https://ria.ru/20210705/bilan-1739904886.html

Покровский подал заявление в полицию на Билана

Покровский подал заявление в полицию на Билана - РИА Новости, 05.07.2021

Покровский подал заявление в полицию на Билана

Макс Покровский обратился в полицию. Певец подал заявление на своего коллегу Диму Билана, сообщает РЕН ТВ. Эту информацию со ссылкой на свои источники также... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T12:42

2021-07-05T12:42

2021-07-05T13:16

шоубиз

максим покровский

дима билан (виктор белан)

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Макс Покровский обратился в полицию. Певец подал заявление на своего коллегу Диму Билана, сообщает РЕН ТВ. Эту информацию со ссылкой на свои источники также подтверждает Пятый канал. Лидер "Ногу Свело!" признался, что в его адрес поступили угрозы. Артист предположил, что они исходят именно от Билана. На днях между ним и участником Евровидения разгорелся скандал.Покровский записал видео, в котором он матом наорал на Билана. По мнению вокалиста рок-группы, из-за певца отменили концерт его команды. Билан ответил на упреки солиста "Ногу Свело!" на своей странице в Instagram через несколько дней после того, как Покровский впервые опубликовал гневный ролик в своем микроблоге.

https://ria.ru/20210705/bilan-1739870159.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим покровский, дима билан (виктор белан)