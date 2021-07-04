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Власти рассказали об украинце, умершем после прививки вакциной Pfizer
Власти рассказали об украинце, умершем после прививки вакциной Pfizer - РИА Новости, 04.07.2021
Власти рассказали об украинце, умершем после прививки вакциной Pfizer
У мужчины 47 лет, который скончался в Винницкой области на Украине спустя пару часов после вакцинации от COVID-19, не было хронических заболеваний, сообщила... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T10:14
2021-07-04T10:14
2021-07-04T16:05
распространение коронавируса
вакцина pfizer/biontech
коронавирус covid-19
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КИЕВ, 4 июл — РИА Новости. У мужчины 47 лет, который скончался в Винницкой области на Украине спустя пару часов после вакцинации от COVID-19, не было хронических заболеваний, сообщила пресс-служба департамента охраны здоровья и реабилитации Винницкой обладминистрации.Мужчина умер 2 июля вскоре после вакцинации препаратом Pfizer против коронавируса.Отмечается, что признаков анафилаксии, шока или тромбоза у него не обнаружили.
https://ria.ru/20210419/pfizer-1728965075.html
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вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, винницкая область, украина, в мире
Власти рассказали об украинце, умершем после прививки вакциной Pfizer
10:14 04.07.2021 (обновлено: 16:05 04.07.2021)
Умершему после прививки Pfizer украинцу было 47 лет, он не имел хронических заболеваний