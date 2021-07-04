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Вишневский и Шишлов возглавят список "Яблока" на выборы в ЗакС Петербурга
Вишневский и Шишлов возглавят список "Яблока" на выборы в ЗакС Петербурга - РИА Новости, 04.07.2021
Вишневский и Шишлов возглавят список "Яблока" на выборы в ЗакС Петербурга
Список "Яблока" на выборах в заксобрание Петербурга возглавят заместитель председателя партии Борис Вишневский, уполномоченный по правам человека в... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T13:43
2021-07-04T13:43
борис вишневский
яблоко
григорий явлинский
александр шишлов
санкт-петербург
политика
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Список "Яблока" на выборах в заксобрание Петербурга возглавят заместитель председателя партии Борис Вишневский, уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов и руководитель аппарата уполномоченного, экс-глава муниципального округа Гражданка Ольга Штанникова, передает корреспондент РИА Новости с проходящего в Москве съезда партии.Как подчеркнул в ходе своего выступления председатель федерального политического комитета партии Григорий Явлинский, задача "Яблока" - "нести ответственность за будущее страны".Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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борис вишневский, яблоко, григорий явлинский, александр шишлов, санкт-петербург, политика
Вишневский и Шишлов возглавят список "Яблока" на выборы в ЗакС Петербурга
13:43 04.07.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСъезд партии "Яблоко"
Съезд партии Яблоко - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк

Список "Яблока" на выборах в ЗакС Петербурга возглавят Борис Вишневский и Александр Шишлов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Список "Яблока" на выборах в заксобрание Петербурга возглавят заместитель председателя партии Борис Вишневский, уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов и руководитель аппарата уполномоченного, экс-глава муниципального округа Гражданка Ольга Штанникова, передает корреспондент РИА Новости с проходящего в Москве съезда партии.
"В Санкт Петербурге у нас собралась очень сильная команда, способная побороться за значительную часть избирателей. Я рад объявить, что на выборах в заксобрание Петербурга партию "Яблоко" возглавят заместитель председателя "Яблока" Борис Вишневский, уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов и экс-глава муниципального округа Гражданка Ольга Штанникова", - заявил на съезде член контрольно-ревизионной комиссии партии Кирилл Лысенко.
Как подчеркнул в ходе своего выступления председатель федерального политического комитета партии Григорий Явлинский, задача "Яблока" - "нести ответственность за будущее страны".
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Съезд партии Яблоко - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
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