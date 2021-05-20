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Новый клип Билана раскритиковали в Сети за актрису с "огромными губами"
Новый клип Билана раскритиковали в Сети за актрису с "огромными губами" - РИА Новости, 20.05.2021
Новый клип Билана раскритиковали в Сети за актрису с "огромными губами"
Пользователи в Сети раскритиковали новый клип Димы Билана на трек "Она моя", снятый Константином Богомоловым, за участие в нем актрисы и модели Екатерины... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T02:30
2021-05-20T02:30
шоу-бизнес
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константин богомолов
шоубиз
дима билан (виктор белан)
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Пользователи в Сети раскритиковали новый клип Димы Билана на трек "Она моя", снятый Константином Богомоловым, за участие в нем актрисы и модели Екатерины Давыдовой.В ролике пара среднего возраста в исполнении Билана и Давыдовой приходит в кинотеатр посмотреть фильм, в котором в советские времена они, влюбленные друг в друга, снимались в молодости. Из-за слишком откровенных сцен власти тогда запретили картину к показу, но пленка сохранилась.В комментариях под видео зрители оценили режиссерскую работу Богомолова и актерскую игру Билана, который ранее в столь интимных эпизодах не снимался. Однако Екатерина, по мнению пользователей, была выбрана на роль героини клипа неудачно.
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шоу-бизнес, знаменитости, звезды, константин богомолов, дима билан (виктор белан)

Новый клип Билана раскритиковали в Сети за актрису с "огромными губами"

02:30 20.05.2021
 
© bilanofficialДима Билан - "Она моя"
Дима Билан - Она моя - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© bilanofficial
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Пользователи в Сети раскритиковали новый клип Димы Билана на трек "Она моя", снятый Константином Богомоловым, за участие в нем актрисы и модели Екатерины Давыдовой.
В ролике пара среднего возраста в исполнении Билана и Давыдовой приходит в кинотеатр посмотреть фильм, в котором в советские времена они, влюбленные друг в друга, снимались в молодости. Из-за слишком откровенных сцен власти тогда запретили картину к показу, но пленка сохранилась.
В комментариях под видео зрители оценили режиссерскую работу Богомолова и актерскую игру Билана, который ранее в столь интимных эпизодах не снимался.
Однако Екатерина, по мнению пользователей, была выбрана на роль героини клипа неудачно.
"Весь клип не покидали мысли про эти огромные губы. Не зашел, к сожалению. А трек, конечно, отличный", "Красивый клип, но неужели нельзя было подобрать девушку с более тонкими чертами лица? Эти губехи неуместны", "В этом клипе хорошо все, кроме искусственной девушки", "Дима, безусловно, талантлив! Но зачем же такие губы у героини? Не было тогда таких губ", — высказались зрители.
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