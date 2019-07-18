Володин возглавил попечительской совет ВГИК

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему "Вопросы развития цифровой экономики". 8 июля 2019

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин возглавил попечительский совет Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК), сообщила РИА Новости советник спикера ГД Анастасия Кашеварова.

"(Володин) возглавил попечительской совет. Сначала Вячеславу Викторовичу сделали предложение войти (в совет) и возглавить, он согласился", - сказала Кашеварова.

Кроме того, по ее словам, в совет вошли гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев, председатель совета директоров "Тинькофф банк" Олег Тиньков, гендиректор и председатель совета директоров Rambler Александр Мамут.