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Новый клип Билана раскритиковали в Сети за актрису с "огромными губами"

Новый клип Билана раскритиковали в Сети за актрису с "огромными губами" - РИА Новости, 20.05.2021

Новый клип Билана раскритиковали в Сети за актрису с "огромными губами"

Пользователи в Сети раскритиковали новый клип Димы Билана на трек "Она моя", снятый Константином Богомоловым, за участие в нем актрисы и модели Екатерины... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T02:30

2021-05-20T02:30

2021-05-20T02:30

шоу-бизнес

знаменитости

звезды

константин богомолов

шоубиз

дима билан (виктор белан)

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Пользователи в Сети раскритиковали новый клип Димы Билана на трек "Она моя", снятый Константином Богомоловым, за участие в нем актрисы и модели Екатерины Давыдовой.В ролике пара среднего возраста в исполнении Билана и Давыдовой приходит в кинотеатр посмотреть фильм, в котором в советские времена они, влюбленные друг в друга, снимались в молодости. Из-за слишком откровенных сцен власти тогда запретили картину к показу, но пленка сохранилась.В комментариях под видео зрители оценили режиссерскую работу Богомолова и актерскую игру Билана, который ранее в столь интимных эпизодах не снимался. Однако Екатерина, по мнению пользователей, была выбрана на роль героини клипа неудачно.

https://ria.ru/20201110/dima-bilan-1583735207.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, знаменитости, звезды, константин богомолов, дима билан (виктор белан)