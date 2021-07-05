https://ria.ru/20210705/koronavirus-1740006777.html

В Англии отменят обязательный масочный режим

В Англии отменят обязательный масочный режим - РИА Новости, 05.07.2021

В Англии отменят обязательный масочный режим

Британский премьер-министр Борис Джонсон подтвердил планы по отмене ограничений по COVID-19 в Англии после 19 июля. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T20:14

2021-07-05T20:14

2021-07-05T20:37

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

борис джонсон

англия

великобритания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735202987_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_6abc4585b98da5a2de22e23628b9af23.jpg

ЛОНДОН, 5 июл — РИА Новости, Денис Ворошилов. Британский премьер-министр Борис Джонсон подтвердил планы по отмене ограничений по COVID-19 в Англии после 19 июля.Правительство ранее обещало снять эти ограничения 19 июля, несмотря на заявления ученых о начале третьей волны пандемии. Власти признавали резкий рост заражений, однако отмечали, что в значительной части сейчас заражаются коронавирусом люди младше 40 лет, то есть те, кто пока не получил второй дозы вакцины или не вакцинирован вовсе. Также правительство отмечает, что при росте заражений суточный уровень смертности остается стабильно низким. Для выхода страны из режима ограничений власти ускорили вакцинацию и сократили интервал между двумя дозами прививки. До 19 июля правительство намерено привить почти всех совершеннолетних жителей страны."Я хочу представить план по выходу из карантина... С 19 июля не будет никаких ограничений на социальные контакты, всем организациям и компаниям будет разрешено вернуться к работе. Все заведения будут открыты, а ограничения на количество посетителей будут сняты", - сказал Джонсон на пресс-конференции в понедельник.Премьер объявил, что законодательное требование о ношении масок в транспорте и помещениях с 19 июля также будет отменено. "Это будет носить рекомендательный характер... Британцы сами будут решать, носить им маски или нет. Что касается рекомендации работать из дома, то она также утратит силу после 19 июля", - добавил премьер.Отзовут власти и требование соблюдения социальной дистанции. "Людям будет позволено принимать собственные решения относительного того, что является безопасным, вместо того, чтобы формировать из поведение с помощью законов", - сказал премьер. В плане Джонсона также указывается, что с 19 июля будут сняты все ограничения на численность собраний на свежем воздухе и в помещениях. В школах планируется отменить разделение детей на закрытые группы (bubbles).Власти не планируют введение "коронавирусных сертификатов" для регулирования доступа людей на массовые мероприятия или в рестораны, однако оставят право требовать справку о прививке у владельцев бизнеса или организаторов."Мы продолжим осуществлять жесткий пограничный контроль, в том числе для прибывающих из стран "красного списка". Принимая во внимание уровень защиты, которую дают две дозы вакцины, мы будет работать с туриндустрией с тем, чтобы снять с полностью вакцинированных путешественников, прибывающих из стран "желтого" списка, обязанность самоизолироваться", - сказал Джонсон на пресс-конференции.До 19 июля в Англии действуют лишь незначительные ограничения: людям разрешается посещать пабы, кафе и рестораны, ходить в гости и оставаться с ночевкой, ходить по магазинам, общаться без соблюдения дистанции, а также обниматься, с друзьями с родственниками. Действует рекомендация правительства работать из дома, если это позволяет профессия.Ограничивалась лишь численность собраний - не более 30 человек на свежем воздухе и не более шести человек из двух домовладений в помещениях. Обязательным было ношение масок в магазинах, общественном транспорте и помещениях, соблюдение социальной дистанции, закрытыми оставались ночные клубы. Спортивные мероприятия проводились при ограничении на количество зрителей.В понедельник число выявленных случаев коронавируса в Великобритании за сутки составило 27 334, скончались девять человек. С начала пандемии COVID-19 в Британии подтвердился более чем у 4,9 миллиона человек, скончались более 128 тысяч. В стране одной дозой прививки вакцинированы 86,1% совершеннолетнего населения, обе дозы получили 64,0% взрослого населения.

https://ria.ru/20210705/oshibka-1739852064.html

https://ria.ru/20210702/maski-1739688951.html

англия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, борис джонсон, англия, великобритания, в мире