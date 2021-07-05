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Шоубиз
https://ria.ru/20210705/bilan-1739975501.html
Новый виток с Покровским: Билан запустил хэштег #биланпочему
Новый виток с Покровским: Билан запустил хэштег #биланпочему - РИА Новости, 05.07.2021
Новый виток с Покровским: Билан запустил хэштег #биланпочему
Конфликт Димы Билана и Макса Покровского набирает обороты. Участник "Евровидения" запустил хештег #биланпочему и опубликовал в личном микроблоге видео, в... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T17:19
2021-07-05T17:19
шоубиз
максим покровский
дима билан (виктор белан)
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Конфликт Димы Билана и Макса Покровского набирает обороты. Участник "Евровидения" запустил хештег #биланпочему и опубликовал в личном микроблоге видео, в котором имитирует интонацию лидера "Ногу Свело!" из его скандального обращения. Ролик Билана похож на юмористическую зарисовку. На кадрах показано, как Дима возмущается и кричит "Билан, почему Роза не спасла Джека?". В другом фрагменте изображено, как он бежит вниз по лестнице с плюшевым динозавром и интересуется, почему ящеры вымерли. В видео припоминается "отцовский капитал", "коммуналка", высокий курс доллара, единороги и не только. Пользователям ирония Билана понравилась. "Огонь просто. Была в плохом настроении, посмотрела — смеюсь до слез", "Билан! Я тебя вежливо спрашиваю, почему ты такой крутой?", "Мир на Билане держится", "Шедевр", — отреагировали фанаты.Конфликт между музыкантами начался несколько дней назад после того, как Покровский записал видео, в котором он матом наорал на Билана. По мнению вокалиста рок-группы, из-за певца отменили концерт его команды. Позднее лидер "Ногу Свело!" подал в полицию заявление на певца.
https://radiosputnik.ria.ru/20210705/bilan-1739924097.html
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максим покровский, дима билан (виктор белан)

Новый виток с Покровским: Билан запустил хэштег #биланпочему

17:19 05.07.2021
 
© Фото : Youtube-канал YesNoYesДима Билан в youtube-шоу "ДаДа — НетНет"
Дима Билан в youtube-шоу ДаДа — НетНет - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© Фото : Youtube-канал YesNoYes
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Конфликт Димы Билана и Макса Покровского набирает обороты. Участник "Евровидения" запустил хештег #биланпочему и опубликовал в личном микроблоге видео, в котором имитирует интонацию лидера "Ногу Свело!" из его скандального обращения.
Ролик Билана похож на юмористическую зарисовку. На кадрах показано, как Дима возмущается и кричит "Билан, почему Роза не спасла Джека?". В другом фрагменте изображено, как он бежит вниз по лестнице с плюшевым динозавром и интересуется, почему ящеры вымерли. В видео припоминается "отцовский капитал", "коммуналка", высокий курс доллара, единороги и не только.
Пользователям ирония Билана понравилась.
"Огонь просто. Была в плохом настроении, посмотрела — смеюсь до слез", "Билан! Я тебя вежливо спрашиваю, почему ты такой крутой?", "Мир на Билане держится", "Шедевр", — отреагировали фанаты.
Конфликт между музыкантами начался несколько дней назад после того, как Покровский записал видео, в котором он матом наорал на Билана. По мнению вокалиста рок-группы, из-за певца отменили концерт его команды. Позднее лидер "Ногу Свело!" подал в полицию заявление на певца.
Дима Билан / Максим Покровский - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
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