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КПРФ представила документы для заверения списка кандидатов в Госдуму

КПРФ представила документы для заверения списка кандидатов в Госдуму - РИА Новости, 05.07.2021

КПРФ представила документы для заверения списка кандидатов в Госдуму

КПРФ представила в Центризбирком документы для заверения федерального списка кандидатов на выборы в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T12:59

2021-07-05T12:59

2021-07-05T13:58

совхоз имени ленина

юрий синельщиков

госдума рф

светлана савицкая

геннадий зюганов

орловская область

политика

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. КПРФ представила в Центризбирком документы для заверения федерального списка кандидатов на выборы в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости.Документы в ЦИК принесли представители партии, в том числе ее лидер Геннадий Зюганов. КПРФ стала пятой партией, которая подала документы о выдвижении своих кандидатов.Также он добавил, что партия выполнила задачу по формированию вокруг КПРФ широкого фронта левопатриотических сил."С нами идут на выборы 56 общественных организаций - это и молодежные, женские, военные, патриотические, профсоюзы, Левый фронт, движение "За новый социализм", целый ряд региональных и местных структур", - отметил Афонин.Общефедеральную часть списка партии на выборах в Госдуму возглавили Зюганов, летчик-космонавт Светлана Савицкая, директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" в Подмосковье Павел Грудинин, Афонин и губернатор Орловской области Андрей Клычков. В федеральную часть списка из 15 человек также вошли действующие депутаты Госдумы Иван Мельников, Владимир Кашин, Дмитрий Новиков, Николай Харитонов, Николай Коломейцев, Сергей Шаргунов, Юрий Синельщиков, Казбек Тайсаев, Алексей Куринный, а также экс-кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210704/parties-1739829212.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совхоз имени ленина, юрий синельщиков, госдума рф, светлана савицкая, геннадий зюганов, орловская область, политика