https://ria.ru/20210704/yabloko-1739808968.html

Вишневский и Шишлов возглавят список "Яблока" на выборы в ЗакС Петербурга

Вишневский и Шишлов возглавят список "Яблока" на выборы в ЗакС Петербурга - РИА Новости, 04.07.2021

Вишневский и Шишлов возглавят список "Яблока" на выборы в ЗакС Петербурга

Список "Яблока" на выборах в заксобрание Петербурга возглавят заместитель председателя партии Борис Вишневский, уполномоченный по правам человека в... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T13:43

2021-07-04T13:43

2021-07-04T13:43

борис вишневский

яблоко

григорий явлинский

александр шишлов

санкт-петербург

политика

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Список "Яблока" на выборах в заксобрание Петербурга возглавят заместитель председателя партии Борис Вишневский, уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов и руководитель аппарата уполномоченного, экс-глава муниципального округа Гражданка Ольга Штанникова, передает корреспондент РИА Новости с проходящего в Москве съезда партии.Как подчеркнул в ходе своего выступления председатель федерального политического комитета партии Григорий Явлинский, задача "Яблока" - "нести ответственность за будущее страны".Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210704/vybory-1739804964.html

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борис вишневский, яблоко, григорий явлинский, александр шишлов, санкт-петербург, политика