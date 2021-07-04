https://ria.ru/20210704/pfizer-1739794057.html

Власти рассказали об украинце, умершем после прививки вакциной Pfizer

Власти рассказали об украинце, умершем после прививки вакциной Pfizer - РИА Новости, 04.07.2021

Власти рассказали об украинце, умершем после прививки вакциной Pfizer

У мужчины 47 лет, который скончался в Винницкой области на Украине спустя пару часов после вакцинации от COVID-19, не было хронических заболеваний, сообщила... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T10:14

2021-07-04T10:14

2021-07-04T16:05

распространение коронавируса

вакцина pfizer/biontech

коронавирус covid-19

винницкая область

украина

в мире

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КИЕВ, 4 июл — РИА Новости. У мужчины 47 лет, который скончался в Винницкой области на Украине спустя пару часов после вакцинации от COVID-19, не было хронических заболеваний, сообщила пресс-служба департамента охраны здоровья и реабилитации Винницкой обладминистрации.Мужчина умер 2 июля вскоре после вакцинации препаратом Pfizer против коронавируса.Отмечается, что признаков анафилаксии, шока или тромбоза у него не обнаружили.

https://ria.ru/20210419/pfizer-1728965075.html

винницкая область

украина

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вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, винницкая область, украина, в мире