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Роспотребнадзор рассказал, как изменилось качество воды в морях
Роспотребнадзор рассказал, как изменилось качество воды в морях - РИА Новости, 05.07.2021
Роспотребнадзор рассказал, как изменилось качество воды в морях
Качество воды морей в России значительно улучшилось за последние 10 лет, однако гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям не соответствовали в... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T00:47
2021-07-05T08:15
россия
москва
калининградская область
хабаровский край
приморский край
пермский край
санкт-петербург
море
экология
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Качество воды морей в России значительно улучшилось за последние 10 лет, однако гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям не соответствовали в прошлом году более 90% проб воды морей, отобранных в Санкт-Петербурге, следует из доклада "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году", который имеется в распоряжении РИА Новости.При этом наиболее загрязнена вода морей паразитами на территории Республики Дагестан и Калининградской области, уточняется в докладе.По микробиологическим показателям гигиеническим нормативам не соответствовали более 91% проб воды морей, отобранных в Санкт-Петербурге, 45% - в Хабаровском крае, 40% - в Приморском крае, отмечается в документе.
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россия, москва, калининградская область, хабаровский край, приморский край, пермский край, санкт-петербург, море, экология, общество
Роспотребнадзор рассказал, как изменилось качество воды в морях
00:47 05.07.2021 (обновлено: 08:15 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПобережье Черного моря и гора Аю-Даг в Гурзуфе
Побережье Черного моря и гора Аю-Даг в Гурзуфе - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Роспотребнадзор сообщил о значительном улучшении качества воды в российских морях

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Качество воды морей в России значительно улучшилось за последние 10 лет, однако гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям не соответствовали в прошлом году более 90% проб воды морей, отобранных в Санкт-Петербурге, следует из доклада "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году", который имеется в распоряжении РИА Новости.
"За последние десять лет отмечается значительное улучшение качества воды морей. В 2020 году, по сравнению с 2011 годом, снизилась доля проб воды, не отвечающих санитарным требованиям по всем показателям: санитарно-химическим (на 2,76 %), микробиологическим (на 8,54%) и паразитологическим (на 0,06%)", - говорится в документе.
При этом наиболее загрязнена вода морей паразитами на территории Республики Дагестан и Калининградской области, уточняется в докладе.
По микробиологическим показателям гигиеническим нормативам не соответствовали более 91% проб воды морей, отобранных в Санкт-Петербурге, 45% - в Хабаровском крае, 40% - в Приморском крае, отмечается в документе.
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