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Россияне рассказали, каким должен быть идеальный автомобиль
Россияне рассказали, каким должен быть идеальный автомобиль - РИА Новости, 06.07.2021
Россияне рассказали, каким должен быть идеальный автомобиль
Большинство россиян идеальным автомобилем считает надежный и комфортный внедорожник с бензиновым двигателем, а любимыми марками называют японскую Toyota и... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T05:35
2021-07-06T08:10
россия
авто
москва
общество
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Большинство россиян идеальным автомобилем считает надежный и комфортный внедорожник с бензиновым двигателем, а любимыми марками называют японскую Toyota и немецкие Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen, говорится в исследовании компании "СберАвто", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Среди ключевых характеристик автомобиля россияне выделяют надежность – 84%; комфорт для водителя и пассажиров – 82%; привлекательный дизайн и низкую стоимость технического обслуживания – оба варианта набрали по 51%. При этом лучшими среди автопроизводителей россиян считают Toyota (19%), Mercedes-Benz (9%), BMW (8%), Volkswagen (8%), а также Audi (7%).При этом представления об идеальном автомобиле у жителей крупных городов немного разнятся. Так, например, для жителей Екатеринбурга и Новосибирска идеальный автомобиль – внедорожник марки Toyota, а для жителей Челябинска и Уфы - внедорожник марки Volkswagen.Жители Юга России также мечтают об автомобилях марок Volkswagen и Toyota (по 20%) и отдают предпочтение внедорожникам. Однако предпочтительным типом двигателя 27% и 18% опрошенных жителей Краснодара и Сочи назвали дизельный и даже водородный варианты.Предпочтения жителей Санкт-Петербурга по типу кузова идеального автомобиля несколько отличаются от общероссийских: большинство (38%) петербуржцев видят в качестве авто мечты седан, а хэтчбеки и внедорожники набрали по 21% симпатий. Идеальными автопроизводителями для жителей города стали Toyota (25%), Volkswagen (16%) и BMW (16%).Идеальный автомобиль, по мнению жителей Москвы, должен быть внедорожником (42%) с бензиновым двигателем (54%), хотя варианты с дизельным двигателем или аккумуляторной батареей рассматривали бы для себя 30% и 12% опрошенных респондентов соответственно. Тройка наиболее предпочтительных автопроизводителей включает Toyota (17%), Mercedes-Benz (12%) и BMW (11%).Компания провели собеседование в июне по репрезентативной выборке среди 1500 человек по всей России.
https://ria.ru/20210706/shtrafy-1740021307.html
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россия, авто, москва, общество
Россияне рассказали, каким должен быть идеальный автомобиль
05:35 06.07.2021 (обновлено: 08:10 06.07.2021)
 
© Depositphotos / MariaPetrovicheva87Ремень безопасности
Ремень безопасности - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© Depositphotos / MariaPetrovicheva87

Исследование компании "СберАвто" показало, каким россияне видят идеальный автомобиль

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Большинство россиян идеальным автомобилем считает надежный и комфортный внедорожник с бензиновым двигателем, а любимыми марками называют японскую Toyota и немецкие Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen, говорится в исследовании компании "СберАвто", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Идеальный автомобиль, по мнению большинства (58%), должен обладать бензиновым двигателем. Автолюбители отдают предпочтение внедорожникам – о своей приверженности этому типу кузова упомянули 38% опрошенных", - пишут специалисты.
Среди ключевых характеристик автомобиля россияне выделяют надежность – 84%; комфорт для водителя и пассажиров – 82%; привлекательный дизайн и низкую стоимость технического обслуживания – оба варианта набрали по 51%. При этом лучшими среди автопроизводителей россиян считают Toyota (19%), Mercedes-Benz (9%), BMW (8%), Volkswagen (8%), а также Audi (7%).
При этом представления об идеальном автомобиле у жителей крупных городов немного разнятся. Так, например, для жителей Екатеринбурга и Новосибирска идеальный автомобиль – внедорожник марки Toyota, а для жителей Челябинска и Уфы - внедорожник марки Volkswagen.
Жители Юга России также мечтают об автомобилях марок Volkswagen и Toyota (по 20%) и отдают предпочтение внедорожникам. Однако предпочтительным типом двигателя 27% и 18% опрошенных жителей Краснодара и Сочи назвали дизельный и даже водородный варианты.
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Предпочтения жителей Санкт-Петербурга по типу кузова идеального автомобиля несколько отличаются от общероссийских: большинство (38%) петербуржцев видят в качестве авто мечты седан, а хэтчбеки и внедорожники набрали по 21% симпатий. Идеальными автопроизводителями для жителей города стали Toyota (25%), Volkswagen (16%) и BMW (16%).
Идеальный автомобиль, по мнению жителей Москвы, должен быть внедорожником (42%) с бензиновым двигателем (54%), хотя варианты с дизельным двигателем или аккумуляторной батареей рассматривали бы для себя 30% и 12% опрошенных респондентов соответственно. Тройка наиболее предпочтительных автопроизводителей включает Toyota (17%), Mercedes-Benz (12%) и BMW (11%).
Компания провели собеседование в июне по репрезентативной выборке среди 1500 человек по всей России.
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