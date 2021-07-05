https://ria.ru/20210705/morya-1739852217.html

Роспотребнадзор рассказал, как изменилось качество воды в морях

Роспотребнадзор рассказал, как изменилось качество воды в морях - РИА Новости, 05.07.2021

Роспотребнадзор рассказал, как изменилось качество воды в морях

Качество воды морей в России значительно улучшилось за последние 10 лет, однако гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям не соответствовали в... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T00:47

2021-07-05T00:47

2021-07-05T08:15

россия

москва

калининградская область

хабаровский край

приморский край

пермский край

санкт-петербург

море

экология

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Качество воды морей в России значительно улучшилось за последние 10 лет, однако гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям не соответствовали в прошлом году более 90% проб воды морей, отобранных в Санкт-Петербурге, следует из доклада "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году", который имеется в распоряжении РИА Новости.При этом наиболее загрязнена вода морей паразитами на территории Республики Дагестан и Калининградской области, уточняется в докладе.По микробиологическим показателям гигиеническим нормативам не соответствовали более 91% проб воды морей, отобранных в Санкт-Петербурге, 45% - в Хабаровском крае, 40% - в Приморском крае, отмечается в документе.

https://ria.ru/20210630/sneg-1739307870.html

россия

москва

калининградская область

хабаровский край

приморский край

пермский край

санкт-петербург

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россия, москва, калининградская область, хабаровский край, приморский край, пермский край, санкт-петербург, море, экология, общество