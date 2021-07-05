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КПРФ представила документы для заверения списка кандидатов в Госдуму
КПРФ представила документы для заверения списка кандидатов в Госдуму - РИА Новости, 05.07.2021
КПРФ представила документы для заверения списка кандидатов в Госдуму
КПРФ представила в Центризбирком документы для заверения федерального списка кандидатов на выборы в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T12:59
2021-07-05T13:58
совхоз имени ленина
юрий синельщиков
госдума рф
светлана савицкая
геннадий зюганов
орловская область
политика
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. КПРФ представила в Центризбирком документы для заверения федерального списка кандидатов на выборы в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости.Документы в ЦИК принесли представители партии, в том числе ее лидер Геннадий Зюганов. КПРФ стала пятой партией, которая подала документы о выдвижении своих кандидатов.Также он добавил, что партия выполнила задачу по формированию вокруг КПРФ широкого фронта левопатриотических сил."С нами идут на выборы 56 общественных организаций - это и молодежные, женские, военные, патриотические, профсоюзы, Левый фронт, движение "За новый социализм", целый ряд региональных и местных структур", - отметил Афонин.Общефедеральную часть списка партии на выборах в Госдуму возглавили Зюганов, летчик-космонавт Светлана Савицкая, директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" в Подмосковье Павел Грудинин, Афонин и губернатор Орловской области Андрей Клычков. В федеральную часть списка из 15 человек также вошли действующие депутаты Госдумы Иван Мельников, Владимир Кашин, Дмитрий Новиков, Николай Харитонов, Николай Коломейцев, Сергей Шаргунов, Юрий Синельщиков, Казбек Тайсаев, Алексей Куринный, а также экс-кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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совхоз имени ленина, юрий синельщиков, госдума рф, светлана савицкая, геннадий зюганов, орловская область, политика
КПРФ представила документы для заверения списка кандидатов в Госдуму
12:59 05.07.2021 (обновлено: 13:58 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСовместный пленум ЦК и ЦКРК КПРФ
Совместный пленум ЦК и ЦКРК КПРФ - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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КПРФ представила в ЦИК документы для заверения списка кандидатов на выборы в Госдуму

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. КПРФ представила в Центризбирком документы для заверения федерального списка кандидатов на выборы в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости.
Документы в ЦИК принесли представители партии, в том числе ее лидер Геннадий Зюганов. КПРФ стала пятой партией, которая подала документы о выдвижении своих кандидатов.
"КПРФ выдвинула своих кандидатов во всех 225 одномандатных избирательных округах. Мы сформировали федеральную часть в составе 15 кандидатов и 36 территориальных избирательных групп. Всего в списках по нашим партийным организациям выдвинуты и предложены Центральной избирательной комиссии 345 кандидатов - это те, кто войдут в партийные списки", - сказал первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.
Также он добавил, что партия выполнила задачу по формированию вокруг КПРФ широкого фронта левопатриотических сил.
"С нами идут на выборы 56 общественных организаций - это и молодежные, женские, военные, патриотические, профсоюзы, Левый фронт, движение "За новый социализм", целый ряд региональных и местных структур", - отметил Афонин.
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Общефедеральную часть списка партии на выборах в Госдуму возглавили Зюганов, летчик-космонавт Светлана Савицкая, директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" в Подмосковье Павел Грудинин, Афонин и губернатор Орловской области Андрей Клычков. В федеральную часть списка из 15 человек также вошли действующие депутаты Госдумы Иван Мельников, Владимир Кашин, Дмитрий Новиков, Николай Харитонов, Николай Коломейцев, Сергей Шаргунов, Юрий Синельщиков, Казбек Тайсаев, Алексей Куринный, а также экс-кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин.
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Выборы в Государственную думу — 2021
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