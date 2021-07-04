Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210704/ryba-1739784178.html
Названы пять признаков рыбы, которую нельзя есть
Названы пять признаков рыбы, которую нельзя есть - РИА Новости, 04.07.2021
Названы пять признаков рыбы, которую нельзя есть
Пользователь китайского портала Sohu назвал пять признаков рыбы, которую нельзя принимать в пищу. РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T04:11
2021-07-04T04:11
здоровье
китай
еда
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Названы пять признаков рыбы, которую ни в коем случае нельзя есть
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737349647_0:128:3000:1816_1920x0_80_0_0_d8c7c069c8341800a264b6e3edcbea0f.jpg
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Пользователь китайского портала Sohu назвал пять признаков рыбы, которую нельзя принимать в пищу.Автор отметил, что рыба содержит много полезных для организма веществ. Однако при хранении она быстро портится, теряя вкус и приобретая вредные свойства. Кроме того, многие продавцы, как отмечается в публикации, пытаются продать уже испортившуюся рыбу. Поэтому он назвал пять признаков, при которых стоит отказаться от покупки рыбы.Во-первых, рекомендуется обращать внимание на глаза рыбы. Если они уже не блестят и выглядят мутными, это означает, что товар уже довольно долго лежит на прилавке. По словам автора, употребление в пищу такой рыбы может сильно повредить здоровью.Также отмечается, что при покупке следует нажать на товар пальцем. Если рыба "упругая", то это говорит об относительной свежести продукта, а если нет, то от него лучше отказаться.Понять степень свежести рыбы можно также по цвету ее жабр. Темно-красные и неблестящие жабры говорят о полежавшем товаре, а вот рыбу с ярко-красными блестящими жабрами можно уверенно покупать и есть, советует автор.Кроме того, покупателям посоветовали обращать внимание на целость хвоста. Отсутствие этой части или ее дефекты могут свидетельствовать о больной рыбе, которая может нанести вред организму, если употребить ее в пищу.Помимо этого, автор отметил, что свежий продукт пахнет тиной или рыбьей чешуей, а полежавший издает сильный специфический запах. Такой товар не стоит покупать даже с очень большой скидкой, предупредил пользователь портала.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20201107/kuritsa-1583480953.html
https://ria.ru/20210628/zdorove-1738903264.html
https://ria.ru/20210630/rak-1739174880.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737349647_204:0:2796:1944_1920x0_80_0_0_d0713e12bf070910687588ac589ef0d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, китай, еда, общество
Названы пять признаков рыбы, которую нельзя есть
04:11 04.07.2021
 
© РИА Новости / В. Киселев / Перейти в фотобанкСайра
Сайра - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© РИА Новости / В. Киселев
Перейти в фотобанк

Пользователь Sohu назвал пять признаков рыбы, которую нельзя есть

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Пользователь китайского портала Sohu назвал пять признаков рыбы, которую нельзя принимать в пищу.
Автор отметил, что рыба содержит много полезных для организма веществ. Однако при хранении она быстро портится, теряя вкус и приобретая вредные свойства. Кроме того, многие продавцы, как отмечается в публикации, пытаются продать уже испортившуюся рыбу. Поэтому он назвал пять признаков, при которых стоит отказаться от покупки рыбы.
Куриная тушка на разделочной доске - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
7 ноября 2020, 07:02
Названы части курицы, которые нельзя есть
Во-первых, рекомендуется обращать внимание на глаза рыбы. Если они уже не блестят и выглядят мутными, это означает, что товар уже довольно долго лежит на прилавке. По словам автора, употребление в пищу такой рыбы может сильно повредить здоровью.
Также отмечается, что при покупке следует нажать на товар пальцем. Если рыба "упругая", то это говорит об относительной свежести продукта, а если нет, то от него лучше отказаться.
Пожилые люди за едой - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
28 июня, 14:23
Названы три продукта, продлевающие жизнь
Понять степень свежести рыбы можно также по цвету ее жабр. Темно-красные и неблестящие жабры говорят о полежавшем товаре, а вот рыбу с ярко-красными блестящими жабрами можно уверенно покупать и есть, советует автор.
Кроме того, покупателям посоветовали обращать внимание на целость хвоста. Отсутствие этой части или ее дефекты могут свидетельствовать о больной рыбе, которая может нанести вред организму, если употребить ее в пищу.
Помимо этого, автор отметил, что свежий продукт пахнет тиной или рыбьей чешуей, а полежавший издает сильный специфический запах. Такой товар не стоит покупать даже с очень большой скидкой, предупредил пользователь портала.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
30 июня, 10:39
Мясников назвал продукт, провоцирующий рак
 
ЗдоровьеКитайЕдаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:05На Филиппинах потерпел крушение военный самолет
07:58В Омской области утонули две девочки и спасавший их мужчина
07:46В Казахстане упал самолет Ан-2, обоих пилотов доставили в больницу
07:03Эксперт рассказал, как мошенники взламывают карты из-за камеры ноутбука
06:06Глава "Мираторга" назвал способ добиться высоких зарплат в России
05:41ФБР начало расследование после кибератаки на компанию Kaseya
04:56Трамп рассказал, как США перестать зависеть от России
04:28В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8
04:15Любителям ходить босиком сделали предупреждение
04:11Названы пять признаков рыбы, которую нельзя есть
03:50При оползне в Японии погибли два человека
03:35Врач рассказал, как справиться с головной болью без таблеток
03:15Названа минимальная сумма для торговли на бирже
03:08Россия планирует испытать элементы ядерного буксира "Зевс" на МКС
02:57Работница клиники, где лежит МакSим, рассказала о лечении певицы
02:15Эксперт назвал опасный способ вложения денег
02:15Названы способы сэкономить на обслуживании автомобиля
02:00Кузнецова раскрыла подробности возвращения российских детей из Сирии
01:30При беспорядках в Эсватини погибли 40 человек
01:29В Раде заявили, что Зеленского украли и подменили на двойника
Лента новостейМолния