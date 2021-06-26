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Владимир Меньшов заразился коронавирусом
Владимир Меньшов заразился коронавирусом - РИА Новости, 26.06.2021
Владимир Меньшов заразился коронавирусом
Режиссер Владимир Меньшов заболел коронавирусом, поэтому не смог присутствовать на съезде партии "Справедливая Россия — За правду", который проходит в субботу в РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T15:21
2021-06-26T23:54
распространение коронавируса
коронавирус в россии
госдума рф
захар прилепин
александр бабаков
политика
владимир меньшов
справедливая россия
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КРАСНОГОРСК, 26 июн — РИА Новости. Режиссер Владимир Меньшов заболел коронавирусом, поэтому не смог присутствовать на съезде партии "Справедливая Россия — За правду", который проходит в субботу в Подмосковье, сообщили РИА Новости в партийной пресс-службе.Ранее источник, близкий к руководству партии, сообщил РИА Новости, что президиум партии принял решение о внесении в общефедеральную часть списка кандидатов от "Справедливой России — За правду" на выборах в Госдуму председателя партии Сергея Миронова, его сопредседателей Захара Прилепина и Геннадия Семигина, а также Владимира Меньшова и сенатора Александра Бабакова."Он заболел коронавирусом. В легкой форме", — сказал собеседник агентства.
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коронавирус в россии, госдума рф, захар прилепин, александр бабаков, политика, владимир меньшов, справедливая россия
Владимир Меньшов заразился коронавирусом
15:21 26.06.2021 (обновлено: 23:54 26.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВладимир Меньшов
Владимир Меньшов - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Владимир Меньшов заболел коронавирусом, болезнь протекает в легкой форме

Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК, 26 июн — РИА Новости. Режиссер Владимир Меньшов заболел коронавирусом, поэтому не смог присутствовать на съезде партии "Справедливая Россия — За правду", который проходит в субботу в Подмосковье, сообщили РИА Новости в партийной пресс-службе.
Ранее источник, близкий к руководству партии, сообщил РИА Новости, что президиум партии принял решение о внесении в общефедеральную часть списка кандидатов от "Справедливой России — За правду" на выборах в Госдуму председателя партии Сергея Миронова, его сопредседателей Захара Прилепина и Геннадия Семигина, а также Владимира Меньшова и сенатора Александра Бабакова.
"Он заболел коронавирусом. В легкой форме", — сказал собеседник агентства.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииГосдума РФЗахар ПрилепинАлександр БабаковПолитикаВладимир МеньшовСправедливая Россия
 
 
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