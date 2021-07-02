https://ria.ru/20210702/bilan-1739614188.html

"Слушай внимательно": солист "Ногу Свело!" матом наорал на Билана

"Слушай внимательно": солист "Ногу Свело!" матом наорал на Билана - РИА Новости, 02.07.2021

"Слушай внимательно": солист "Ногу Свело!" матом наорал на Билана

Солист "Ногу Свело!" Макс Покровский возмутился поведением Димы Билана на фестивале Roof Fest. По его мнению, певец нарушил "ковидные нормы", и это сказалось на РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T15:50

2021-07-02T15:50

2021-07-02T15:50

шоубиз

максим покровский

дима билан (виктор белан)

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Солист "Ногу Свело!" Макс Покровский возмутился поведением Димы Билана на фестивале Roof Fest. По его мнению, певец нарушил "ковидные нормы", и это сказалось на группе. К Билану он обратился в личном Instagram-аккаунте.Вокалист не скрывал эмоций, матерился и активно обсуждал в комментариях произошедшее с пользователями.Один из поклонников заметил, что на официальных аккаунтах фестиваля еще нет никаких объявлений по поводу выступления "Ногу Свело!"."Вы не видите отмены потому, что вопрос еще не решен. Возможно, концерт будет перенесен в другое место или на другую дату. Мои новости в данном случае самые свежие", — объяснил Покровский. Пользователи попытались приободрить музыканта и высказали слова поддержки."Довели Макса", "Художественная форма для обращения выбрана идеально", "Держись бро! Ты лучший!", "Мы любим вас и ваше творчество. В темноте всегда найдется луч света", "Не переживай. Мы с тобой, все будет хорошо!" — отреагировали фанаты. В мае Дима Била представил эротический клип на песню "Она моя". В Сети видео раскритиковали.

https://ria.ru/20201225/bilan-1590895059.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим покровский, дима билан (виктор белан)