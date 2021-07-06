Россияне рассказали, каким должен быть идеальный автомобиль
05:35 06.07.2021 (обновлено: 08:10 06.07.2021)
Исследование компании "СберАвто" показало, каким россияне видят идеальный автомобиль
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Большинство россиян идеальным автомобилем считает надежный и комфортный внедорожник с бензиновым двигателем, а любимыми марками называют японскую Toyota и немецкие Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen, говорится в исследовании компании "СберАвто", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Идеальный автомобиль, по мнению большинства (58%), должен обладать бензиновым двигателем. Автолюбители отдают предпочтение внедорожникам – о своей приверженности этому типу кузова упомянули 38% опрошенных", - пишут специалисты.
Среди ключевых характеристик автомобиля россияне выделяют надежность – 84%; комфорт для водителя и пассажиров – 82%; привлекательный дизайн и низкую стоимость технического обслуживания – оба варианта набрали по 51%. При этом лучшими среди автопроизводителей россиян считают Toyota (19%), Mercedes-Benz (9%), BMW (8%), Volkswagen (8%), а также Audi (7%).
При этом представления об идеальном автомобиле у жителей крупных городов немного разнятся. Так, например, для жителей Екатеринбурга и Новосибирска идеальный автомобиль – внедорожник марки Toyota, а для жителей Челябинска и Уфы - внедорожник марки Volkswagen.
Предпочтения жителей Санкт-Петербурга по типу кузова идеального автомобиля несколько отличаются от общероссийских: большинство (38%) петербуржцев видят в качестве авто мечты седан, а хэтчбеки и внедорожники набрали по 21% симпатий. Идеальными автопроизводителями для жителей города стали Toyota (25%), Volkswagen (16%) и BMW (16%).
Идеальный автомобиль, по мнению жителей Москвы, должен быть внедорожником (42%) с бензиновым двигателем (54%), хотя варианты с дизельным двигателем или аккумуляторной батареей рассматривали бы для себя 30% и 12% опрошенных респондентов соответственно. Тройка наиболее предпочтительных автопроизводителей включает Toyota (17%), Mercedes-Benz (12%) и BMW (11%).
Компания провели собеседование в июне по репрезентативной выборке среди 1500 человек по всей России.