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Биография Владимира Меньшова

Биография Владимира Меньшова - РИА Новости, 05.07.2021

Биография Владимира Меньшова

Советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер, народный артист РСФСР Владимир Валентинович Меньшов родился 17 сентября 1939 года в городе... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T12:06

2021-07-05T12:06

2021-07-05T12:06

владимир меньшов

справки

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Советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер, народный артист РСФСР Владимир Валентинович Меньшов родился 17 сентября 1939 года в городе Баку (Азербайджан). Его отец был сиротой, окончив мореходное училище, работал первым помощником капитана, затем служил в НКВД. Мать была домохозяйкой. Из-за работы отца семья сначала жила в Баку, потом в Архангельске, затем в Астрахани. До поступления в институт Владимир Меньшов работал учеником токаря на заводе, на шахте в Воркуте, матросом на водолазном катере в Баку, а также актером вспомогательного состава Астраханского театра имени Кирова. В 1965 году окончил актерский факультет Школы-студии имени В.И. Немировича-Данченко при МХАТе, в 1970 году – аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе (мастерская Михаила Ромма). С 1965 по 1966 год работал актером драматического театра в Ставрополе. С 1970 по 1976 годы работал по договорам на киностудиях "Мосфильм", "Ленфильм" и на Одесской киностудии.В большом кино в качестве актера Меньшов дебютировал в 1972 году в главной роли в драме Алексея Сахарова "Человек на своем месте". Всего на счету Меньшова около 120 ролей в кино- и телефильмах, среди которых: "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" (1976), "Где находится Нофелет?" (1987), "Собачье сердце" (1988), "Город Зеро" (1989), "Царевич Алексей" (1996), "Ночной дозор" (2004), "Дневной дозор" (2006), "Generation "П" (2011), "Елки-2" (2011), "Легенда №17" (2012), "Мебиус" (2013), "Зеленая карета" (2015), "После тебя" (2016), сериалы "Диверсант" (2004), "Ликвидация" (2007), "Личные обстоятельства" (2012), "Екатерина" (2014), "Уходящая натура" (2014), "Ивановы" (2016) и др.Среди его работ последних лет – роли в комедии "Новогодний переполох" (2018) и военной драме "Крик тишины" (2019), сериалах "Актриса" (2017) и "Год культуры" (2018), "Крик тишины". Режиссерский дебют Меньшова состоялся в 1976 году музыкальным фильмом "Розыгрыш" о старшеклассниках по сценарию Семена Лунгина. Школьники, снявшиеся в фильме, – Дмитрий Харатьян, Наталья Вавилова, Евдокия Германова, обрели статус кинозвезд, песни из фильма звучали на пластинках и по радио. По результатам проката 1977 года картину посмотрело рекордное количество зрителей, его создатели были удостоены Государственной премии РСФСР.В 1978 году начались съемки картины "Москва слезам не верит" по сценарию Валентина Черных. За первый год проката фильм посмотрело почти 90 миллионов зрителей, его купили более 100 стран. Мелодрама завоевала призы на многих международных кинофестивалях, создатели фильма получили Государственную премию СССР. В 1981 году Американская академия киноискусства присудила фильму "Оскар". В 1984 году Меньшов снял картину "Любовь и голуби" по одноименной пьесе Владимира Гуркина. На фестивале комедийных фильмов в испанском городе Торремолинас картина получила главный приз "Золотую ладью". В 1995 году вышел его фильм "Ширли-мырли". В 2000 году он выпустил лирическую трагедию "Зависть богов". К двум своим последним картинам Меньшов написал сценарии, он также был сценаристом фильмов "Счастливый Кукушкин" (1970), "Я служу на границе" (1973), "Ночь коротка" (1981), "Дорога без конца" (2014). Меньшов был продюсером ряда фильмов, среди которых "Китайский сервиз" (1999), "Зависть богов" (2000), "Время собирать камни" (2005), "Китайская бабушка" (2009), "Белый ягель" (2014), "Застывший ангел" (2016). Меньшов играл в театре. В 2014 году он исполнял одну из ролей в музыкальном спектакле "Двор" в "Гоголь-центре". В Театре имени А.С. Пушкина вместе со своей женой Верой Алентовой Меньшов играл в спектаклях "Пизанская башня" и "Любовь. Письма". Владимир Меньшов занимался преподавательской деятельностью. С 2009 года он вел мастерскую во ВГИКе, руководил режиссерской мастерской на Высших курсах режиссеров и сценаристов. Входил в попечительский совет ВГИКа. Он также преподавал в Высшей школе Останкино.Меньшов занимался общественной деятельностью. Был председателем Общественного совета при Федеральной службы исполнения наказаний. В июне 2021 года он был включен в общефедеральный список кандидатов партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" на выборах депутатов Госдумы VIII созыва. Владимир Меньшов – народный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств РСФСР (1984). Лауреат Государственной премии РСФСР имени Н.К. Крупской (1978) и Государственной премии СССР (1981). Был награжден российскими орденами "За заслуги перед Отечеством IV (1999), III (2010), и II (2017) степеней. В 1981 году он стал обладателем премии "Оскар". Меньшов также является лауреатом Всесоюзного кинофестиваля в номинации "Призы за актерскую работу" (1973), обладателем главного приза "За вклад в комедию" VI Российского фестиваля "Улыбнись, Россия!" (2005), премии Russia Movie Awards (2009).В 2014 году он получил премию "Золотой орел" за лучшую роль второго плана в кинофильме "Легенда №17". Был почетным гражданином города Астрахань (2007). Кинорежиссер был женат на актрисе Вере Алентовой. Их дочь – артистка и телеведущая Юлия Меньшова. 26 июня 2021 года стало известно, что Владимир Меньшов заразился коронавирусом. 5 июля Владимир Меньшов скончался. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир меньшов, справки