc2e21597280bb41fbbf0.jpg

МИНСК, 6 июл – РИА Новости. Министерство информации Белоруссии сообщило, что аннулированы разрешения на вещание в республике украинских телепрограмм UA и KVARTAL TV из-за нарушений в области рекламы."Решением министерства информации Республики Беларусь от 5 июля 2021 года аннулированы разрешения на распространение на территории Республики Беларусь двух иностранных телепрограмм UA и KVARTAL TV", - говорится в сообщении на сайте министерства.Отмечается, что "основанием для принятия решения стало нарушение действующего законодательства в части, касающейся специализаций иностранных СМИ". "В эфире украинских телепрограмм выявлена реклама, не заявленная при получении разрешений на вещание", - пояснили в ведомстве.Развлекательный юмористический канал "Квартал ТВ" создан в 2016 году, является совместным проектом Студии "Квартал 95", среди основателей которой – действующий президент Украины Владимир Зеленский, и "1+1 Медиа".UATV - украинский телеканал иновещания, начал вещание 1 октября 2015 года. Его разрешили транслировать в Белоруссии в январе 2019 года. В декабре 2014 года президент Белоруссии Александр Лукашенко и на тот момент президент Украины Петр Порошенко лично договорились о трансляции в Белоруссии одного из информационных украинских телеканалов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210512/evrokomissiya-1732029784.html

https://ria.ru/20210610/ukraina-1736501051.html

украина

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, в мире, белоруссия