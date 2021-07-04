Вишневский и Шишлов возглавят список "Яблока" на выборы в ЗакС Петербурга
Список "Яблока" на выборах в ЗакС Петербурга возглавят Борис Вишневский и Александр Шишлов
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Список "Яблока" на выборах в заксобрание Петербурга возглавят заместитель председателя партии Борис Вишневский, уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов и руководитель аппарата уполномоченного, экс-глава муниципального округа Гражданка Ольга Штанникова, передает корреспондент РИА Новости с проходящего в Москве съезда партии.
"В Санкт Петербурге у нас собралась очень сильная команда, способная побороться за значительную часть избирателей. Я рад объявить, что на выборах в заксобрание Петербурга партию "Яблоко" возглавят заместитель председателя "Яблока" Борис Вишневский, уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов и экс-глава муниципального округа Гражданка Ольга Штанникова", - заявил на съезде член контрольно-ревизионной комиссии партии Кирилл Лысенко.
Как подчеркнул в ходе своего выступления председатель федерального политического комитета партии Григорий Явлинский, задача "Яблока" - "нести ответственность за будущее страны".
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.