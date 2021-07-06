Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210706/apl-1740156985.html
АПЛ "Князь Владимир" примет участие в Главном военно-морском параде
АПЛ "Князь Владимир" примет участие в Главном военно-морском параде - РИА Новости, 06.07.2021
АПЛ "Князь Владимир" примет участие в Главном военно-морском параде
Атомных подводных лодок, принимающих участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, впервые будет три, одной из низ станет стратегический крейсер... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T18:43
2021-07-06T18:43
николай евменов
кронштадт
князь владимир
санкт-петербург
вмф рф
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155558/33/1555583395_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_34b7f9352fe44592eb1640b0f035862f.jpg
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Атомных подводных лодок, принимающих участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, впервые будет три, одной из низ станет стратегический крейсер "Князь Владимир" проекта "Борей-А", сообщил во вторник главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов."В период с 8 по 10 июля в Кронштадт прибудут три атомные подводные лодки Северного флота. Впервые в Главном военно-морском параде примут участие сразу три атомные подводные лодки", - приводит слова Евменова департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.Главком уточнил, что это будут новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" проекта "Борей-А", принимающий участие в параде впервые, а также атомные подлодки "Вепрь" и "Орел". Сейчас все три совершают межфлотский переход с Севера на Балтику.Евменов отметил, что экипажи подводных лодок имеют высокий уровень подготовки и достойно представят подводные силы ВМФ на пятом Главном военно-морском параде. Акватория рейда Кронштадта полностью готова к приему кораблей и подводных лодок крупного водоизмещения."Князь Владимир" - первый стратегический подводный крейсер, построенный по модернизированному проекту "Борей-А" и вошедший в состав ВМФ России в 2020 году. До этого флот получил три обычных "Борея".Парад пройдет в Санкт-Петербурге 25 июля, в День Военно-Морского флота.
https://radiosputnik.ria.ru/20210507/podlodka-1731385815.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155558/33/1555583395_1057:521:2890:1896_1920x0_80_0_0_7b04a907bcc37382ec995a572f15d8d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
николай евменов, кронштадт, князь владимир, санкт-петербург, вмф рф, безопасность
АПЛ "Князь Владимир" примет участие в Главном военно-морском параде
18:43 06.07.2021
 
© РИА Новости / Олег Кулешов / Перейти в фотобанкАтомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Олег Кулешов
Перейти в фотобанк

АПЛ "Князь Владимир" впервые примет участие в Главном военно-морском параде

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Атомных подводных лодок, принимающих участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, впервые будет три, одной из низ станет стратегический крейсер "Князь Владимир" проекта "Борей-А", сообщил во вторник главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов.
"В период с 8 по 10 июля в Кронштадт прибудут три атомные подводные лодки Северного флота. Впервые в Главном военно-морском параде примут участие сразу три атомные подводные лодки", - приводит слова Евменова департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Торжественная церемония спуска на воду атомного подводного крейсера Казань ВМФ России - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
7 мая, 11:43Оружие
Атомная подлодка "Казань" пополнила состав ВМФ России
Главком уточнил, что это будут новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" проекта "Борей-А", принимающий участие в параде впервые, а также атомные подлодки "Вепрь" и "Орел". Сейчас все три совершают межфлотский переход с Севера на Балтику.
Евменов отметил, что экипажи подводных лодок имеют высокий уровень подготовки и достойно представят подводные силы ВМФ на пятом Главном военно-морском параде. Акватория рейда Кронштадта полностью готова к приему кораблей и подводных лодок крупного водоизмещения.
"Князь Владимир" - первый стратегический подводный крейсер, построенный по модернизированному проекту "Борей-А" и вошедший в состав ВМФ России в 2020 году. До этого флот получил три обычных "Борея".
Парад пройдет в Санкт-Петербурге 25 июля, в День Военно-Морского флота.
 
Николай ЕвменовКронштадтКнязь ВладимирСанкт-ПетербургВМФ РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00"Будете сами ловить". Лукашенко устроил Прибалтике режим ЧП
08:00"Буксиры и десант с кукурузника". Чем Украина удивила НАТО
07:37В Крыму оценили попытки депутата Рады выдвигать условия по подаче воды
07:34Россия настаивает на непродлении механизма трансграничной помощи в Сирии
07:27Названы сроки газификации курильских островов Итуруп и Кунашир
07:24Новый план кибербезопасности Японии укажет на возможные "угрозы" от РФ
07:19Лавров: обязательства России в рамках ОДКБ по Афганистану остаются в силе
07:18Лаос благодарен России за помощь в борьбе с пандемией COVID-19
07:15Россия надеется, что на Западе пересмотрят позицию по Сирии
07:12Россия готова поставлять вакцины и медоборудование в КНДР
07:11Россия и Лаос завершают переговоры по поставкам вакцины "Спутник V"
07:09Лавров заявил о стремительном ухудшении ситуации в Афганистане
07:07Глава МИД России прокомментировал ситуацию на таджикско-афганской границе
07:04Названы качества, которые россияне больше всего ценят в коллегах
06:42 Датчанина шокировала российская атомная подлодка
06:41В Германии ученые обнаружили древнейшее украшение в мире
06:30На Камчатке начали извлекать тела погибших при крушении Ан-26
06:30Петр и Феврония: загадочная история покровителей семьи и любви
06:09Полковник Макгрегор: США должны сотрудничать с Россией по Афганистану
06:04Россияне назвали приемлемую стоимость свадьбы
Лента новостейМолния