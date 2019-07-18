Володин возглавил попечительской совет ВГИК

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин возглавил попечительский совет Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК), сообщила РИА Новости советник спикера ГД Анастасия Кашеварова.
"(Володин) возглавил попечительской совет. Сначала Вячеславу Викторовичу сделали предложение войти (в совет) и возглавить, он согласился", - сказала Кашеварова.
Кроме того, по ее словам, в совет вошли гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев, председатель совета директоров "Тинькофф банк" Олег Тиньков, гендиректор и председатель совета директоров Rambler Александр Мамут.
Согласно опубликованному на сайте вуза документу, в совет также вошли режиссеры Федор Бондарчук, Владимир Меньшов, Владимир Хотинепко и Карен Шахназаров, президент Гильдии продюсеров России Ренат Давлетьяров, замминистра культуры Николай Овсиенко и ректор ВГИК Владимир Малышев.