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Константин Богомолов снял Диме Билану эротический клип на трек "Она моя"
Константин Богомолов снял Диме Билану эротический клип на трек "Она моя" - РИА Новости, 19.05.2021
Константин Богомолов снял Диме Билану эротический клип на трек "Она моя"
На YouTube опубликовали эротический клип, снятый Константином Богомоловым, на трек Димы Билана "Она моя". РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T11:22
2021-05-19T11:22
2021-05-19T11:22
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константин богомолов
дима билан (виктор белан)
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. На YouTube опубликовали эротический клип, снятый Константином Богомоловым, на трек Димы Билана "Она моя". "Это мини-фильм, в котором переплетаются реальная жизнь и кино, прошлое и настоящее, мужское и женское, любовь и обязательства, власть и чувства", — говорится в описании видео. В ролике действие разворачивается во времена СССР вокруг влюбленной пары средних лет в исполнении Димы Билана и Екатерины Давыдовой. Герои приходят в кинотеатр, чтобы посмотреть фильм, в котором снимались в молодости. Из-за слишком откровенных сцен, советские власти запретили картину к показу. Но пленка сохранилась. Новая работа Димы Билана и Константина Богомолова понравилась многим зрителям. "За шесть минут жизнь героев пролетела перед глазами. Как фильм посмотрела. Очень красиво и художественно, спасибо", "Диму таким редко увидишь. Так хочется, чтобы он был счастлив в личной жизни. Лучший! Богомолову браво. Снято великолепно", — прокомментировали пользователи.
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РИА Новости
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youtube, ссср, музыка, новости культуры, шоу-бизнес, константин богомолов, дима билан (виктор белан)
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости.
На YouTube опубликовали
эротический клип, снятый Константином Богомоловым, на трек Димы Билана "Она моя".
"Это мини-фильм, в котором переплетаются реальная жизнь и кино, прошлое и настоящее, мужское и женское, любовь и обязательства, власть и чувства", — говорится в описании видео.
В ролике действие разворачивается во времена СССР вокруг влюбленной пары средних лет в исполнении Димы Билана и Екатерины Давыдовой. Герои приходят в кинотеатр, чтобы посмотреть фильм, в котором снимались в молодости. Из-за слишком откровенных сцен, советские власти запретили картину к показу. Но пленка сохранилась.
"Случилось то, чего я никогда еще не делал в кадре", — признался Билан в Instagram.
Новая работа Димы Билана и Константина Богомолова понравилась многим зрителям.
"За шесть минут жизнь героев пролетела перед глазами. Как фильм посмотрела. Очень красиво и художественно, спасибо", "Диму таким редко увидишь. Так хочется, чтобы он был счастлив в личной жизни. Лучший! Богомолову браво. Снято великолепно", — прокомментировали пользователи.