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АПЛ "Князь Владимир" примет участие в Главном военно-морском параде
АПЛ "Князь Владимир" примет участие в Главном военно-морском параде - РИА Новости, 06.07.2021
АПЛ "Князь Владимир" примет участие в Главном военно-морском параде
Атомных подводных лодок, принимающих участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, впервые будет три, одной из низ станет стратегический крейсер... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T18:43
2021-07-06T18:43
2021-07-06T18:43
николай евменов
кронштадт
князь владимир
санкт-петербург
вмф рф
безопасность
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Атомных подводных лодок, принимающих участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, впервые будет три, одной из низ станет стратегический крейсер "Князь Владимир" проекта "Борей-А", сообщил во вторник главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов."В период с 8 по 10 июля в Кронштадт прибудут три атомные подводные лодки Северного флота. Впервые в Главном военно-морском параде примут участие сразу три атомные подводные лодки", - приводит слова Евменова департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.Главком уточнил, что это будут новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" проекта "Борей-А", принимающий участие в параде впервые, а также атомные подлодки "Вепрь" и "Орел". Сейчас все три совершают межфлотский переход с Севера на Балтику.Евменов отметил, что экипажи подводных лодок имеют высокий уровень подготовки и достойно представят подводные силы ВМФ на пятом Главном военно-морском параде. Акватория рейда Кронштадта полностью готова к приему кораблей и подводных лодок крупного водоизмещения."Князь Владимир" - первый стратегический подводный крейсер, построенный по модернизированному проекту "Борей-А" и вошедший в состав ВМФ России в 2020 году. До этого флот получил три обычных "Борея".Парад пройдет в Санкт-Петербурге 25 июля, в День Военно-Морского флота.
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николай евменов, кронштадт, князь владимир, санкт-петербург, вмф рф, безопасность
АПЛ "Князь Владимир" примет участие в Главном военно-морском параде
АПЛ "Князь Владимир" впервые примет участие в Главном военно-морском параде
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости.
Атомных подводных лодок, принимающих участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге
, впервые будет три, одной из низ станет стратегический крейсер "Князь Владимир
" проекта "Борей-А", сообщил во вторник главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов
.
"В период с 8 по 10 июля в Кронштадт
прибудут три атомные подводные лодки Северного флота. Впервые в Главном военно-морском параде примут участие сразу три атомные подводные лодки", - приводит слова Евменова департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Главком уточнил, что это будут новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" проекта "Борей-А", принимающий участие в параде впервые, а также атомные подлодки "Вепрь" и "Орел". Сейчас все три совершают межфлотский переход с Севера на Балтику.
Евменов отметил, что экипажи подводных лодок имеют высокий уровень подготовки и достойно представят подводные силы ВМФ на пятом Главном военно-морском параде. Акватория рейда Кронштадта полностью готова к приему кораблей и подводных лодок крупного водоизмещения.
"Князь Владимир" - первый стратегический подводный крейсер, построенный по модернизированному проекту "Борей-А" и вошедший в состав ВМФ России в 2020 году. До этого флот получил три обычных "Борея".
Парад пройдет в Санкт-Петербурге 25 июля, в День Военно-Морского флота.