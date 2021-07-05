https://ria.ru/20210705/bilan-1739904886.html
Покровский подал заявление в полицию на Билана
Покровский подал заявление в полицию на Билана - РИА Новости, 05.07.2021
Покровский подал заявление в полицию на Билана
Макс Покровский обратился в полицию. Певец подал заявление на своего коллегу Диму Билана, сообщает РЕН ТВ. Эту информацию со ссылкой на свои источники также... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T12:42
2021-07-05T12:42
2021-07-05T13:16
шоубиз
максим покровский
дима билан (виктор белан)
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Макс Покровский обратился в полицию. Певец подал заявление на своего коллегу Диму Билана, сообщает РЕН ТВ. Эту информацию со ссылкой на свои источники также подтверждает Пятый канал. Лидер "Ногу Свело!" признался, что в его адрес поступили угрозы. Артист предположил, что они исходят именно от Билана. На днях между ним и участником Евровидения разгорелся скандал.Покровский записал видео, в котором он матом наорал на Билана. По мнению вокалиста рок-группы, из-за певца отменили концерт его команды. Билан ответил на упреки солиста "Ногу Свело!" на своей странице в Instagram через несколько дней после того, как Покровский впервые опубликовал гневный ролик в своем микроблоге.
https://ria.ru/20210705/bilan-1739870159.html
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максим покровский, дима билан (виктор белан)