https://ria.ru/20210705/territorii-1739949523.html

В ГД назвали слова эстонского политика о возврате территорий провокацией

В ГД назвали слова эстонского политика о возврате территорий провокацией - РИА Новости, 05.07.2021

В ГД назвали слова эстонского политика о возврате территорий провокацией

Высказывания кандидата в президенты Эстонии Хенна Пыллуааса, выдвинувшего территориальные претензии к России, являются опасной провокацией, подталкивающей к... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T15:31

2021-07-05T15:31

2021-07-05T15:31

россия

рсфср

сергей лавров

госдума рф

нато

урмас паэт

елена панина

москва

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Высказывания кандидата в президенты Эстонии Хенна Пыллуааса, выдвинувшего территориальные претензии к России, являются опасной провокацией, подталкивающей к конфронтации НАТО и Россию, заявила РИА Новости член комитета по международным делам ГД Елена Панина.Съезд Консервативной народной партии Эстонии в воскресенье утвердил официальным кандидатом в президенты республики Пыллуааса, который выступает против пограничного договора с Россией и требует возврата "аннексированных территорий". В речи на съезде Пыллуаас вновь выступил против ратификации пограничного договора с Россией, заявив, что действуют как заключенный 101 год назад Тартуский мирный договор, так и указанная в нем государственная граница."На самом деле мы имеем дело с очень опасной серийной провокацией. Эстония – член НАТО, и такие заявления способствуют разжиганию конфронтации между Россией и Североатлантическим альянсом, усиливают напряженность в Балтийском регионе", - сказала Панина.Политик также сообщила, что Пыллуаас делал подобные высказывания уже неоднократно, и многие, в том числе и в Эстонии, воспринимают их как своего рода клоунаду."Тот факт, что Пыллуаас начал обвинять России еще и в "оккупации" эстонских земель, способствует еще большему обострению. Нельзя забывать, что эстонский парламент до сих пор не ратифицировал договор о российско-эстонской границе. Во многом это происходит из-за того, что в политических кругах Эстонии царит атмосфера реваншистской истерии", - подчеркнула Панина.По ее словам, политики, которые посягают на российские границы, не понимают, что "превращают свою страну в пороховую бочку"."В мире достаточно сил, заинтересованных в разжигании конфликтов по всему периметру российских границ, при этом судьба государств, подобных Эстонии, интересуют их в самую последнюю очередь", - констатировала ПанинаВыборы президента Эстонии пройдут с 10 августа по 29 сентября. Сначала главу государства попытается избрать парламент. Если ему это не удастся, будет созвана коллегия выборщиков, куда входят 208 человек (107 представителей местных самоуправлений и 101 депутат парламента).Согласно заключенному в 1920 году Тартускому мирному договору между Эстонией и Советской Россией, к Эстонии отошла часть Псковской губернии (ныне Печорский район Псковской области) и территории на правобережье Нарвы (ныне территории в Ленинградской области). В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.Между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы. Первоначально пограничный договор был подписан в 2005 году. При выполнении ратификационных процедур Таллин в одностороннем порядке включил в соответствующий закон преамбулу, содержащую ссылки на утративший силу Тартуский мирный договор. Москва расценила это как возможность предъявлять в будущем территориальные претензии к России, и подпись РФ под договором была отозвана.Глава МИД России Сергей Лавров и тогдашний министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт 18 февраля 2014 года подписали в Москве новые договоры о российско-эстонской государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. В них добавлены положения о том, что стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу, а договоры касаются только решения пограничных вопросов. Документы должны быть ратифицированы парламентами обоих государств.

https://ria.ru/20210705/estoniya-1739941095.html

https://ria.ru/20210705/estoniya-1739941420.html

https://ria.ru/20210703/pribaltika-1739593818.html

https://ria.ru/20210630/litva-1739299141.html

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россия, рсфср, сергей лавров, госдума рф, нато, урмас паэт, елена панина, москва, в мире