https://ria.ru/20210705/bilan-1739975501.html

Новый виток с Покровским: Билан запустил хэштег #биланпочему

Новый виток с Покровским: Билан запустил хэштег #биланпочему - РИА Новости, 05.07.2021

Новый виток с Покровским: Билан запустил хэштег #биланпочему

Конфликт Димы Билана и Макса Покровского набирает обороты. Участник "Евровидения" запустил хештег #биланпочему и опубликовал в личном микроблоге видео, в... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T17:19

2021-07-05T17:19

2021-07-05T17:19

шоубиз

максим покровский

дима билан (виктор белан)

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Конфликт Димы Билана и Макса Покровского набирает обороты. Участник "Евровидения" запустил хештег #биланпочему и опубликовал в личном микроблоге видео, в котором имитирует интонацию лидера "Ногу Свело!" из его скандального обращения. Ролик Билана похож на юмористическую зарисовку. На кадрах показано, как Дима возмущается и кричит "Билан, почему Роза не спасла Джека?". В другом фрагменте изображено, как он бежит вниз по лестнице с плюшевым динозавром и интересуется, почему ящеры вымерли. В видео припоминается "отцовский капитал", "коммуналка", высокий курс доллара, единороги и не только. Пользователям ирония Билана понравилась. "Огонь просто. Была в плохом настроении, посмотрела — смеюсь до слез", "Билан! Я тебя вежливо спрашиваю, почему ты такой крутой?", "Мир на Билане держится", "Шедевр", — отреагировали фанаты.Конфликт между музыкантами начался несколько дней назад после того, как Покровский записал видео, в котором он матом наорал на Билана. По мнению вокалиста рок-группы, из-за певца отменили концерт его команды. Позднее лидер "Ногу Свело!" подал в полицию заявление на певца.

https://radiosputnik.ria.ru/20210705/bilan-1739924097.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим покровский, дима билан (виктор белан)