https://ria.ru/20210704/ryba-1739784178.html

Названы пять признаков рыбы, которую нельзя есть

Названы пять признаков рыбы, которую нельзя есть - РИА Новости, 04.07.2021

Названы пять признаков рыбы, которую нельзя есть

Пользователь китайского портала Sohu назвал пять признаков рыбы, которую нельзя принимать в пищу. РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T04:11

2021-07-04T04:11

2021-07-04T04:11

здоровье

китай

еда

общество

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Названы пять признаков рыбы, которую ни в коем случае нельзя есть

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Пользователь китайского портала Sohu назвал пять признаков рыбы, которую нельзя принимать в пищу.Автор отметил, что рыба содержит много полезных для организма веществ. Однако при хранении она быстро портится, теряя вкус и приобретая вредные свойства. Кроме того, многие продавцы, как отмечается в публикации, пытаются продать уже испортившуюся рыбу. Поэтому он назвал пять признаков, при которых стоит отказаться от покупки рыбы.Во-первых, рекомендуется обращать внимание на глаза рыбы. Если они уже не блестят и выглядят мутными, это означает, что товар уже довольно долго лежит на прилавке. По словам автора, употребление в пищу такой рыбы может сильно повредить здоровью.Также отмечается, что при покупке следует нажать на товар пальцем. Если рыба "упругая", то это говорит об относительной свежести продукта, а если нет, то от него лучше отказаться.Понять степень свежести рыбы можно также по цвету ее жабр. Темно-красные и неблестящие жабры говорят о полежавшем товаре, а вот рыбу с ярко-красными блестящими жабрами можно уверенно покупать и есть, советует автор.Кроме того, покупателям посоветовали обращать внимание на целость хвоста. Отсутствие этой части или ее дефекты могут свидетельствовать о больной рыбе, которая может нанести вред организму, если употребить ее в пищу.Помимо этого, автор отметил, что свежий продукт пахнет тиной или рыбьей чешуей, а полежавший издает сильный специфический запах. Такой товар не стоит покупать даже с очень большой скидкой, предупредил пользователь портала.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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китай

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здоровье, китай, еда, общество