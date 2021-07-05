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Роспотребнадзор рассказал, как изменилось качество воды в морях
Роспотребнадзор рассказал, как изменилось качество воды в морях - РИА Новости, 05.07.2021
Роспотребнадзор рассказал, как изменилось качество воды в морях
Качество воды морей в России значительно улучшилось за последние 10 лет, однако гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям не соответствовали в... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T00:47
2021-07-05T00:47
2021-07-05T08:15
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москва
калининградская область
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пермский край
санкт-петербург
море
экология
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Качество воды морей в России значительно улучшилось за последние 10 лет, однако гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям не соответствовали в прошлом году более 90% проб воды морей, отобранных в Санкт-Петербурге, следует из доклада "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году", который имеется в распоряжении РИА Новости.При этом наиболее загрязнена вода морей паразитами на территории Республики Дагестан и Калининградской области, уточняется в докладе.По микробиологическим показателям гигиеническим нормативам не соответствовали более 91% проб воды морей, отобранных в Санкт-Петербурге, 45% - в Хабаровском крае, 40% - в Приморском крае, отмечается в документе.
https://ria.ru/20210630/sneg-1739307870.html
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Роспотребнадзор рассказал, как изменилось качество воды в морях
00:47 05.07.2021 (обновлено: 08:15 05.07.2021)
Роспотребнадзор сообщил о значительном улучшении качества воды в российских морях