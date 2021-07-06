https://ria.ru/20210706/avtomobil-1740027285.html

Россияне рассказали, каким должен быть идеальный автомобиль

Россияне рассказали, каким должен быть идеальный автомобиль - РИА Новости, 06.07.2021

Россияне рассказали, каким должен быть идеальный автомобиль

Большинство россиян идеальным автомобилем считает надежный и комфортный внедорожник с бензиновым двигателем, а любимыми марками называют японскую Toyota и... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T05:35

2021-07-06T05:35

2021-07-06T08:10

россия

авто

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595368105_0:95:3072:1823_1920x0_80_0_0_bbe5369003966969aba463cd74d6076a.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Большинство россиян идеальным автомобилем считает надежный и комфортный внедорожник с бензиновым двигателем, а любимыми марками называют японскую Toyota и немецкие Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen, говорится в исследовании компании "СберАвто", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Среди ключевых характеристик автомобиля россияне выделяют надежность – 84%; комфорт для водителя и пассажиров – 82%; привлекательный дизайн и низкую стоимость технического обслуживания – оба варианта набрали по 51%. При этом лучшими среди автопроизводителей россиян считают Toyota (19%), Mercedes-Benz (9%), BMW (8%), Volkswagen (8%), а также Audi (7%).При этом представления об идеальном автомобиле у жителей крупных городов немного разнятся. Так, например, для жителей Екатеринбурга и Новосибирска идеальный автомобиль – внедорожник марки Toyota, а для жителей Челябинска и Уфы - внедорожник марки Volkswagen.Жители Юга России также мечтают об автомобилях марок Volkswagen и Toyota (по 20%) и отдают предпочтение внедорожникам. Однако предпочтительным типом двигателя 27% и 18% опрошенных жителей Краснодара и Сочи назвали дизельный и даже водородный варианты.Предпочтения жителей Санкт-Петербурга по типу кузова идеального автомобиля несколько отличаются от общероссийских: большинство (38%) петербуржцев видят в качестве авто мечты седан, а хэтчбеки и внедорожники набрали по 21% симпатий. Идеальными автопроизводителями для жителей города стали Toyota (25%), Volkswagen (16%) и BMW (16%).Идеальный автомобиль, по мнению жителей Москвы, должен быть внедорожником (42%) с бензиновым двигателем (54%), хотя варианты с дизельным двигателем или аккумуляторной батареей рассматривали бы для себя 30% и 12% опрошенных респондентов соответственно. Тройка наиболее предпочтительных автопроизводителей включает Toyota (17%), Mercedes-Benz (12%) и BMW (11%).Компания провели собеседование в июне по репрезентативной выборке среди 1500 человек по всей России.

https://ria.ru/20210706/shtrafy-1740021307.html

https://ria.ru/20210704/to-1739778724.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, авто, москва, общество