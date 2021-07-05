https://ria.ru/20210705/covid-1739910164.html
В Петербурге задержали курьеров, продававших поддельные справки о COVID
В Петербурге задержали курьеров, продававших поддельные справки о COVID - РИА Новости, 05.07.2021
В Петербурге задержали курьеров, продававших поддельные справки о COVID
Трое курьеров, торговавшие поддельными медицинскими справками о вакцинации или отсутствии новой коронавирусной инфекции, задержаны полицейскими Петербурга,... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T12:55
2021-07-05T12:55
2021-07-05T12:58
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Трое курьеров, торговавшие поддельными медицинскими справками о вакцинации или отсутствии новой коронавирусной инфекции, задержаны полицейскими Петербурга, сообщается на сайте МВД Медиа."Сотрудниками УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области был проведен оперативный эксперимент, в результате которого задержан 20-летний гражданин одной из среднеазиатских республик, осуществлявший реализацию медицинских справок, содержащих недостоверные сведения о прохождении вакцинации от новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.По данному факту правоохранителями было возбуждено уголовное дело по статье "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков"."Впоследствии оперативники Выборгского района Петербурга после проведения ряда оперативных экспериментов задержали еще двух курьеров", - добавляется в сообщении.Отмечается, что один из курьеров передал медсправку с ложными данными о прохождении вакцинации от COVID-19. Другой же курьер передал справку об отсутствии новой коронавирусной инфекции. По обоим фактам решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Подчеркивается, что правоохранители устанавливают предполагаемых организаторов незаконного бизнеса, а также иные эпизоды противоправной деятельности.
https://ria.ru/20210702/koronavirus-1739694597.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия
В Петербурге задержали курьеров, продававших поддельные справки о COVID
12:55 05.07.2021 (обновлено: 12:58 05.07.2021)
Полицейские Петербурга задержали 3 курьеров, торговавших поддельными справками о COVID