https://ria.ru/20210626/menshov-1738735479.html

Владимир Меньшов заразился коронавирусом

Владимир Меньшов заразился коронавирусом - РИА Новости, 26.06.2021

Владимир Меньшов заразился коронавирусом

Режиссер Владимир Меньшов заболел коронавирусом, поэтому не смог присутствовать на съезде партии "Справедливая Россия — За правду", который проходит в субботу в РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T15:21

2021-06-26T15:21

2021-06-26T23:54

распространение коронавируса

коронавирус в россии

госдума рф

захар прилепин

александр бабаков

политика

владимир меньшов

справедливая россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155879/64/1558796468_0:282:2878:1901_1920x0_80_0_0_3b9b19b642c3a1ae33307a294a66f723.jpg

КРАСНОГОРСК, 26 июн — РИА Новости. Режиссер Владимир Меньшов заболел коронавирусом, поэтому не смог присутствовать на съезде партии "Справедливая Россия — За правду", который проходит в субботу в Подмосковье, сообщили РИА Новости в партийной пресс-службе.Ранее источник, близкий к руководству партии, сообщил РИА Новости, что президиум партии принял решение о внесении в общефедеральную часть списка кандидатов от "Справедливой России — За правду" на выборах в Госдуму председателя партии Сергея Миронова, его сопредседателей Захара Прилепина и Геннадия Семигина, а также Владимира Меньшова и сенатора Александра Бабакова."Он заболел коронавирусом. В легкой форме", — сказал собеседник агентства.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, госдума рф, захар прилепин, александр бабаков, политика, владимир меньшов, справедливая россия